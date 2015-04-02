Меню
Грибы 3D - тизер
Киноафиша Трейлеры Грибы 3D. Тизер

Грибы 3D. Тизер

Дата публикации: 31 октября 2011
Грибы 3D – Компания молодых ребят отправляется в лес по грибы, Только грибы эти галлюциногенные, а беспечная молодежь стремится к «расширению сознания». Добравшись до глухих дебрей, они находят искомое. И, отведав запретных поганок, постепенно погружаются в транс. Однако они не знают, что в этих местах обитает Ужас, и они сами пришли к нему прямо в пасть…
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Вадим_78, 06/12/2011 - 18:26:06):P.S. С фильмом "Грибы" 2007 года сходства никакого нет.

Все тоже самое только сюжет переделан. Один в один!

Убогий перевод! 3г очень мало!

Можно и дома посмотреть если заняться не чем!!!

5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
5.7 Грибы 3D
Грибы 3D ужасы, 2011, Швейцария / Австрия
