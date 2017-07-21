Меню
Дюнкерк. Дублированный тизер
Дюнкерк. Дублированный тизер
1
1
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 29 ноября 2016
Дюнкерк
– Сотни тысяч солдат британских и союзных войск окружены противником. Они попадают в отчаянное положение, оказавшись в ловушке на береговой линии, где за спиной - лишь море, а враг подходит все ближе.
Развернуть

Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Александр
21 июля 2017, 13:57
Оценка
Полный отстой и уныние. Первый раз в жизни не досмотрел фильм до конца и ушел. Фильм о героическом бегстве французов от немцев. Этим "толерантным" гордится больше нечем .... Позор!
21 июля 2017, 13:57
2
3
Ответить
Roman Svetlov
21 июля 2017, 23:35
Оценка
Шикарный и мощный фильм. Не ждите фэнтези или Перл-Харбора. Нолан растет как режиссер.
21 июля 2017, 23:35
3
1
Ответить
Алёнушкина Вера
22 июля 2017, 00:27
в ответ на сообщение
Александр от 21 июля 2017, 13:57
Оценка
Александр, вообще-то в данном случае "бежали" британцы)
22 июля 2017, 00:27
1
0
Ответить
danil.kryazhenevskiy
22 июля 2017, 14:48
Хотел пойти с девушкой , но бросил её , теперь жалею об этом и написать не могу ей потому что не простит , теперь не буду его смотреть
22 июля 2017, 14:48
3
1
Ответить
Киноафиша.инфо
24 июля 2017, 14:25
в ответ на сообщение
danil.kryazhenevskiy от 22 июля 2017, 14:48
Данил, здравствуйте!
Не стоит бояться, если она вам по-прежнему дорога, смело берите в руки телефон и пишите, а лучше набирайте ее номер и предлагайте встретиться и приятно провести вечер за просмотром хорошего фильма!
Нужно беречь тех, кого любишь, беречь чувства, не бояться признавать неправоту и прощать, чтобы избежать ошибок и не жалеть потом о том, что ничего не сделали, когда была возможность.
24 июля 2017, 14:25
2
0
Ответить
firsanova.mascha
24 июля 2017, 22:10
Оценка
Фильм слишком сумбурный. Сценарист явно не доработал.
24 июля 2017, 22:10
3
1
Ответить
Roman Svetlov
24 июля 2017, 23:27
в ответ на сообщение
firsanova.mascha от 24 июля 2017, 22:10
Оценка
Одна неделя ожидания эвакуации на берегу. Один день плавания туда-обратно от Дувра. Один час на воздушный бой над Проливом. На мой взгляд сведено в единое повествование на экране если не идеально, то здорово. Мне все-таки думается, что не сумбур, а эксперимент.
24 июля 2017, 23:27
1
1
Ответить
3lik
26 июля 2017, 16:12
всем доброго времени суток!
Фильм получился и даже очень! ( но на ценителя и любителя задуматься)
тяжелый - но с легкостью размышления, всё на поверхности!
фильм явно не для тех кто любит вникать в историю - а жаждет смачных и сладких сцен! НО - идеализация и цена жизни всегда будет на первом месте!
как по мне - так музыка Легла так сказать" по масти" за, что им огромное мерси! Сцены "пусть и не так насыщены" но еще как трогают и главное заставляют думать- а, что если.....! проведённые почти два часа в зале для большей половины уверен оставят хорошие впечатления * пусть и тяжелые " но в очередной раз, как и прочие подобные фильмы- заставят задуматься!!!
26 июля 2017, 16:12
1
1
Ответить
Евгения Лобастова
27 июля 2017, 09:54
Оценка
Потрясающий фильм! Ощущение абсолютного присутствия! Масштабные картины боевых действий, огромного пространства неба и моря, великолепный звук захватывают воображение полностью. Сопереживаешь героям фильма со всей силой души! Фильм будит в зрителе главные человеческие чувства: патриотизм, сострадание, гордость!
27 июля 2017, 09:54
1
1
Ответить
Евгения Лобастова
27 июля 2017, 09:56
в ответ на сообщение
Roman Svetlov от 21 июля 2017, 23:35
Оценка
Согласна абсолютно!
