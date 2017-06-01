Меню
Спасатели Малибу. Дублированный трейлер 2
Спасатели Малибу. Дублированный трейлер 2
1
1
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 9 января 2017
Спасатели Малибу
– Новый трейлер ремейка знаменитого сериала.
Валентин
1 июня 2017, 01:13
Загорелые тела, смазанные маслом и американским юмором. в слоумо :)
Спасатели Малибу
Признаюсь честно, полностью я так и не посмотрел оригинальный сериал Спасатели Малибу, только урывками, пару-тройку, десятку серий. Так сказать для ознакомления ;) Но впечатление сложилось: хороший, легкий сериал. Смотрится наивно (особенно в нынешние времена)... но не лишён тогдашней тяги к морали, к передаче месседжа населению. Хотя на фоне бегущих красоток в красном суть уплывала на второй план :) А что же сейчас? Сегодняшние Спасатели малибу это совсем не то в плане морали, это сто процентный задор и стремительный фан, обтянутый в жмущий попу пляжный купальник. Фильм исключительно для весёлого времяпрепровождения, без серьёзных щей. Намёки в сюжете хоть и проскальзывают на триллерность, есть речи про долг и отвагу, но умело всё эта серьезность сбиваются шутками и комичными ситуациями. Что, всё же странно, на мой вкус. Было бы лучше, если бы фильм балансировал на разных жанрах, а тут это кажется немного пародийно, истинным ценителям старого сериала может не прийтись по душе. Все остальные, особенно молодой зритель, это пропустит мимо глаз, ибо смешно Спасители делают на славу, типично по-американски (юмор будет в стиле Несносных боссов, кстати этого же режиссера, и Шпиона 2015го года). Вот как бы и всё, что можно сказать о Спасателях, фильм то ни разу не глубокий, искать в нём плеяду смыслов совсем негде. В нём только пляж, интересные части тел в слоумо, и хорошее время препровождение, желательно в компании, чтоб поржать в голос на весь кинозал.
Смотреть на тёплую погоду, море и пляж (ох как сейчас это актуально в Питере), загорелых красоток и не менее в масле от загара мужчин, можно с 1го июня во всех кинотеатрах.
P.S. Ещё про актёрскую игру: вот она точно создаёт иллюзию пародии, так серьезно гримасничать и переигрывать можно только в этом жанре.
Не мало так укрепляет ощущение пародийности абсолютная шаблонность сюжета и набора персонажей, и конечно появление кое-каких старых героев :)))
Оценка: 8 из 10
1 июня 2017, 01:13
SKY
1 июня 2017, 09:27
Оценка
Отличный веселый фильм, смотрится очень легко) Сплошные шутки и сиське)
Рекомендую к просмотру, в кинотеатрах, конечно))
8/10 фильм заслужил!)
1 июня 2017, 09:27
Алексей Хромов
1 июня 2017, 10:41
Спасатели и их Малибу
Сериал «Спасатели Малибу» без преувеличения можно назвать легендой девяностых. Почти все, кто рос в эти годы, без труда вспомнят заставку, незамысловатые сюжеты о спасении утопающих и, конечно, атмосферу жаркого пляжа, мускулистых мужчин и соблазнительных женщин. Девушки засматривались на мышцы Дэвида Хассельхоффа (уж точно не на его актёрскую игру) или улыбку Дэвида Чэрвета. А юноши ожидали если не пробежки Памелы Андерсон в тесном купальнике, то хотя бы милого лица Эрики Элениак. Отдельные представители ждали огромных голубых глаз Кармен Электры.
С нынешней тенденцией кинематографа к продолжению или перезапуску всех известных фильмов и телешоу, было бы просто странно ожидать, что «Спасателей Малибу» эта участь минует. Новый актёрский состав играет как бы те же роли, что были в сериале. Героя вездесущего Дуэйна Джонсона (сыгравшего уже везде, от «Форсажа» до «Джуманджи») зовут так же, как некогда звали персонажа Хассельхоффа. Зак Эфрон заменил Чэрвета, а модель Келли Рорбах неплохо вписалась в роль новой Памелы Андерсон. Играют не хуже, а где-то даже лучше оригинала, хотя вряд ли это можно назвать комплиментом. Кстати, актёры старого состава появляются в фильме в небольших милых эпизодах.
