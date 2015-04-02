Меню
Другой мир: Пробуждение - трейлер
Другой мир: Пробуждение. Трейлер

Другой мир: Пробуждение. Трейлер

Дата публикации: 19 августа 2011
Другой мир: Пробуждение – Через пятнадцать лет в состоянии, близком к коматозному, Селин узнает о существовании родной четырнадцатилетней дочери Ниссы — гибрида вампира и ликана. И Селин необходимо помешать БиоКом создать суперликанов, которые убьют их всех.
Все трейлеры фильма
Другой мир: Пробуждение - дублированный трейлер дублированный трейлер
Другой мир: Пробуждение - дублированный тв ролик 2 дублированный тв ролик 2
Другой мир: Пробуждение - ролик о создании 6 ролик о создании 6
Другой мир: Пробуждение - ролик о создании 5 ролик о создании 5
Другой мир: Пробуждение - ролик о создании 4 ролик о создании 4
Другой мир: Пробуждение - ролик о создании 3 ролик о создании 3
Другой мир: Пробуждение - ролик о создании 2 ролик о создании 2
Другой мир: Пробуждение - ролик о создании 1 ролик о создании 1
Другой мир: Пробуждение - тв ролик 8 тв ролик 8
Другой мир: Пробуждение - тв ролик 7 тв ролик 7
Другой мир: Пробуждение - тв ролик 6 тв ролик 6
Другой мир: Пробуждение - тв ролик 5 тв ролик 5
Другой мир: Пробуждение - тв ролик 4 тв ролик 4
Другой мир: Пробуждение - трейлер 3 трейлер 3
Другой мир: Пробуждение - промо-ролик 1 промо-ролик 1
Другой мир: Пробуждение - тв ролик 3 тв ролик 3
Другой мир: Пробуждение - тв ролик 2 тв ролик 2
Другой мир: Пробуждение - тв ролик 1 тв ролик 1
Другой мир: Пробуждение - дублированный трейлер 2 дублированный трейлер 2
Другой мир: Пробуждение - трейлер 2 трейлер 2
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Ой, вот мутотень-то. Баба очухивается через пятнадцать лет и узнает, что у нее есть дочь – помесь вампиров и ликанов (это что за зверь, кстати?). Придумают же! Похоже, в хлам обожранному сценаристу причудилась эта бредятина и другие, обколотые и обкуренные, подхватили*** На что надеются, блин? Что все остальные тоже идиоты?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Узнала, что ведутся съемки фильма «Другой мир 4». Надеюсь, он не хуже предыдущих частей. А то тут было наметилась тенденция к снижению качества на части «Восстание ликанов». Сюжет совершенно уникальный: появляется новая героиня Нисса, рожденная от ликана, ее и должна спасти ее мать Селина (вампир). Очень интересно увидеть новую часть! Все на премьеру!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Балдею от фильмов типа Блэйда. «Другой мир 4» такого же свойства. Смотрел все предыдущие части. Жду с нетерпением крутых завязок вампиров и ликанов. Новые герои, новые актеры... Предполагаю и более крутой сюжет. По описанию пока не понятно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
а у нее в 1-2 частах дружок был - куда делся мутант? отказался сниматься ?=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
to ProfiCinic

по мне так 1 была лучше прежних...правда 4 - не смотрел пока;=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Фильм держит свою марку на протяжение всех частей! Боевик на 5 с плюсом. Главная героиня шикарная, Этокий Рэмбо в пальто)))✊ ✊

По поводу 3Г, Просто в нашей стране нет нормального оборудования,чтобы показывать чистый 3Г( Зайдите в любой магазин бытовой техники, и посмотрите там 3Г и сравните с кинотеатром)

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
6.9 Другой мир: Пробуждение
Другой мир: Пробуждение фантастика, ужасы, боевик, 2012, США
