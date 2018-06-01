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Истории призраков - Трейлер
Киноафиша Трейлеры Истории призраков. Трейлер

Истории призраков. Трейлер

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Дата публикации: 17 апреля 2018
Истории призраков – Профессор Гудман — телеведущий и закоренелый скептик — уверен, что может найти рациональное объяснение любому, даже самому удивительному явлению. Он разоблачает экстрасенсов и колдунов, выводит знахарей на чистую воду. И когда перед ним открывается возможность исследовать сразу несколько невероятных событий, то берётся за них с воодушевлением. Профессору предстоит раскрыть три жутких дела о призраках. Друг за другом будут открываться пугающие тайны, заставляя героев цепенеть от страха. Но сможет ли всё происходящее уничтожить столь тщательно выстроенный профессором разумный мир или окажется лишь грандиозной мистификацией?
Комментарии Обсудить в чате
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malyshnatasha 1 июня 2018, 19:32
Фильм странный и страшный от резких моментов.Сумбурность событий,но в конце становится все понятно.Интересный)
1 июня 2018, 19:32 Ответить
Елена Чудайкина 3 июня 2018, 01:57
Оценка
Фильм пугает только резкими моментами и некоторой неожиданностью событий. Развязка вообще какая-то психоделическая. Фильм во многом для меня показался странным. Мне не очень понравилось. Отдали по 370₽ за билет. Я осталась недовольна((( Короче, на любителя фильмец.
3 июня 2018, 01:57 Ответить
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