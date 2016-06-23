Меню
Дата публикации: 14 декабря 2015
День независимости: Возрождение – Все народы Земли объединились, чтобы на основе инопланетных технологий разработать надежную оборонную программу. Но ничто не может защитить нас от передового и мощнейшего войска пришельцев. Только ум и мужество нескольких храбрых землян может спасти население нашей планеты от вымирания.
Аделя Насибуллина 23 июня 2016, 23:54
Оценка
Ужасная тягомотина!!!! Так скучно ещё никогда не было!(((
23 июня 2016, 23:54 Ответить
Андрей 24 июня 2016, 11:42
Оценка
самый безобразный поход в кино за последние лет 10ть!
фильм редкое говно!
тупейший сюжет, идиотские диалоги, по лицам актёров читалось - я не хочу произносить эту реплику!
твёрдый кол!
24 июня 2016, 11:42 Ответить
SKY 24 июня 2016, 14:29
Оценка
Удивительно отстойный фильм. 5 баллов из 10!
24 июня 2016, 14:29 Ответить
novikovar 24 июня 2016, 22:44
Оценка
Похоже на компьютерную игру-стрелялку. Очень слабый фильм.
24 июня 2016, 22:44 Ответить
Dмитрий 26 июня 2016, 16:56
Вообще, я очень люблю фантастику, но это какой-то бред!
26 июня 2016, 16:56 Ответить
Реструктуризация Мышления 27 июня 2016, 12:30
Оценка
Жаль времени и денег! Не ведитесь на актерский состав, спецэффекты и название! Чушь редкостная. Тягомотина.
27 июня 2016, 12:30 Ответить
Иван Фисенко 29 июня 2016, 09:22
Оценка
Это полный fail... Давно я уже не уходил с половины фильма. Оценка 3 из 10,
29 июня 2016, 09:22 Ответить
Дмитрий Румянцев 30 июня 2016, 01:03
Фильм зачётный! 10из 10и... много конеш клеше, но если не обращать внимание всё отлично...
не забывайте господа, кто плюётся... 20 лет назад и кошмар на улице вязов был суперужастиком с суперэффектами... не сравнивайте свой мозг с тем, что был 20 лет назад... когда у нас и мобильников то не было! и восприятие сооовсем другое было... теперь мы искушены эффектами и количеством фильмов, поэтому и предвзятость... А что вы хотели от этого фильма? Вот 2012 взять к примеру- это никакое не продолжение... сидеть ныть не нужно возвращаясь мечтами к детству... Снят так же... КАТАСТРОФА... и всё... экшн, фантастика, красивая картинка... отпустите уже... нечто... матрицу1... и крикунов... вы повзрослели.. ходите на шоу и получайте удовольствие!
30 июня 2016, 01:03 Ответить
Анна Кирсанова 3 июля 2016, 16:53
Посмотрела сегодня фильм, понравился! Первые части не видела к сожалению! Есть и юмор и любовь, а в основном как во всех Американских фильмах Они герои, и спасают весь мир, что бы мы без них делали?
3 июля 2016, 16:53 Ответить
Евгений Алдошин 18 июля 2016, 09:38
полный бред не ходите не трати деньги и время
18 июля 2016, 09:38 Ответить
