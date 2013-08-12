Китайская головоломка
– Ксавье, покуролесивший в молодости в поисках идеальной женщины, в тридцать с копейками, казалось, успокоился: теперь он женат на англичанке Венди, с которой учился когда-то в барселонском университете, у них двое детей. Но вдруг Венди решила, взяв детей, уехать в Нью-Йорк. Через несколько месяцев и Ксавье последовал за семьей.
В Новом Свете — новые любовно-эротико-драматические приключения: женитьба на американке китайского происхождения ради «прописки», суррогатное отцовство — чтобы помочь подруге-лесбиянке завести ребенка, бурный всплеск старой любви к Мартине. Одним словом, ни минуты покоя…
Авторизация по e-mail