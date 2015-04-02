Меню
Дата публикации: 1 июня 2012
Эволюция Борна – Он лучший из лучших, один на миллион, весь мир у его ног. Его рефлексы на пределе, жизнь на грани, любовь лишь мгновения. В игре всегда несколько фигур. Джейсон Борн - лишь вершина айсберга...
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Новый «Борн», оказывается, будет без Мэтта Дэймона. И режиссером будет Тони Гилрой – в предыдущих сериях он был сценаристом. «Наследие Борна» - это о другом агенте, его теперь играет Джереми Реннер. Еще там некоторые актеры добавились – например, Рейчел Вайс, Оскар Айзек и Эдвард Нортон. Нортон будет играть главного плохого Виллана, а Реннера Гилрой взял из фильмов и сериалов, которые он снимал до этого. Из прежних останется Джоан Аллен и Альберт Финн. Действие вроде продолжает последний фильм. Если создателям новой серии удастся поддержать уровень прежних – жду с нетерпением премьеры! Жаль, что только в августе 2012-го)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Грядущее «Наследие Борна», представьте себе, будет без Дэймона и без Борна. Не провалили бы они борниану. Тем более, что будет новый режиссер – правда, он бы сценаристом всех предыдущих «Борнов». Хотя, если честно, не вижу смысла продолжать сюжет без Деймона и Борна – на них все-таки, как мне кажется, держался успех всех серий. Хотя посмотрим. Не могу ничего сказать о новом герое, его будет играть Реннер. Странно все это. Но от этого не меньше хочется посмотреть. Жду премьеру августа 2012!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
«Борн» без Дэймона и, соответственно, без Борна, но с Нортоном и Рейчел Вайз. Удивительно, но очень любопытно. Почему отказались от Дэмона, не знаю, и как тогда вернется Борн – а возращение Борна вроде бы обещали в фильме – тоже остается загадкой. Гринграсс тоже ушел))) Но хотелось бы пожелать всем удачи – не зря же им доверили продолжение франшизы. Все предыдущие «Борны» были великолепны, надеюсь, возвращение будет триумфальным))) К съемкам фильма только приступили, скоро ожидаю появления дополнительной информации. И, конечно, жду премьеры в следующем году!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ukio 2 апреля 2015, 12:51
Без Деймона?Кааааак??
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Не, без Деймона это не ТО=(
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Не пойду. Это уже не завершение ,это что то новое не относящиеся к предыстории
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
сценарист Адваката Дьявола, даже если б снял вид из своего окна, на 1,5часа, я все равно б пошел.

А по поводу Дэймона, без него, теперь есть шанс у кИна, стать более серьезным, взрослым что ли произведением ИСКУССТВА)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
В трейлере, который гоняют в кинотеатрах, показали весь фильм. По крайней мере, такое сложилось впечатление. Надеюсь, что в фильме будет какая-то интрига, о который намеренно в трейлере умолчали... а то можно и не смотреть уже и так все понятно. Я вообще в последнее время стараюсь трейлеры не смотреть, дабы не испортить впечатление от просмотра.

