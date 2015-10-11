Меню
Трейлеры
Трейлеры
Красотки в бегах. Дублированный трейлер 1
Красотки в бегах. Дублированный трейлер 1
Дата публикации: 5 марта 2015
Красотки в бегах
– История об офицере полиции и заключенной, которые волей судьбы оказываются в бегах в Техасе.
Rem
11 октября 2015, 23:36
Сходил сегодня на сеанс. Комедия очень весёлая и позитивная. Кто не смотрел — смотрите обязательно!
11 октября 2015, 23:36
0
0
Ответить
Bbbugl
11 октября 2015, 23:38
Набор заезженных клише,всё это уже было 1001 раз
11 октября 2015, 23:38
0
0
Ответить
N
13 октября 2015, 00:19
✊
13 октября 2015, 00:19
0
0
Ответить
Mack
13 октября 2015, 00:19
Никто не ходил ? Стоит идти или нет ?
13 октября 2015, 00:19
0
0
Ответить
Андрей
13 октября 2015, 00:19
Нет не стоит, смеяться не над чем, тупорылая комедия,я зря сходил, потратил время и деньги, ни одного смешного момента, всё слишком наивно и предсказуемо, фигня одноразовая!!!
13 октября 2015, 00:19
0
0
Ответить
зоя
13 октября 2015, 00:21
✊
13 октября 2015, 00:21
0
0
Ответить
