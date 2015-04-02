Все трейлеры фильма дублированный трейлер отрывок 12 отрывок 11 отрывок 10 отрывок 9 отрывок 8 отрывок 7 отрывок 6 тв ролик 5 тв ролик 4 тв ролик 3 тв ролик 2 тв ролик 1 дублированный тв ролик 1 отрывок 5 отрывок 4 отрывок 3 отрывок 2 отрывок 1 тв ролик 1 международный тизер дублированный тизер тизер
А по поводу Дэймона, без него, теперь есть шанс у кИна, стать более серьезным, взрослым что ли произведением ИСКУССТВА)
Эдвард Нортон - вот ради кого пойду в кино. Он - король!)
А где тайное суперважное спецзадание, которое должен выполнить тайный супербрутальный спецагент?? А где же схватка ключевая с коварным злодеем? Бои со всеми подручными предметами?? А?? Экшена кстати вообще минимум, драк то толком не было. Ну к Джереми Реннеру правда претензий нет, он как раз был оч гармоничен и зазря не выделывался. А так... С борнианой не сравнить, по крайней мере с первыми двумя частями. Даже и спецэффектов то особо не было, косили под интеллектуальный диалоговый триллер, а получили переливание из пустого в порожнее.
Больше всего порадовала лишь финальная сцена с синим морем, белым корабликом, счастливыми лицами и просто потрясающим саундтреком. Ну еще к плюсам операторская работа, съемки в разных странах, и была какая то некая приятная атмосферность ( чего только дом главной героини стоит, оч необычный и светлый), но за отсутствием экшена и сюжета, фильм не вытянула, увы..
5,5/10
Досмотрите до конца, на титрах отличнейшая композиция Moby – Extreme Ways. Джереми Реннер отличнейший актер.Цитата (_Конь-Огонь_, 01/09/2012 - 20:36:25): Очень достойное продолжение! Что отличало фильмы трилогии, так это то, что их можно было неоднократно пересматривать, и каждый раз не оторваться от экрана. Посмотрим, будет ли с этим кино такое же, но мне уже хочется пересмотреть его еще раз... Цитата (Soultear, 07/09/2012 - 17:31:08):прадовало то, что получился абсолютно другой характерЦитата (yamamoto, 08/09/2012 - 01:52:49):В первых частях меня вымораживало одно: неубиваемость Борна необъяснимая.
Здесь сверхспособности были объяснены и фильм не выглядел обычным бредовым боевичком
плюсую вышесказанное.
хороший фильм. мне это нытье (включая трясущуюся камеру, которая, имхо, к месту и создает эффект присутствия) напоминает как ныли те, кому первый Шерлок Холмс с Дауни не понравился. Такое впечатление, что вместо Дауни ожидали в гл.роли увидеть Ливанова. Но это я отвлеклась.
да, фильм не так чтобы боевик. Но он все равно хорош. Держит в напряжении, пролетает быстро.
Кто там ругал концовку? Она идеальная - студия оставила себе место для маневра в любую сторону. следующую часть можно начать прямо с того же момента и "штиль превратить в шторм". Я жду продолжения.
оффтоп:
1. Дом главной героини просто офигенный.
2. Рейнеру очень идет черный цвет.
8/10
8\10
Я, конечно, ожидала большего от данного шедевра, да и отзывы о картине в целом положительные, но динамика фильма оставляет желать лучшего, а псевдо научные разговоры вызывают смех: Если я не вырью синенькую таблеточку, то я стану глапым... ✊
Я вот не припомню, что бы в первых частях Борн бегал за таблетками...
В целом фильм можно посмотреть, но от избытка свободного времени.
Цитата (_Конь-Огонь_, 10/09/2012 - 17:31:48):Ну Борн вообще был частью другой программы, может там и без таблеток обходились. А по мне так, фишка с таблетками и генетическими исследованиями как раз больше сюжетной реальности придает. Щас спорт высшего уровня невозможен без фармакологии и стимуляторов, так почему этим суперагентам не употреблять свои стимуляторы. По-моему, это вполне естественно.
А я как раз поняла, что он был частью именно этой программы, так как сам фильм перекликается с действиями третий части, то есть информацию он дает журналисту именно о себе и о своей программе, поэтому ее и пытаются прикрыть. Имя Борна, вырезанное в домике, то есть он тоже проходил одно из их испытаний, количество участников программы 6, в фильме показано 5 (китаянка, иранец, афроамериканец, отшельник и 5й главный герой), по логике 6 сам Борн. Поэтому у меня и пошел конфликт информации ✊
Беготня цэрэушников за Борном смотрелась на порядок интереснее и драйвовее. Кино заставляло нервничать и переживать до самых титров, потому что Борн был простым парнем, и в любой момент все могло плохо для него закончиться. И подружку Борна было реально жалко.
А тут переживать не получается. Кросс, он же прямо как Х-мен. Что ему ЦРУ, если он зловредный вирус победил, сильно поумнел и быстро регенерирует.
Вайс не понравилась. Бесила ее челка, ее манера делать круглые невинные глаза а-ля "я у мамы дурочка". Особенно бесил премерзкий дубляж. Если будет продолжение, то пусть бы она не доплыла до берега, пусть акула ее съест, что ли... А Реннер чтобы из-за этого собирал лоб складочками и делал грустные глаза.
Нортон ожидаемо хорош, но он же лучше может. Его персонаж предельно конкретен и циничен, но не особо интересен.
Лучше всех был волк.
5/10
Авторизация по e-mail