Эдвард Нортон - вот ради кого пойду в кино. Он - король!)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Ну не плохо кривлялся Реннер, ну Нортон, тоже держит марку, ну все в принципе....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
patish 2 апреля 2015, 12:51
Одно меня сильно печалит... Все предыдущие части Борна можно было считать отдельными лентами, со своими историями и главное без намеков на продолжение, связывала их жизнь одного человека. Теперь я с уверенностью могу сказать, что четвертый фильм это серия... без четкой концовки(все плохие парни остались ненаказанными) и отдельной истории... аля Пила. Досадно, что из величайшей киноленты, которая могла побороться с самим Джеймсом Бондом в перспективе, сделали сериал...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Erik 2 апреля 2015, 12:51
Фильм абсолютно не понравился. Я поклонник трилогии, ибо там было на высоком уровне все. И игра Дэймона, учитывая в первую очередь само его перевоплощение, если сравнивать с теми-же Отступниками, Мы купили зоопарк, Заражение и Оушена. Далее крепкая режиссура Пола Гринграсса и Дага Лаймана. Особенно Пола. Крепкий сценарий и хороший сюжет. У Тони Гилроя выходят крепкии сценарии, но вот в качестве автора идеи и режиссера он слаб. Исключением был Майкл Клейтон. Но после Ничего личного и Борн это ниже среднего. Я был абволютно уверен что этот фильм будет слабее франшизы, но не на столько. В первую очередь сюжет. Целостной важности которая была-бы приписана к оригинальной трилогии пустая и абсолютно ни какая. Сам сюжет, эта идея с таблЭтками, витаминами и т.д., вообще смотрится бредом. Не было в трилогии ни каких витаминов, была качественная подготовка, на выносливость, на силу и в первую очередь ум. А это бред. Не будет пить, сразу деградируешь. Глупость. И уже походит на фантастику, а не на фильм из влеленной Роберта Ладлема. Вообще не понимаю к чему вписывать имена Ладлема в создание картины, если ни он, ни его роман не имеет отношения к данному продукту, ни тем более имя Борна. Во время всего просмотра я все больше и больше осозновал каков был замысел Гилроя и Universal. Не прокатило заинтересовать Гринграсса и Дэймона, ибо они вместе качественно и сильно завершили трилогию, но при желании они-бы вместе смогли продолжить её не менее сильно, но им это уже было не интересно, а студия решила просто выйти на имени Борна. Даже народ покатил, остаивили в названии имя Джейсона, а что-бы это не показалось бредом в первую очередь для фанатов и любителей трилогии, решили соединить новую линию сюжета, с сюжетом в Ультиматуме. Вся эта связть практически держалась во флэшбеках. В общем по моему мнению сделано это все было просто ужасно и дешего. Абсолютно нету динамики. Операторская работа ни какая, хотя видно хотела посмотрить то, что было показано в Ультиматуме. Особенно конечно сцены драк. Это было ужасно. Пытались снимать и двигать камерой так, да бы актеры не утруждались с приемами и драками. В сравнении как это было в трилогии. Вспомнить, а ещё лучше пересмотрите сцены например в Идентификации когда Борн в Цюрихе входит в американское посольство и вырубает нескольких охранников. Сразу видна подготовка Мэтта. К данным сценам он готовился очень долго. Он выполнял их сам, и тут есть чем восхищаться. Или ещё круче, сцена в Ультиматуме, драка между Борном и Дэшом в Морокко. Вот это было как говорил Нил Патрик Харрис в Как я встретил вашу маму - "Вынос мозга" Сдесь-же, все невнятно и опять-же дешего. Что касается экшена. Лишь пару сцен было хорошо и круто снято, например когда в дома Рэйчел Уайз, Аарон Кросс забирается на дом, входит через окно и убивает тетку. И сцена когда спец-азиат врезается на мотоцикле в столб. Но ради двух-трех сцен восхищаться фильмом...(((( Саундтрека вообще не было. Точнее он был, но он был на какой. чиста для сопровождения. Но ни какого оригинального трека не было. Из актеров, не на знаю. Никто особо не впечатлил. Кроме пожалуй Нортона. Он на экранах редкий гость, так что рад его увидеть. Спецов крутых не было. Как в трилогии. Как-то вся вяло. Злодеев тоже. Вообще герои прописаны очень слабо. В трилогии каждый персонаж почти был качественно прописан. Ни только главнй герой, хотя и главный герой в исполнении Реннера, тоже был мало интересным и внятным. Реннер как актер сильный, но начиная его участия в четвертой Миссии невыполнима, где оно было абсолютно лишним, но там картина была качественно сделанной, и ещё не плохо персонажи прописаны, то тут фильм получился абсолютно ни каким. А Moby ни как не вписывается в данный фильм. В общем честно говоря я очень разочарован. Но наверно именно этого я и ждал. Сразу было ясно что фильм снимали исключительно в целях наживы, а не что-бы в первую очередь снятьь качественную, проработанную картину. Жалко. Мое мнение. Не надо Реннеру спешить и браться за все что попадется, а ещё лучше, вернуться в малобюджетное и независимое кино, нежели мейнстрим.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Я все таки пошла, и уснула. Стыдно так ,всем же понравилось✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Господя ✊ 2 с лишним часа танцы пляски вокруг наркозависимого агента номер 5! Вот и весь сюжет, нужна таблетка, иначе я отупею. Первый час вообще можно смело выбросить, в нем несущей информации нет, кроме разве что видов Аляски со снегом елочками горами великолепных. Второй час сплошные погони за гадким наркоманом агентом и его новой подружкой врачом, но как то все на кабинетном уровне ✌️



А где тайное суперважное спецзадание, которое должен выполнить тайный супербрутальный спецагент?? А где же схватка ключевая с коварным злодеем? Бои со всеми подручными предметами?? А?? Экшена кстати вообще минимум, драк то толком не было. Ну к Джереми Реннеру правда претензий нет, он как раз был оч гармоничен и зазря не выделывался. А так... С борнианой не сравнить, по крайней мере с первыми двумя частями. Даже и спецэффектов то особо не было, косили под интеллектуальный диалоговый триллер, а получили переливание из пустого в порожнее.



Больше всего порадовала лишь финальная сцена с синим морем, белым корабликом, счастливыми лицами и просто потрясающим саундтреком. Ну еще к плюсам операторская работа, съемки в разных странах, и была какая то некая приятная атмосферность ( чего только дом главной героини стоит, оч необычный и светлый), но за отсутствием экшена и сюжета, фильм не вытянула, увы..



