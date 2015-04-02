Другой мир: Пробуждение
– Через пятнадцать лет в состоянии, близком к коматозному, Селин узнает о существовании родной четырнадцатилетней дочери Ниссы — гибрида вампира и ликана. И Селин необходимо помешать БиоКом создать суперликанов, которые убьют их всех.
по мне так 1 была лучше прежних...правда 4 - не смотрел пока;=)
По поводу 3Г, Просто в нашей стране нет нормального оборудования,чтобы показывать чистый 3Г( Зайдите в любой магазин бытовой техники, и посмотрите там 3Г и сравните с кинотеатром)
8/10