Итак, пляж, команда спасателей под предводительством Дуэйна Джонсона набирает новичков. Ими оказываются бывший чемпион мира по плаванию, отличающийся весьма эгоистичным характером (Зак Эфрон), талантливая и подготовленная девушка (Александра Даддарио, оказавшаяся весьма средней актрисой, но обеспечиваюшая дополнительное визуальное удовольствие мужской части зрителей) и ботаник в форме далёкой от идеала, но весьма упорный и смелый (Джон Басс, отвечает за значительную часть комичных моментов). Ну а далее всё по стандарту: конфликты персонажей, любовь ботаника к красотке и прочие стереотипы.
Но не ждите, что фильм станет полным повторением сериала, вряд ли сейчас внимание зрителей можно надолго захватить исключительно штормом и искусственным дыханием. Поэтому спасатели принимаются бороться с наркоторговцами и спасать весь пляж. Ну хорошо, хоть не весь мир. И вот, команда уже шпионит за преступниками, устраивает погони и раскрывает заговор. Почему? Потому что это их пляж и сделать это больше некому. Более логичного объяснения не будет.
С логикой в фильме вообще не очень хорошо. Всё происходит просто потому что происходит, а герои должны просто потому что должны. Сценарий прописан очень поверхностно, характеры большинства персонажей не особо раскрыты, мотивы злодейки вроде и понятны, но тоже не до конца. В общем, сюжет можно назвать скорее «схематичным».
Хуже этого только юмор. Возрастной порог повысили до «18+» и это, конечно, сыграло свою роль. Большинство шуток строятся вокруг бюстов, обнажения, секса, возбуждения и прочих соприкасающихся тем. Хотя иногда уровень «ниже пояса» переходит в уровень «ниже плинтуса»: то кто-то застрянет половым органом в лежаке и его спасают всем пляжем, а то зрителю на протяжении двух минут показывают тот же самый орган мертвеца.
Но, как бы странно это ни звучало, посредственная актёрская игра, туповатый юмор и неправдоподобный сюжет не являются попыткой отговорить зрителя от просмотра. Почему? Да потому что с первых же кадров показано, что этот фильм — не ремейк и не продолжение сериала, а просто пародия. Почти каждая пафосная ситуация обязательно заканчивается каким-нибудь гэгом, персонажи гротескны, а их героизм или злодейство зашкаливает за все пределы. Шутят над всеми стереотипами и исходника и прочих подобных фильмов. Даже над святая святых — пробежками в замедленной съёмке. Прибавьте к этому солнце, пляж, громкую музыку, мужчин в плавках и девушек в купальниках (причём, судя по «мастерству» актёрской игры, половину состава отбирали именно по внешности), взрывы, и нелепые шутки. И вот вам уже незадачливая пошловатая летняя комедия, которую нужно смотреть не очень внимательно шумной компанией тёплым вечером. А лучше ещё и после пары коктейлей, чтобы, не дай бог, не начать думать о логике происходящего. Вот тогда есть шанс получить удовольствие от просмотра.
Оценка 5 из 10, ему больше и не надо.
Пресс-показ 31.05. организован порталом kinoafisha.info
1 июня 2017, 10:41
Анна Пермякова
1 июня 2017, 12:25
Оценка
Фильм вызывает сплошное недоумение. Очевидно, что его создатели не хотели соперничать с оригинальным сериалом, а решили высмеять все клише и банальности прошлых лет, и это могло бы стать отличным ходом, но у них не получилось. Шутки благодаря рейтингу 18+ достигают заоблачных вершин пошлости, глупости. Иногда кажется, что вот-вот нащупали смешную жилку, и рот сам ползет в улыбке, но нет, все запарывают. И так все 2 часа. Антагонист просто смешна, обоснуя совершенно никакого. Можно было бы сделать отличную фарсовую комедию из этого, но не получилось совсем. Хотя саундтрек хороший, вот.
