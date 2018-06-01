Истории призраков
– Профессор Гудман — телеведущий и закоренелый скептик — уверен, что может найти рациональное объяснение любому, даже самому удивительному явлению. Он разоблачает экстрасенсов и колдунов, выводит знахарей на чистую воду. И когда перед ним открывается возможность исследовать сразу несколько невероятных событий, то берётся за них с воодушевлением.
Профессору предстоит раскрыть три жутких дела о призраках. Друг за другом будут открываться пугающие тайны, заставляя героев цепенеть от страха. Но сможет ли всё происходящее уничтожить столь тщательно выстроенный профессором разумный мир или окажется лишь грандиозной мистификацией?
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