Грибы 3D
– Компания молодых ребят отправляется в лес по грибы, Только грибы эти галлюциногенные, а беспечная молодежь стремится к «расширению сознания». Добравшись до глухих дебрей, они находят искомое. И, отведав запретных поганок, постепенно погружаются в транс. Однако они не знают, что в этих местах обитает Ужас, и они сами пришли к нему прямо в пасть…
Все тоже самое только сюжет переделан. Один в один!
Убогий перевод! 3г очень мало!
Можно и дома посмотреть если заняться не чем!!!
5/10
