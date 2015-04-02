Меню
Дата публикации: 21 ноября 2011
Схватка – Самолет с пассажирами терпит крушение на Аляске.﻿ Остатки цивилизации догорают вместе с лайнером, а у уцелевших остается только одна цель - остаться в живых... Но в белом безмолвии их поджидает воплощение самых страшных кошмаров. В безлюдной снежной пустыне людям предстоит смертельная схватка...
salem 2 апреля 2015, 12:51
Отстой. Жаль не поставить 0 баллов, поэтому 1/10.

Игра актеров - 0

Сюжет - 0

Сьемки - 0

Зря потраченное время.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
У фильма есть сердце, а вот головы явно не хватает. Но если не заморачиваться по поводу сюжетной предсказуемости и детальной неправды, то вполне смотрибельно. Сказка, а может притча. Волнующе, странно и страшно.

Оператор Такаянаги выжал из натуры все, что можно. Суровая, без сантиментов, красота.

Волки рисованные, не понравились.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alex0000 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 28/01/2012 - 17:12:23):

Что в ней было может кто нибудь подсказать? А то ушёл, непосмотревши её)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 29/01/2012 - 00:15:23):Короче дебилизм полнейший.



Цитата (peacefrog, 29/01/2012 - 00:15:23):чисто бабский фильм



Ну вот, как дебилизм, так сразу фильм бабский. Абидна.

А чего не хватило-то, чтобы мужиковским фильм сделался? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alex0000 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 29/01/2012 - 02:27:13):

Спасибо✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 29/01/2012 - 14:47:21):Пива не хватало - наверняка уж если 7 человек выжило, то среди обломков самолета можно было бы найти и несколько упаковок с bud light.



Дык судя по тому, как бодро горели костры и факелы, у них зато был нескончаемый запас крепкоградусного спиртного. На нем и держались.



Цитата (peacefrog, 29/01/2012 - 14:47:21):Не хватало героизма выживания



Героизма вообще изначально ничего не предвещало, увы.

Но была, была надежда на шикарную финальную схватку двух альфа-самцов (выходи, Илья Муромец, биться!). Блин, даже на нее денег не хватило. Вот это облом непростительный ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
А мне фильм понравился!.. Согласен, над волками создателям фильма стоило поработать лучше... НО: исполнитель главной роли неплохо сыграл (и никакой критик меня не переубедит), потрясающая природа, правдивая психология людей в экстремальной ситуации, небанальный конец.

А идеальных фильмов не бывает;) всегда найдутся люди, захлебывающиеся слюной. Без обид.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение SwordfishV от 31/03/2012 - 04:27:20




Охотник с Дефо мне больше понравился.

Я Дефо мало знаю. А тут смотрю - ого...какие глаза...синие-синие... И актер классный. Удовольствие в общем.

Охотник, он не то чтобы тягучий фильм, но смаковательный, определенно✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
