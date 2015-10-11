Меню
Красотки в бегах - дублированный трейлер 1
Красотки в бегах. Дублированный трейлер 1

Красотки в бегах. Дублированный трейлер 1

Дата публикации: 5 марта 2015
Красотки в бегах – История об офицере полиции и заключенной, которые волей судьбы оказываются в бегах в Техасе.
Rem 11 октября 2015, 23:36
Сходил сегодня на сеанс. Комедия очень весёлая и позитивная. Кто не смотрел — смотрите обязательно!
11 октября 2015, 23:36 Ответить
Bbbugl 11 октября 2015, 23:38
Набор заезженных клише,всё это уже было 1001 раз
11 октября 2015, 23:38 Ответить
N 13 октября 2015, 00:19
13 октября 2015, 00:19 Ответить
Mack 13 октября 2015, 00:19
Никто не ходил ? Стоит идти или нет ?
13 октября 2015, 00:19 Ответить
Андрей 13 октября 2015, 00:19
Нет не стоит, смеяться не над чем, тупорылая комедия,я зря сходил, потратил время и деньги, ни одного смешного момента, всё слишком наивно и предсказуемо, фигня одноразовая!!!
13 октября 2015, 00:19 Ответить
зоя 13 октября 2015, 00:21
13 октября 2015, 00:21 Ответить
5.7 Красотки в бегах
Красотки в бегах комедия, боевик, 2015, США
