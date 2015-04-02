Сатисфакция
– Главный герой Александр, крупный бизнесмен и влиятельный человек в своем городе, после напряженного рабочего дня везет своего друга и помощника Дмитрия в ресторан. Но к удивлению Дмитрия, там их не ждут ни деловые партнеры, ни друзья - в помещении вообще нет посетителей. Мужчинам придется провести время в компании молчаливых официантов и многочисленных бутылок с содержимым различной крепости. Когда дверь запирается изнутри, у двух героев на выяснение отношений остается целая ночь.