1 июня 2017, 12:25
Дмитрий Шилов
1 июня 2017, 13:01
Спасатели Малибу. Версия 2.0.
Спустя почти 20 лет с момента выхода сериала "Спасатели Малибу" на экраны кинотеатров выходит полнометражная версия "Спасателей". Вчера посмотрели фильм на пресс-показе, устроенным КИНОАФИША.ИНФО и компанией "Централ Партнершип" в Кинолофте "Москва". Что могу сказать, "Спасатели Малибу" - это полностью американская комедия, со всеми плюсами и минусами. Спортивные загорелые тела, красные, врезающиеся в тело, купальники, и американский юмор.
Скажу сразу, что настроен я был очень скептически по отношению к фильму, и готовился написать разгромную рецензию. Но, как обычно и бывает, когда абсолютно ничего не ждешь от фильма, и специально занижаешь планку, бывает фильм оказывается не так плох. На удивление, 2/3 фильма это действительно нормальная американская комедия с шутками ниже пояса, и выше пояса тоже. Ну да , чего это я. Какие же "Спасатели Малибу" без сисек, полуголых тел, блестящих от крема для загара, мини-юбок и накачанных мужских торсов.
Сюжет, если это можно назвать сюжетом, конечно, предельно прост. Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч(Дуэйн Джонсон) принимает в команду новичков, среди которых бывший чемпион по плаванию Мэтт Броди(Зак Эфрон). На пляже происходит убийство, и команда спасателей пытается его расследовать. Ну, извините, уж как умеет.
На фоне этого расследования спасатели всё время кого-то спасают, попадают в неловкие, и местами смешные ситуации, и пытаются вывести злодеев на чистую воду. Сразу оговорюсь, что много американского юмора ниже пояса, а слово "сиськи" звучит чаще, чем в песне "Ленинграда". местами смешно, местами забавно, а местами противно. С другой стороны, я видел много комедий, гораздо хуже, чем "Спасатели Малибу", поэтому и не могу сказать, что фильм так уж плох. Зак Эфрон и Дэуйн, Скала наш, Джонс меряются силой, постоянно попадая при этом в забавные ситуации. И их реально много на экране. Фильм не очень удачно стартовал в Америке, и многие говорят, что из-за того, что ставку сделали на мужчин, тем самым отпугнув мужскую аудитория, хотя раньше мужчин-зрителей было больше. Памела Андерсон же, понятное дело.
Нет, не подумайте. С девушками тут тоже всё в порядке. Одна краше и модельнее другой. Александра Даддарио многие помнят по "Разлому-Сан Андреас", "Перси Джексону" инебольшой роли в "Настоящем детективе". Келли Рорбах играет вместо Памелы, бегает в режиме слоу-мо, и соблазняет всё вокруг. Ильфенеш Хадера осталась для меня на втором плане, хотя у нее была отличная роль в "Миллиардерах" Ах, да. И главная злодейка, индийская модель и актриса Приянка Чопра. Роль антагониста была изначально написана для мужчины, однако режиссёр Сет Гордон распорядился переписать сценарий после встречи с ней и утвердил её на роль. Не могу не отметить Джона Басса, упитанного увальня, случайно затесавшегося в команду моделей-красавцев. Отличная комедийная роль второго плана. А когда он танцевал, ржали реально все.
Итак, что в итоге. Во- первых, это комедия. Во-вторых, это американская комедия. В-третьих это американская комедия про пляж, спортсменов и девушек-моделей. Так что, если собираетесь смотреть, отключайте сразу логику, а лучше весь мозг целиком. Ибо, над некоторыми ляпами, ржали не меньше, чем над шутками. Сценаристы просто реально чего-то обдолбались, когда писали некоторые моменты фильма. "Спасатели малибу" - это такой фильм выходного дня. Посмотреть, отключив голову и забыть. Хотя, возможно, кому-то понравится, а кто-то будет в ужасе. 6 из 10.
