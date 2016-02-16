Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Стражи Галактики - дублированный промо-ролик 5: грут
Киноафиша Трейлеры Стражи Галактики. Дублированный промо-ролик 5: грут

Стражи Галактики. Дублированный промо-ролик 5: грут

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 24 февраля 2014
Стражи Галактики – Когда в руки Питера попадает таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, Квилл оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва – он сам. Единственный способ справиться с надвигающейся угрозой – объединиться с командой непохожих друг на друга героев: воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель. Квилл понимает, какой силой обладает украденный артефакт и какую опасность он представляет для Вселенной, и теперь он пойдет на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей битвы за судьбу галактики.
Все трейлеры фильма
Стражи Галактики - дублированный международный трейлер дублированный международный трейлер
Стражи Галактики - отрывок: танец маленького грута отрывок: танец маленького грута
Стражи Галактики - дублированный отрывок. никто не крут как грут дублированный отрывок. никто не крут как грут
Стражи Галактики - дублированный отрывок. две вещи дублированный отрывок. две вещи
Стражи Галактики - дублированный трейлер 3 дублированный трейлер 3
Стражи Галактики - дублированный ролик о созадании. актеры о фильме дублированный ролик о созадании. актеры о фильме
Стражи Галактики - дублированный ролик о создании. зои салдана о гаморе дублированный ролик о создании. зои салдана о гаморе
Стражи Галактики - дублированный отрывок. 12% плана дублированный отрывок. 12% плана
Стражи Галактики - дублированный отрывок. меня зовут питер квилл дублированный отрывок. меня зовут питер квилл
Стражи Галактики - дублированный промо-ролик. спасём галактику дублированный промо-ролик. спасём галактику
Стражи Галактики - дублированный отрывок. этот жест дублированный отрывок. этот жест
Стражи Галактики - отрывок 3 отрывок 3
Стражи Галактики - отрывок 2 отрывок 2
Стражи Галактики - отрывок 1 отрывок 1
Стражи Галактики - дублированный ролик о создании 1 дублированный ролик о создании 1
Стражи Галактики - трейлер 3 трейлер 3
Стражи Галактики - международный трейлер международный трейлер
Стражи Галактики - трейлер 2 трейлер 2
Стражи Галактики - тв ролик 1 тв ролик 1
Стражи Галактики - отрывок 2 отрывок 2
Стражи Галактики - дублированный промо-ролик 4: питер квилл/звездный лорд дублированный промо-ролик 4: питер квилл/звездный лорд
Стражи Галактики - дублированный промо-ролик 3: ракета дублированный промо-ролик 3: ракета
Стражи Галактики - дублированный промо-ролик 2: гамора дублированный промо-ролик 2: гамора
Стражи Галактики - дублированный промо-ролик 1: дракс дублированный промо-ролик 1: дракс
Стражи Галактики - дублированный трейлер дублированный трейлер
Стражи Галактики - промо-ролик 5: peter quill промо-ролик 5: peter quill
Стражи Галактики - промо-ролик 4: rocket промо-ролик 4: rocket
Стражи Галактики - промо-ролик 3: groot промо-ролик 3: groot
Стражи Галактики - промо-ролик 2: gamora промо-ролик 2: gamora
Стражи Галактики - промо-ролик 1: drax промо-ролик 1: drax
Стражи Галактики - трейлер трейлер
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Шверценберг 16 февраля 2016, 02:26
Оценка
Стандартный подростковый фильм в космосе. Весь сюжет вокруг какой-то круглой уберваффен. Главный злодей вообще пустышка, картонее его не встречал, Морда тапком и давай всех мочить. вообщем 6 с натажкой.

P.S Из этого всего мог бы получиться неплохой Скай Фай сериал.
16 февраля 2016, 02:26 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:27
Цитата (ProfiCinic, 16/08/2014 - 16:28:44):

Да, Мур скорее всего забраковал версию для кинотеатров, поскольку режиссерская версия была, СЛОВО в СЛОВО, я прям читал в комиксе слова героев, до запятой все.

