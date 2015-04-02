Путь воина
– Великий воин Янг, уничтожая врагов своего клана, не смог убить маленькую девочку, за что был приговорен к смерти. Янг пускается в бегство и находит убежище в захолустном городке на Диком Западе, жители которого живут в постоянном страхе перед бандой безжалостного Полковника.
Авторы фильма попытались утрамбовать в блендере колорит восточных единоборств с катанами, летающими лепестками саккуры и зависающими в прыжке воинами, натурализм дикого запада с гнилозубыми ковбоями, тарантиновские реки крови, причем снять это на фоне картонных интерьеров в компьютерной обработке. Причем сценарий может потянуть максимум на комикс, но никак не на фильм.
В общем это кино не спасло даже отсутствие больших ожиданий. Не советую.
Рад всегда таким фильмам.
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