1 июня 2017, 13:01
SKY
1 июня 2017, 13:30
в ответ на сообщение
Анна Пермякова от 1 июня 2017, 12:25
Оценка
Просто, ты слишком серьезная, мне казалось, в зале было весело весь фильм)
1 июня 2017, 13:30
Александр
1 июня 2017, 17:39
Оценка
Приятно смотрится, хотя член покойника конечно перебор ...
1 июня 2017, 17:39
Stepan Kovalenko
1 июня 2017, 22:19
Не спасатели и не на Малибу.
От новой американской комедии не ожидал чего-то сверх естественного но некоторые экшн-комедии вроде "Плохих парней", "Адреналина" или "Копов в глубоком запасе" хотелось бы увидеть ещё. Да и на большом экране.
Главное трейлеры и реклама нового фильма 'Спасатели Малибу' напрямую давали понять что это кино как раз таки из разряда качественного комедийного боевика. Но увы проспав добрую половину фильма готов с уверенностью сообщить что фильм вышел крайне скучным затянутым и часто перегибающим изобилием неуместных шуток ниже пояса. Рассчитан на крайне не потребную толпу и случайно забревших людей в кинотеатр, узнавших по названию знаменитого культового американского сериала.
Так вот. Ничего общего с сериалом вообще нет. Кроме того что главные герои спасатели и они на пляже в Малибу .
Даже секундные появления в кадре знаменитых актеров из оригинального сериала не могут спасти этот крайне неудачный и низкопотребный фильм.
Не смотреть ни при каких обстоятельствах. Проходите мимо.
1 июня 2017, 22:19
Наталья Попова
7 июня 2017, 12:59
Оценка
По- моему, вполне симпатично сделано. Если мозг расслабить и радоваться солнцу и морю на экране, тогда и топорность некоторых шуток прокатывает. А актеры вообще душки! В морге может быть и перебор, зато всЕ об этом.
7 июня 2017, 12:59
Дамир Камалетдинов
9 июня 2017, 13:58
Оценка
Не так плохо, как могло бы быть. Не так хорошо, как должно.
Не секрет, что киноиндустрия — это бизнес, а любому бизнесу нужно зарабатывать деньги. Однако, в последние несколько лет появилось чувство, что Голливуд в своей погоне за кассовыми сборами совсем забыл, какое кино нужно зрителям. Это видно по прошлогодним фильмам, некоторые из которых были настолько спорными, что дискуссии вокруг картин не утихают до сих пор. 2017-й год не стал исключением сформировавшейся тенденции, и даже наоборот, продолжил её с ещё большим упором. За первые пять месяцев в кино вышло множество ожидаемых проектов, однако первое место в списке самых кассовых фильмов года до сих пор занимает «Красавица и Чудовище», вышедшая в феврале.
Достичь планки в 1,241 миллиардов долларов так никому и не удалось, хотя «Форсаж-8» приблизился очень близко. Впереди нас ещё ожидает несколько проектов от Marvel Studios, включая нового «Человека-Паука», но маловероятно, что хотя бы один из них соберёт больше 1 миллиарда долларов в прокате. При этом немало фильмов, на которые возлагали огромные ожидания уже провалились. Например, один из самых самобытных блокбастеров этого года — «Меч Короля Артура», «Чужой: Завет», «Призрак в доспехах» и так далее. При этом нельзя сказать, что все вышеперечисленные проекты создавались с упором только на коммерческую выгоду, всё-таки у каждого из них была «душа».
В «Спасателях Малибу» никакой души нет. Это один из тех летних фильмов, которые легко смотрятся после даже самого тяжёлого рабочего дня, учёбы или просто после отдыха на пляже с коктейлем. Экранизация тв-проектов — противоестественный процесс для Голливуда. Намного чаще случается наоборот: «Фарго», «Сорвиголова», да даже закрытые уже «Области тьмы». А вот успешных примеров переноса сериалов на большие экраны не так много. Из самых известных в голову приходят разве что «Мачо и Ботан», «Миссия Невыполнима» и «Звёздный путь». Но во всех трёх случаях это были самостоятельные самобытные проекты, которые делались с оглядкой на оригинал, но не пытались ему подражать и брали только основную концепцию, визуальный стиль, и иногда персонажей из первоисточника.