V Вендета, действительно через чур пафосный фильм, но оставил нам всем, еще лет на тысячу маску Гая Фокса✊
16 февраля 2016, 02:27 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:27
Цитата (fanbunga, 14/08/2014 - 21:56:00):



Уберите Алана Мура, и останется кучка цветных картинок. Так что комиксы это 12+, если бы не он...✊
16 февраля 2016, 02:27 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:27
Ответ на сообщение Gunslinger7 от 11/08/2014 - 22:16:01




А комиксы - действительно только для тех, кому 13+ и не годом больше?



Как сказать... Оправданная жестокость (Кроненберг) - по комиксу. Фонтан Аронофски. V - значит, вендетта.

Дисишные комиксы прикольнее, пожестче Марвела.

Звездные войны и Светлячок - там вообще по-моему, отдельная история, сначала кино, потом уж книжки с картинками пошли.



Ответ на сообщение Toporock от 13/08/2014 - 11:20:16


не признанный шедевр

да ладно! Хранителей как можно не любить?
16 февраля 2016, 02:27 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:28
Цитата (Сибирский Шрек, 12/08/2014 - 13:49:45):

А ты режиссерскую версию смотрел? Где комикс внутри фильма про пиратов? И вообще 3,5 часа в кинотеатре не показывали✊ Так что бросай все, ищи диск и .......✊
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:28
Цитата (Gunslinger7, 13/08/2014 - 03:55:13):

Слово в слово, потому что Зак видимо с большим уважением относился к этому произведению. (именно произведению). Я считаю сам комикс Хранители единственным, кроме Мауса, произведением, достойным сравнения с книгой. Но в этом случае, Заку вообще не надо было придумывать ничего, кроме драматургии, сам комикс, по сути детальная РАСКАДРОВКА для фильма, просто бери и снимай. И когда Снайдер остановился, было отснято 5 часов, порезал, получилось 3,5, в прокат поспало 2,2 по моему, полная лажа✊ , но режиссерская версия на высоте, такой получился не признанный шедевр✊
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:28
Цитата (Gunslinger7, 11/08/2014 - 22:16:01):



Тут есть и исключения, просто их нет последнее время, одна Пендосовская каша 12+.

Например первые 300 Спартанцев - по своему революция жанра. А и Нолановский Бэтман. А тот же СинСити возьмите - шедевр.! А вот Вы смотрели режиссерскую версию Хранителей Снайдера, она идет 3,5 часа✊ , так это вообще по сути Война и Мир. Я читал этот комикс, у Зака все слово в слово. Но не пошел этот фильм, среди тупых\жирных\американских негров. ✊ Засчитали как провал, но на мой взгляд все что было последние три года, сплошной провал. Такие дела...✌️
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:28
Цитата (peacefrog, 10/08/2014 - 00:32:40):

Я имел ввиду Марвел и Ко, на мой взгляд, их уже слишком много, и качество их все хуже (комикс\кино), это уже не мануфактура, а промпроизводство✊
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:28
Цитата (Сибирский Шрек, 09/08/2014 - 11:07:32):

Совершенно верно. Друзья Фроги пока еще правят миром, но не долго им осталось.........✊
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
Очевидец 16 февраля 2016, 02:29
Хороший развлекательный фильм, ни в каком месте не напрягает. Судя по всему как и мультфильмы, он снимался по заранее написанную музыку - клипы 70-80х, которые звучат в фильме. Эффектный проход под музыку главного героя в самом начале задаёт настроение и ритм всему фильму и напоминает танцевальный регтайм Челентано в "Блефе". Магистр Йода справился с ролью енота с гранатометом. но обаяния Кота в сапогах Бандераса пока достичь не удалось. Кроме Енота самый колоритный персонаж, преданный друзьям и глубоко в душе "нежный" и как показало время, неистребимый дуболом Грут. Не совсем понятно зачем героям штука, после того как её не удалось продать и от которой они сами же разлетаются на кусочки и приходится следовать единственно возможному в таком случае совету "Возьмёмся за руки друзья...".✊
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
patish 16 февраля 2016, 02:29
Отличное кино, до сих пор настроение поднимается как вспомню про протез ноги)))

