О, счастливчик! - тизер
О, счастливчик!. Тизер

О, счастливчик!. Тизер

Дата публикации: 28 августа 2009
О, счастливчик! – В один прекрасный день, Славику, обычному молодому человеку показалось, что жизнь его слишком банальна, непримечательна и лишена всяческого смысла. У него нет приличной работы, образования, девушки... Он решает умереть — прыгнуть с моста. Но неожиданно появляются два экстравагантных джентльмена: Олег Генрихович и Константин Германович, которые убеждают героя в том, что самоубийство — не выход. Ему предлагают поменять cвою биографию и начать новую благополучную жизнь. Но как только Славик избавляется от собственных проблем, тут же начинаются новые! Игра в "чужую" жизнь превращается в калейдоскоп веселых, грустных, а порой и страшных историй...
5.6 О, счастливчик!
О, счастливчик! комедия, 2008, Россия / Украина