27 июля 2017, 09:56
1
0
Ответить
Светлана Назарова
30 июля 2017, 21:49
Ну я еще такой лажи не видела, сюжета никакого нет, реально неинтересно...несмотря на качество операторской работы. Харди вообще невнятный..между обедом и ужином забежал на сьемочную площадку...посидел в кабине 2 ч и смылся. И особенно в конце пафосные речи...мы будем бить врага везде....и на суше и в воде...я прям валялась..хуле свалили то?))))) кароче не смотреть.....даж наш Федя со своим Сталинградом реально лучше
30 июля 2017, 21:49
2
0
Ответить
Олег Петров
1 августа 2017, 13:45
Оценка
Не советую. Весь фильм о том как солдаты стоят в очереди на берегу на погрузку в корабли, чтобы смотаться побыстрее.
1 августа 2017, 13:45
1
1
Ответить
Тимур Сахапов
3 августа 2017, 18:37
Дюнкерк: Доверие через огонь и воду
Трупы. Слишком много трупов. Вторая Мировая война принесла общественности много подарков. Начиная масштабными разрушениями в разных уголках земного шара и заканчивая человеческими потерями. Казалось бы, умер человек, ну и что такого? «Война ведь, это нормально». Но подумайте о родственниках тех людей, что тогда доставлялись на родную землю в мешках для трупов. Фактически, мешок сразу пополнялся ими. Людьми, которые ждали своих военных с места, из которого выхода всего два - дверь чёрная и белая. В обеих ждут родственники. Вот только в чёрной - это их души, пришедшие вместе с ним, а в белой - живые люди. Двери две, но суть одна - гибель одного человека несёт в себе распространение другого. Хотим мы этого или нет, но нужно смириться с мыслью о том, что без поддержки мы никто.
Имея статус «пост-продакшн», фильм Кристофера Нолана казался очередным милитаристическим кином, ориентированным на то, чтобы "добавить в копилку вот такую картину". На деле всё оказалось не так. Нолан, снявший за последние года много прекрасных фильмов, делает акцент на некоторых жизненных ценностях. «Дюнкерк» - это не простое "кинцо", на который стоит идти с сотнями пачек попкорна, в ожидании какого-нибудь экшена. На него в общем-то не стоит идти, если причина, ради которой вы собираетесь посмотреть ленту - жанр боевик. Здесь нет каких-либо шикарных сцен, где взрывы поглощают всю картинку, а экшн несётся, не останавливаясь. Если копать глубже, зритель поймёт, что прелесть «Дюнкерка» совершенно в другом.
Готовы ли Вы, превосходя свои страхи, вернутся туда, откуда все бегут? Готовы к тому, что смелость приведёт к погибели? Наконец, готовы пожертвовать своей жизнью ради жизни других? Да? Определенно, вас бы ждал тяжёлый и кровавый путь победы или поражения. Нет? В таком случае, вариант один - жизнь, обесцененная уважения и почёта. Готовьтесь к тому, что со временем Вы станете потенциальной жертвой ветеранов войны. Война - не только муки и страдания. В ней познаётся человек и то, кем он является. Как жаль, что в те времена (2МВ) была стабильность в рейтинге "люди-лицемерности".
И всё же. Кто знает, сколько человек погибло на той кровожадной войне? Возможно, посмотрев на странице в википедии цифру, вы ужаснётесь. Да-а, цифры ужасающие - и это официально. А теперь подумайте, сколько человек могли не досчитать статисты. Ведь причин действительно уйма. Пропажа без вести (хотя, их тоже подсчитывают), плен, с последующей смертью, простое укрывательство, изначально преследовавшийся какой-либо целью... Продолжать нет смысла. Цифры приводят в ступор и в этом вся суть.
