Сатисфакция - тизер
Сатисфакция. Тизер

Сатисфакция. Тизер

Дата публикации: 24 сентября 2010
Сатисфакция – Главный герой Александр, крупный бизнесмен и влиятельный человек в своем городе, после напряженного рабочего дня везет своего друга и помощника Дмитрия в ресторан. Но к удивлению Дмитрия, там их не ждут ни деловые партнеры, ни друзья - в помещении вообще нет посетителей. Мужчинам придется провести время в компании молчаливых официантов и многочисленных бутылок с содержимым различной крепости. Когда дверь запирается изнутри, у двух героев на выяснение отношений остается целая ночь.
Assssssss 2 апреля 2015, 12:51
Да, игра не очень, даже при моей необъятной любви к Гришковцу. Во-первых, непонятно, как жена могла даже подумать уйти от Гришковца к этому Диме? И дело не только во внешности, а и во взглядах на жизнь- Дима вообще никакой. В общем вся смысловая нагрузка не зацепила, НО! у меня было четкое ощущение,что напилась вместе с героями и момент с одиночеством на заднем сиденье под утренним солнцем тоже очень прочувствовался. Все-равно спасибо.
6.8 Сатисфакция
Сатисфакция драма, 2010, Россия
