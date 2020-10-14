Меню
Трейлеры
Новый порядок. Дублированный трейлер
Новый порядок. Дублированный трейлер
Дата публикации: 29 апреля 2021
Новый порядок
Роскошная свадьба представителей высшего класса прерывается явлением непрошенных гостей - в стране начинаются бунты, сопровождающиеся ростом классовой ненависти и всплеском насилия.
Асель Мишина
14 октября 2020, 18:09
Фильм сильно прогремел в Венеции и Торонто, а значит автоматом ставлю его в список очень ожидаемых)
14 октября 2020, 18:09
6.5
Новый порядок
драма, 2020, Мексика / Франция
02:09
