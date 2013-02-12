Ведьма войны
– Гражданская война в Африке. После того, как родную деревню Комоны поджигают солдаты повстанческой армии, а её родители погибают, 12-летняя девочка становится ребёнком-воином. Командир отряда, в котором оказывается Комона, не только заставляет ребёнка учиться пользоваться оружием, но и ублажать его собственные сексуальных прихоти. Комона влюбляется в светловолосого мальчика, немногим старшего её самой, и вместе с ним сбегает из отряда. Вместе они направляются в родную деревню Комоны, желающей похоронить тела своих родителей — иначе их души вечно будут блуждать по пустыням Африки…