10/10
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:29
Ответ на сообщение bely от 05/08/2014 - 22:56:26


как Патрик Свейзи в грязных танцах



ёёё...грязные танцы не знаю✊

Я только с Чайником Татумом танцы смотрела

наверстывать стоит?
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
um007 16 февраля 2016, 02:29
Хороший веселый фильм-пародия на все так называемые звездные войны. Смотреть не скучно. Идей новых, правда нет. Хороший саунд-трек. Рекомендую потратить два часа и расслабитьсяю
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
Kirill86 16 февраля 2016, 02:29
Нормальный фильм. Что вы плачете про графику. Вспомните последних трансформеров✊ ✊ . Какая там графика. Ляп на ляпе✊

По графике ставлю 8. По юмору ставлю тоже 8. В целом хорошая комедия.

8/10. Рекомендую
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:29
Ответ на сообщение SwordfishV от 03/08/2014 - 22:12:47


Больше всех понравился Грут.

✊ мне тоже! Чудо-дерево.

Здоровяка тауированного тоже неплохо раскрыли, интересно было наблюдать. Свистун со стрелой симпатичный, Йонду кажется.При таких-то способностях он и один бы там управился...

Момент, когда енота показали с горшком в лапках, тронул до глубины души✊ . Но в целом больше от енота ожидала, перепиарили. Или бубляж виноват.



Больше понравилась часть, когда на Ксандар нападали. Первая половина фильма скучноватая, детсадовские разборки с догонялками. Ногу зачем-то отобрали...некрасиво. Вторая отвязнее, динамичнее и веселее. Более возрастная, что ли, подростковая✊ .



И объясните кто-нибудь шутку про Бейкона, плиз✊
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:29
Цитата (Сибирский Шрек, 01/08/2014 - 10:55:11):

Ну если тебе понравится енот с гранотометом, драматургии там не жди✊
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
Swi4e1 16 февраля 2016, 02:29
Не понравился фильм. Очень долгий. Да и ожидал большего , что то не хватило. Как будто звёздные войны посмотрел =)



5/10
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
PiroJok 16 февраля 2016, 02:29
Такой приятный добрый фильм, детский конечно, но динамичный нескучный сентиментальный, енот просто чума! Очень смешной злой енот! Юмор неплохой, старперский местами, но в общем отличный летний фильм, с удовольствием посмотрела, хорошее послевкусие.



P.S. Невероятная талия у Зои Салдана..



8,5/10
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:29
Космический Геракл короче, вторая комедия, за вторую неделю. Шуток уже меньше, суть та же, 6+ короче категория. Идите с детьми ✊
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

8.3 Стражи Галактики
Стражи Галактики фантастика, боевик, приключения, 2014, США
Астрал. Свеча ведьмы - дублированный трейлер 01:56
Астрал. Свеча ведьмы  дублированный трейлер
Хэллоуин. Ночной кошмар - трейлер 01:58
Хэллоуин. Ночной кошмар  трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Бэмби: Лесной кошмар - дублированный трейлер 01:33
Бэмби: Лесной кошмар  дублированный трейлер
Брат навсегда - трейлер 01:51
Брат навсегда  трейлер
Горыныч - трейлер 02:43
Горыныч  трейлер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе - дублированный трейлер 01:06
Человек-бензопила. Фильм: История Резе  дублированный трейлер
Хищник: Планета смерти - дублированный трейлер 01:59
Хищник: Планета смерти  дублированный трейлер
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца - дублированный трейлер 02:13
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца  дублированный трейлер
Жатва - дублированный трейлер 00:58
Жатва  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше