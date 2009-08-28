О, счастливчик!
– В один прекрасный день, Славику, обычному молодому человеку показалось, что жизнь его слишком банальна, непримечательна и лишена всяческого смысла. У него нет приличной работы, образования, девушки... Он решает умереть — прыгнуть с моста. Но неожиданно появляются два экстравагантных джентльмена: Олег Генрихович и Константин Германович, которые убеждают героя в том, что самоубийство — не выход. Ему предлагают поменять cвою биографию и начать новую благополучную жизнь. Но как только Славик избавляется от собственных проблем, тут же начинаются новые! Игра в "чужую" жизнь превращается в калейдоскоп веселых, грустных, а порой и страшных историй...
