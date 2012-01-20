Меню
Ржевский против Наполеона - трейлер
Ржевский против Наполеона. Трейлер

Ржевский против Наполеона. Трейлер

Дата публикации: 20 января 2012
Ржевский против Наполеона – Чтобы развеять скуку Наполеон Бонапарт затеял мировую захватническую войну. Не пропуская ни одной юбки, «красавчег» Боня оказывается со своей армией у ворот Первопрестольной. Русские полководцы во главе с Кутузовым решают внедрить к нему неприступную красавицу, la femme fatal, дабы отвлечь узурпатора от захватнической деятельности. Только где найти такую женщину? Какая настоящая женщина  устоит перед обаянием этого великого бабника? Ненастоящая!! В смысле - переодетый мужчина! И такой мужчина есть - поручик Ржевский, отбывающий «пожизненное» за пропаганду сексуальной революции. Дело за малым – найти подходящее Ржевскому  по размеру женское платье и туфли на шпильках. По части флирта Ржевскому нет равных! Но удастся ли ему очаровать бывалого французского ловеласа? Понравится ли Наполеону суровая русская баба с грубоватыми манерами?!  Да еще, в довершение ко всему - упс! - теперь уже и сам поручик втрескался по самые уши! И не в кого–то, а в законспирированную под адъютанта  Наполеона... мисс Москвы 1810, Наташу Ростову. Быть или не быть свадьбе с лебедями, и если быть, то у кого с кем?
3.0 Ржевский против Наполеона
Ржевский против Наполеона комедия, 2011, Россия / Украина
