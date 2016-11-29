Future Shorts. Весеннее обострение
– Новая великолепная семерка лучших короткометражек весны – веселых и грустных, стремительных и задумчивых, в рок-н-ролльных и блюзовых ритмах, про любовь и странности. Деликатная лирическая комедия из Нидерландов делится простыми радостями, колумбийский обладатель «Золотой Пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля берет за душу правдой жизни, французский мультфильм и издевательски, и трогательно показывает непреходящее значение семейных обедов, американский сатирический док находит суперменов среди нас, смешное и мудрое британское музыкальное видео отправляет в незабываемую автомобильную поездку, изысканная франко-голландская элегия сочиняет киностихотворение о юности, остроумная британская анимация бодрит фирменным черным юмором.
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