Киноафиша
Трейлеры
Базз Лайтер. Дублированный тизер
Базз Лайтер. Дублированный тизер
Дата публикации: 27 октября 2021
Базз Лайтер
– Спин-офф «Истории игрушек» от студии Pixar, который расскажет о том, как Базз Лайтер стал знаменитым космическим рейнджером.
Все трейлеры фильма
trailer 3
trailer 2
дублированный трейлер
trailer
teaser
Елена Хакимова (Никулина)
13 сентября 2022, 20:52
Это позор, что мультфильм 6+с пропогандой ЛГБТдоступен в нашей стране! Сам фильм затянутый, нудный.
Почему нет цензуры. Просто безобразие! Это точно не 6+!!!
13 сентября 2022, 20:52
5.9
Базз Лайтер
анимация, приключения, семейный, комедия, 2022, США
01:59
