Ржевский против Наполеона
– Чтобы развеять скуку Наполеон Бонапарт затеял мировую захватническую войну. Не пропуская ни одной юбки, «красавчег» Боня оказывается со своей армией у ворот Первопрестольной. Русские полководцы во главе с Кутузовым решают внедрить к нему неприступную красавицу, la femme fatal, дабы отвлечь узурпатора от захватнической деятельности.
Только где найти такую женщину? Какая настоящая женщина устоит перед обаянием этого великого бабника? Ненастоящая!! В смысле - переодетый мужчина! И такой мужчина есть - поручик Ржевский, отбывающий «пожизненное» за пропаганду сексуальной революции. Дело за малым – найти подходящее Ржевскому по размеру женское платье и туфли на шпильках. По части флирта Ржевскому нет равных! Но удастся ли ему очаровать бывалого французского ловеласа? Понравится ли Наполеону суровая русская баба с грубоватыми манерами?! Да еще, в довершение ко всему - упс! - теперь уже и сам поручик втрескался по самые уши! И не в кого–то, а в законспирированную под адъютанта Наполеона... мисс Москвы 1810, Наташу Ростову. Быть или не быть свадьбе с лебедями, и если быть, то у кого с кем?
