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Future Shorts. Весеннее обострение - Трейлер
Киноафиша Трейлеры Future Shorts. Весеннее обострение. Трейлер

Future Shorts. Весеннее обострение. Трейлер

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Дата публикации: 29 ноября 2016
Future Shorts. Весеннее обострение – Новая великолепная семерка лучших короткометражек весны – веселых и грустных, стремительных и задумчивых, в рок-н-ролльных и блюзовых ритмах, про любовь и странности. Деликатная лирическая комедия из Нидерландов делится простыми радостями, колумбийский обладатель «Золотой Пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля берет за душу правдой жизни, французский мультфильм и издевательски, и трогательно показывает непреходящее значение семейных обедов, американский сатирический док находит суперменов среди нас, смешное и мудрое британское музыкальное видео отправляет в незабываемую автомобильную поездку, изысканная франко-голландская элегия сочиняет киностихотворение о юности, остроумная британская анимация бодрит фирменным черным юмором.
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0.0 Future Shorts. Весеннее обострение
Future Shorts. Весеннее обострение короткометражный, 2016, Франция / Великобритания / США / Нидерланды / Колумбия
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