А теперь подумайте, сколько человек можно было найти, не будь на свете дезертиров или трусов? Да, трусов. Никак иначе таких людей не назовёшь. К сожалению, их было не мало и каждый боялся, что его "драгоценная" жизнь исчезнет. Возможно, если бы не они, выживших было бы чуть больше, но зато какие это чувства радости в семьях обычных рабочих? Именно это ставит Кристофер Нолан в своём новом фильме. Проблемы мужества и равнодушия к окружающим. Детально обращая внимание на этих вещах, Кристофер использовал реальные события, положившие начало во время Дюнкерской операции. Время, когда не каждая страна была готова к боевым действиям, омрачалась серьёзными набегами вражеских истребителей. Чтобы выжить была необходима помощь каждого. Сотни частных катеров/шхун спасали беженцев на просторах рек и морей. И если понимать, что происходит на экране, зритель придёт к заключению, что время на фильм было потрачено не зря. Спасать или не спасать раненных солдат было личным делом каждого, но... Кристофер Нолан привёл в пример две позиции: Со стороны мирного гражданина и солдата, что побывал на этом ужасе. Доводы, которые приводятся обеими сторонами верны и понятны. Военный боится вновь ощутить эти эмоции, хотя внутренне понимает, что вернуться нужно. А гражданин просто является не бессердечным человеком и желает помочь людям, попавшим в беду. Две стороны, в которых нет правых и не правых. Вопрос в том, какой ты человек?
Вторая Мировая не давала времени, чтобы конфликтовать по поводу того, какой ты национальности. Люди объединялись ради одной цели - выжить и победить. «Дюнкерк» доказывает, что таковые проблемы всё же имелись. На начальном этапе войны, люди боролись только ради себя и своего народа. Считая чужеродные страны противниками, к ним не было должного доверия. Картина Кристофера показывает, что вне зависимости от ситуации, люди не должны вести себя как животные. Общий враг - вот что должно сплачивать народы, а не ребячество по типу "ты не американец, значит не друг".
«Дюнкерк» не захватывает прошлое героев. Поверьте, оно ему не нужно. Показывая героев такими, какие они и есть, режиссер картины пытается объяснить, что предыстория не важна. В своей ленте он пытается изобразить людей, которые сформировались в военное время. То, как они себя чувствуют и как эволюционируют. То, что было раньше - не нужно. Если раньше все считали, что ранняя жизнь героев важна, то сейчас стоит знать, что это не так. Они, подобно ветру, развиваются под мощный саундтрек, поставленный Хансом Циммером. Ханс написал действительно жёсткие композиции, которые вровень подходят для таких ситуаций.
Вердикт. Ожидания того, что «Дюнкерк» провалится – не оправдались. За событиями в фильме хочется наблюдать благодаря поставленной атмосфере. Послужившие созданию картины, события в Дюнкере успешно передались, из-за чего атмосфера и кажется такой вызывающей. Не стоит огорчаться, если первые двадцать-тридцать минут Вам не понравятся – это нормально. Кульминация начинается после прошедших минут. Господин Кристофер Нолан доказал, что его талант – не однофильмовый. Твое оружие – винтовка?
Ну и много самолётов ты с ней подбил?
Приятного просмотра!
3 августа 2017, 18:37
0
0
Ответить
Андрей
5 августа 2017, 12:58
Оценка
на один раз фильм хороший!
подчеркивая игру актёров и потрясающую съёмку!
за это 9 из 10ти!
в фильме ощущается некоторая сумбурность из за нескольких параллельных сюжетных линий и если это не попытка показать больше сторон истории, не увеличивая время фильма до 3х часов, то это провальная идея.
такие фильмы нужны - победы, подвиги, провалы, просчеты разведки, слепые приказы, итд - всё это, к сожалению, было в Великой Отечественной!
5 августа 2017, 12:58
0
0
Ответить
Anastasia Ganina
8 августа 2017, 22:30
Оценка
There are 400,00 men on this beach!
Дюнкерк (Dunkirk, 2017, Кристофер Нолан) действительно удивил и восхитил. Я многого ждала от Нолана, но мне всегда казалось, что только наши фильмы в Второй мировой войне на самом деле передают настоящие эмоции. Но когда я смотрела этот фильм, у меня было четкое ощущение, как будто я сама нахожусь на том берегу с тысячами солдат и пытаюсь спасти свою жизнь. Настолько реалистичных фильмов я еще не видела.
