Схватка
– Самолет с пассажирами терпит крушение на Аляске. Остатки цивилизации догорают вместе с лайнером, а у уцелевших остается только одна цель - остаться в живых... Но в белом безмолвии их поджидает воплощение самых страшных кошмаров. В безлюдной снежной пустыне людям предстоит смертельная схватка...
Игра актеров - 0
Сюжет - 0
Сьемки - 0
Зря потраченное время.
Оператор Такаянаги выжал из натуры все, что можно. Суровая, без сантиментов, красота.
Волки рисованные, не понравились.
Что в ней было может кто нибудь подсказать? А то ушёл, непосмотревши её)
Цитата (peacefrog, 29/01/2012 - 00:15:23):чисто бабский фильм
Ну вот, как дебилизм, так сразу фильм бабский. Абидна.
А чего не хватило-то, чтобы мужиковским фильм сделался? ✊
Спасибо✊
Дык судя по тому, как бодро горели костры и факелы, у них зато был нескончаемый запас крепкоградусного спиртного. На нем и держались.
Цитата (peacefrog, 29/01/2012 - 14:47:21):Не хватало героизма выживания
Героизма вообще изначально ничего не предвещало, увы.
Но была, была надежда на шикарную финальную схватку двух альфа-самцов (выходи, Илья Муромец, биться!). Блин, даже на нее денег не хватило. Вот это облом непростительный ✊
А идеальных фильмов не бывает;) всегда найдутся люди, захлебывающиеся слюной. Без обид.
Охотник с Дефо мне больше понравился.
Я Дефо мало знаю. А тут смотрю - ого...какие глаза...синие-синие... И актер классный. Удовольствие в общем.
Охотник, он не то чтобы тягучий фильм, но смаковательный, определенно✊