«Спасатели Малибу» действуют наоборот, и, возможно, именно поэтому не вызывают у большинства думающих зрителей восторга. Лучше всего ситуацию описывает известный мем про то, что весь сериал «Спасатели Малибу» состоял из пафосных слоу-мо сцен (это конечно же не так).
Создатели фильма, по-видимому, восприняли эту шутку буквально и сделали из этого полнометражную картину. Фильм начинается с невероятно пафосного спасения отдыхающего на пляже Малибу, а заканчивается подрывом женщины-злодейки с помощью римской свечи. Между этими двумя событиями практически нет никакой складной истории, только набор эффектных (а иногда не очень) кадров, идеального тела Дуэйна «Скалы» Джонсона и его команды, а также бесконечный набор гэгов, из которых работает в лучшем случае одна треть. А те шутки, над которыми действительно можно посмеяться, срабатывают только из-за самоиронии. Режиссёр Сет Гордон, сольные проекты которого никогда не отличались остроумным юмором, снял типичную американскую комедию как по шаблону. Например, из заметных персонажей в фильме Митч — добрый, но справедливый «папочка» для всех спасателей и гостей пляжа Малибу, Мэтт Броуди — новичок, которого не хотят брать в команду, пока он не докажет на деле, что он не лыком шит и Ронни — жирдяй, который хочет попасть в отряд ради красивой девчонки.
У фильма есть и свои плюсы. Во-первых, она понравится любителям сортирного юмора, странных шуток и обнажённых торсов (как мужских, так и женских). Во-вторых, можно с головой окунуться в атмосферу жизни в Малибу (весь фильм — сплошная вечеринка с динамичной музыкой на фоне). В-третьих, после фильма остаётся приятное послевкусие, как-будто ты сам отдохнул где-то на юге америки (очень актуально для петербуржцев).
6 из 10, идти в кино не советую, но для домашнего просмотра или на студенческой вечеринке — это идеальный вариант.
9 июня 2017, 13:58
Тимур Сахапов
17 июня 2017, 02:44
Оценка
«Спасатели Малибу: Удачный кадр»
Пляж - идеальное место для того, чтобы отдохнуть и ненавязчиво понаблюдать за красивым (не всегда) телом противоположного пола. Согласитесь, девочки, Вы ведь наверняка не упустите возможности посмотреть на мощный и крепкий торс, мускулистые руки и круглые кубики на животе. Для каждой женщины - это рай, когда её мужчина выглядит как мужчина, а не жалкое подобие разваливающейся посудины. Парни, не стоит ехидно улыбаться, сидя в стороне, в сторону симпатичных (опять же, не всегда) дам. Мужской пол тоже не упустит возможности посмотреть на пышную грудь, которую обвивают строгие бюстгальтеры, или накаченную пятую точку, которая, несомненно, украшает каждую девушку. Выглядеть стильно и спортивно - это всегда классно. В окружающей среде о Вас складывается не отвратительное впечатление, которое, так или иначе может возникнуть, несмотря на то, что у Вас под майкой, а положительные отклики, что Вы - не лучший друг дивана. Ещё лучше, когда подобными характеристиками обладают спасатели, работающие на пляже. Каждому будет приятно, если в случае чего, его спасёт не мужчина/женщина с отвисшими боками, а приятный на вид человек, который готов пожертвовать жизнью ради неизвестного бедолаги.
