Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Китайская головоломка - тизер
Киноафиша Трейлеры Китайская головоломка. Тизер

Китайская головоломка. Тизер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 12 августа 2013
Китайская головоломка – Ксавье, покуролесивший в молодости в поисках идеальной женщины, в тридцать с копейками, казалось, успокоился: теперь он женат на англичанке Венди, с которой учился когда-то в барселонском университете, у них двое детей. Но вдруг Венди решила, взяв детей, уехать в Нью-Йорк. Через несколько месяцев и Ксавье последовал за семьей. В Новом Свете — новые любовно-эротико-драматические приключения: женитьба на американке китайского происхождения ради «прописки», суррогатное отцовство — чтобы помочь подруге-лесбиянке завести ребенка, бурный всплеск старой любви к Мартине. Одним словом, ни минуты покоя…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.8 Китайская головоломка
Китайская головоломка мелодрама, комедия, драма, 2013, Франция
Простая случайность - дублированный трейлер 01:42
Простая случайность  дублированный трейлер
Мир в огне - дублированный трейлер 02:38
Мир в огне  дублированный трейлер
Возвращение в Сайлент Хилл - teaser-trailer 00:40
Возвращение в Сайлент Хилл  teaser-trailer
Грабитель с крыши - дублированный трейлер 02:30
Грабитель с крыши  дублированный трейлер
Паранормальное явление. Шум - дублированный трейлер 01:01
Паранормальное явление. Шум  дублированный трейлер
Брат навсегда - трейлер 01:51
Брат навсегда  трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Глазами пса - дублированный трейлер 01:26
Глазами пса  дублированный трейлер
Зверополис 2 - trailer 2 02:19
Зверополис 2  trailer 2
Лермонтов - трейлер 01:48
Лермонтов  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше