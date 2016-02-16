Все трейлеры фильма трейлер с закадровым переводом тв ролик 2 тв ролик 1 международный трейлер трейлер
Я не понимаю, как режиссер, на такой убогой завязке хотел снять драму?!✊ Ведь весь драматизм, до самого конца, держится за украденную машину и (по идеи должно быть еще переживание за Патинсона), но его нет. Патинсон явно переиграл, Гилберта Грейпа у него не получилось. Сочувствия к нему никакого. Пирс в порядке, только он видимо сам понимает, весь нелогизм, и не может гармонично войти образ (точнее создать образ). Разговоры не о чем, перестрелки на уровне ТВ-3, постапокалиптика - отсутствует. Безумный Макс и Дорога, стоят над этим фильмом, недосягаемой снежной вершиной.
(и что они там в Каннах курят..)✊ 3/10
Это ты сама выдумала уже, там это очень и очень туманно показали, никакого философского подтекста там и в помине нет.
Другое дело Пирс. Силища. Его физиономия, бородатая и отчаянная, прям перед глазами стоит. Некуда ему ехать, не для чего жить. Есть одна машина, он за неё как за соломинку, а её угнали... Грустная история, без начала и конца, как пустыня.