Спасатели Малибу, чьё наследие картина получила от одноименного сериала, шедшего в эфире двенадцать лет (с 1989 по 2001, соответственно), несколько раз меняла дату премьеры. Сначала в мае, дабы избежать конкуренции с фильмом Ридли Скотта, «Чужой: Завет», а затем Джонни Деппом и его «Пиратами Карибского моря». Окончательно установив конечную дату релиза, Сет Гордон с полным чувством уверенности готовился представить не маловажную для общественности картину. Последовав канону одного из эпизодов сериала, основным конфликтом в сериале выступает нефтегазовая компания. Действуя в личных, финансовых целях, компания готовится к тому, чтобы разрушить пляж. Не каждому это понравится, особенно когда пляж - это место, где спасатель провел всю свою жизнь.
«Спасатели Малибу» - это сто шестнадцати минутный урок по предмету «всё надо заслужить». Герои, а зачастую это делает Дуэйн Джонсон, постоянно учат друг друга о том, что в жизни нет каких-либо поблажек. Неважно кто ты - сын президента, доходяга, или Василий Пупкин со двора. Каждый следующий шаг необходимо добиваться своими силами, а не облокачиваться на прежние заслуги при любой возможности. Вообще, подобные нравоучения выглядят мило до тех пор, пока герои не начинают творить разного рода бредятину. Считая, что их специальность - это спасение людей, «Спасатели» суются туда, где им абсолютно не место. Ближе к концу фильма, начальные учения и вовсе кажутся противоречивостью. Доказав, что один из спасателей не боится реальных действий, его статус автоматически меняется с «рядового» до «заслуженного». Всё бы ничего, но наблюдать за таким бредом очень не хочется.
Фильм, как бы того не хотелось, не смотрится на одном дыхании. Диалоги героев скучны, как и их исполнители. Персонажей не особо хотят раскрывать. Кроме имени известно лишь то, что у них присутствует сильное желание помогать всем нуждающимся и быть занозами в каждом деле. Дуэйн Джонсон, чей герой является главным заводилой в картине, старается что-то делать, но выходит настолько блекло, что приходится переключаться на шутки про члены. Последние, кстати, низки, глупы, но улыбку на лице в определенный момент сделают. Зак Эфрон, всея чемпион всего, тот самый новобранец, который считает, что прежние заслуги - это пропуск в каждое желанное место. Про остальных актёров говорить особо и нечего: Александра Даддарио, Приянка Чопра, Келли Рорбах сексуально рассекают по пляжу, демонстрируя свои прекрасные особенности тела. Каждая из них - это продолжение другой. У них всех одна биография, которая не демонстрируется зрителю, но предполагается в сценарии. Джон Басс - это тот случай, когда нелепый персонаж вовсе не портит картину, а её приукрашает. Пусть это и выглядит глупо.
Выбор профессии всегда важный шаг в жизни человека. Посмотрев картину Сета Гордона, невольно задумываешься о том, что профессия спасателя - самая важная в мире. Сет не стесняется выдвигать на первый план сие профессию. Обсуждение данной профессии выходит на первый план каждым из персонажей. Заостряя на этом внимание, Сет Гордон не заметил одного – ничего, кроме этого в картине больше нет. Обсуждение профессии спасателя в начале фильма, середине, конце – это повсюду и это всё ужасно скучно, так как диалоги об этом написаны «на отвали».
Вердикт. Не стоит ожидать от «Спасателей Малибу» чего-то удивительного. Кроме громких имён в картине нет ничего бомбического. Спокойная обстановка, иногда накаляющаяся удовлетворительным экшеном и парочкой интересных шуток – это всё, что Вы можете встретить в данной картине.
Тот случай, когда неудачные дубли намного интереснее удачных.
Приятного просмотра!
17 июня 2017, 02:44
werstak22896
28 июня 2017, 21:46
Оценка
фильм сделан в целом не плохо, есть не плохой сюжета, достаточно юмора, все гармонично
28 июня 2017, 21:46
(FuDbOl) Я люблю футбол
26 июля 2017, 18:45
Вдвоём заходим пятница вечером белет сколько будет
26 июля 2017, 18:45
Киноафиша.инфо
27 июля 2017, 11:09
в ответ на сообщение
(FuDbOl) Я люблю футбол от 26 июля 2017, 18:45
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, город и кинотеатр.
27 июля 2017, 11:09