5,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
frankiesayrelax 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (PLAT, 30/08/2012 - 23:11:54):нытики - в сад.

Досмотрите до конца, на титрах отличнейшая композиция Moby – Extreme Ways. Джереми Реннер отличнейший актер.Цитата (_Конь-Огонь_, 01/09/2012 - 20:36:25): Очень достойное продолжение! Что отличало фильмы трилогии, так это то, что их можно было неоднократно пересматривать, и каждый раз не оторваться от экрана. Посмотрим, будет ли с этим кино такое же, но мне уже хочется пересмотреть его еще раз... Цитата (Soultear, 07/09/2012 - 17:31:08):прадовало то, что получился абсолютно другой характерЦитата (yamamoto, 08/09/2012 - 01:52:49):В первых частях меня вымораживало одно: неубиваемость Борна необъяснимая.

Здесь сверхспособности были объяснены и фильм не выглядел обычным бредовым боевичком

плюсую вышесказанное.

хороший фильм. мне это нытье (включая трясущуюся камеру, которая, имхо, к месту и создает эффект присутствия) напоминает как ныли те, кому первый Шерлок Холмс с Дауни не понравился. Такое впечатление, что вместо Дауни ожидали в гл.роли увидеть Ливанова. Но это я отвлеклась.

да, фильм не так чтобы боевик. Но он все равно хорош. Держит в напряжении, пролетает быстро.

Кто там ругал концовку? Она идеальная - студия оставила себе место для маневра в любую сторону. следующую часть можно начать прямо с того же момента и "штиль превратить в шторм". Я жду продолжения.

оффтоп:

1. Дом главной героини просто офигенный.

2. Рейнеру очень идет черный цвет.

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Фильм неожиданно понравился,хотя,конечно,подобное встречалось неоднократно.



8\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Elf_Lily 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм, по моему мнению, скучноват. А тем, кто не смотрел прошлые части Борна, вообще не понятен. Поэтому, прежде чем идти на сеанс, стоит все же пересмотреть, хотя бы последнюю часть трилогии.

Я, конечно, ожидала большего от данного шедевра, да и отзывы о картине в целом положительные, но динамика фильма оставляет желать лучшего, а псевдо научные разговоры вызывают смех: Если я не вырью синенькую таблеточку, то я стану глапым... ✊

Я вот не припомню, что бы в первых частях Борн бегал за таблетками...

В целом фильм можно посмотреть, но от избытка свободного времени.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Elf_Lily 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение _Конь-Огонь_ от 10/09/2012 - 17:31:48


Цитата (_Конь-Огонь_, 10/09/2012 - 17:31:48):Ну Борн вообще был частью другой программы, может там и без таблеток обходились. А по мне так, фишка с таблетками и генетическими исследованиями как раз больше сюжетной реальности придает. Щас спорт высшего уровня невозможен без фармакологии и стимуляторов, так почему этим суперагентам не употреблять свои стимуляторы. По-моему, это вполне естественно.



А я как раз поняла, что он был частью именно этой программы, так как сам фильм перекликается с действиями третий части, то есть информацию он дает журналисту именно о себе и о своей программе, поэтому ее и пытаются прикрыть. Имя Борна, вырезанное в домике, то есть он тоже проходил одно из их испытаний, количество участников программы 6, в фильме показано 5 (китаянка, иранец, афроамериканец, отшельник и 5й главный герой), по логике 6 сам Борн. Поэтому у меня и пошел конфликт информации ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не то чтобы плохо, но грустно как-то.

Беготня цэрэушников за Борном смотрелась на порядок интереснее и драйвовее. Кино заставляло нервничать и переживать до самых титров, потому что Борн был простым парнем, и в любой момент все могло плохо для него закончиться. И подружку Борна было реально жалко.

А тут переживать не получается. Кросс, он же прямо как Х-мен. Что ему ЦРУ, если он зловредный вирус победил, сильно поумнел и быстро регенерирует.

Вайс не понравилась. Бесила ее челка, ее манера делать круглые невинные глаза а-ля "я у мамы дурочка". Особенно бесил премерзкий дубляж. Если будет продолжение, то пусть бы она не доплыла до берега, пусть акула ее съест, что ли... А Реннер чтобы из-за этого собирал лоб складочками и делал грустные глаза.

Нортон ожидаемо хорош, но он же лучше может. Его персонаж предельно конкретен и циничен, но не особо интересен.

Лучше всех был волк.

5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
nick_nick 2 апреля 2015, 12:51
Фильм затянут ненужными диалогами, главная героиня - истеричная тетка с мерзким голосом, который весь фильм раздражает
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
7.0 Эволюция Борна
Эволюция Борна боевик, 2012, США
