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фильм в целом похож на детскую игрушку и только игрушками цепляет...вроде бы много денег потратили, спецэффектов наделали, но все на один раз...
6/10
Причина того, что фильм залажали как наши юзеры, так и критики (в том числе и ведущие американские) - то, что фильм снят в чересчур "европейском" ключе.
По сути, весь фильм - это один большой стёб, но европейский, а не привычный, американский. Шутки главного героя и главного злодея очень европейские, в духе европейских комиков, это такой трэшевый добрый стёб над всем подряд.
Если "садишься" на эту волну жизнерадостных приколов, то весь фильм смотрится очень гладко и ровно.
Нету так привычного для этого жанра пафоса, что мы обычно видим у американских режиссёров.
Ближайшая ассоциация -- "РЭД", это как бы оевропеенная версия этого фильма. Причём Роген и его напарник играют гораздо лучше Уиллиса. Гангстер Чудновский играет почти на уровне Малковича.
В целом, позитивное и неординарное ст...ое кино про супергероев с примесями нормального юмора, местами артхауса.
Если для вас комиксы - это не только унылый пафос вселенского масштаба из Людей Икс, Железного Человека и Спайдэрмена, а ещё и бодрые комедии, то этот фильм пропускать не следует.
заслуженные 7.5/10
я писал в целом, а не про каждую шутку в отдельности
фильм - 1.5 часа беспрерывного ст... с отличной картинкой
Фильм абсолютно зачотный и прикольный) Усыхали со смеху весь сеанс, особенно дети. Жена идти не захотела, пошла на одновременный сеанс на Санктум, потом пожалела). Так что для просмотра с детьми очень подходящий фильм - особенно, если они уже переболели спайдерменом и бетменом. Многие шутки и приколы отсылают к этим фильмам, поэтому смешнее вдвойне. Если настрой именно повеселиться, а не заниматься самокопанием - то очень и очень подходящий для этого фильм!
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