У фильма нет как таковой сюжетной линии и главного героя. В общем и целом среди них нет героев - солдаты не сражались за Родину, как мы привыкли видеть в исторических драмах, эти ребята просто пытались выжить любой ценой. На суше, в море и в воздухе. Три линии повествования перемешиваются и идут в разном порядке, чтобы потом выстроиться в единую линию о том, как благодаря помощи местных жителей удалось спасти солдат из Дюнкерка. Первое, что меня действительно поразило с самого начала фильма - это звуки. Первые выстрелы были настолько близко и так громко, что на какой-то момент стало действительно страшно. Я смотрела много триллеров и боевиков, так что меня сложно удивить выстрелами на экране. Но Нолан сделал их реальными, вместе с ревом мотора самолета и взрывами. Здесь практически нет диалогов, только шум моря и звуки войны, которые подчеркивает музыка Ханса Циммера. Благодаря этому передается страх за персонажей, за всех солдат и чувствуется атмосфера опасности и реальности войны. В любом фильме о войне кроме военных действий, когда пули летят мимо главного героя, будет романтичная история любви, воспоминания о мирной жизни и проникновенные монологи о героизме и защите Родины. Когда слышишь такие длинные и проникновенные речи, невольно чувствуешь наигранность происходящего - в жизни люди так не говорят, особенно на поле боя. Что мне понравилось в Дюнкерк, здесь нет ничего, что может как-то дать понять, что это выдумка. Вы практически не увидите спецэффектов, почти ничего нарисованного с помощью компьютерной графики, только съемка камерами с 70 мм пленкой: сейчас мало кто может себе это позволить, большинство снимает на цифровые носители. Так что мой совет смотреть этот фильм как минимум в IMAX, чтобы почувствовать себя за штурвалом самолета на месте Тома Харди. Назову этот фильм одним из самых сильных в этом году, надеюсь, у него получится найти своего зрителя
8 августа 2017, 22:30
7
0
Ответить
Елена Павлова
5 сентября 2017, 12:51
Оценка
Первый военный фильм одного из самых известных в мире режиссеров.
Не скажу, что во всем разнообразии военных картин этот фильм сильно выделяется. Не скажу, что мне чем-то особенным запомнились герои. Их здесь по сути и нет. Режиссер нарисовал их штрихами (даже многих имен мы не слышим), показывая этим, что главный персонаж - это весь народ.
Что действительно показал Нолан - свою технику. Полюбившиеся еще с "Начала" и "Интерстеллара" игры со временем приобретают новые краски. Три нелинейных сюжетных повествования закручиваются в один узел, не давая расслабиться. А музыка неугомонного Циммера постоянно держит в напряжении.
Отшлифованные кадры земли, воды и неба радуют даже самый предвзято смотрящий глаз. Картинка бесподобно красива, хоть и местами довольно таки скучна.
Если говорить о сюжете, то сама история весьма шаткая. Неофициальное название Дюнкерковской операции - "Как из поражения сделать победу". И Нолан, действительно, показывает далеко не патриотически настроенных ребят, которые, как крысы, бегут с тонущего корабля и хотят выжить любой ценой. Но он и не осуждает, втягивая зрителя во все это месиво и украдкой спрашивая: "А что бы вы сделали на их месте?".
Сейчас много идет разговоров о том, чем же является этот фильм для самого режиссера - чем-то личным или же статус обязывает. В любом случае, хотя бы ради последних самых трогательных пятнадцати минут фильм смотреть стоит.
Именно в эти минуты начинаешь задумываться о роли современного кинематографа в целом. В чем она? В рассказе значимой истории? В сути кинематографа, как экспериментальной площадке? В эталоне того, как нужно делать Хорошо с большой буквы?
Как бы то ни было, для меня этот фильм, где есть все составляющие, пусть он никогда и не будет моим любимым.
8 из 10
5 сентября 2017, 12:51
0
0
Ответить
Руслан Багний
11 декабря 2022, 20:48
в ответ на сообщение
Светлана Назарова от 30 июля 2017, 21:49
Не свалили а эвакуировались! Зачем умирать если можно спастись и дать другой бой
11 декабря 2022, 20:48
0
0
Ответить
