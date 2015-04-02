Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Малефисента - дублированный ролик о создании 3
Киноафиша Трейлеры Малефисента. Дублированный ролик о создании 3

Малефисента. Дублированный ролик о создании 3

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 21 мая 2014
Малефисента – Юная волшебница Малефисента вела уединенную жизнь в зачарованном лесу, окруженная сказочными существами, но однажды все изменилось…В её мир вторглись люди, которые принесли с собой разрушение и хаос, и Малефисенте пришлось встать на защиту своих подданных, призвав на помощь могущественные тёмные силы. В пылу борьбы Малефисента наложила страшное заклятие на новорожденную дочь короля, прекрасную Аврору. Но, наблюдая за тем, как растет маленькая принцесса, Малефисента начинает сомневаться в правильности своего поступка - ведь, возможно, именно Аврора может вдохнуть новую жизнь в волшебное лесное царство.
Все трейлеры фильма
Малефисента - дублированный тизер-трейлер дублированный тизер-трейлер
Малефисента - дублированный ролик о создании 6 дублированный ролик о создании 6
Малефисента - дублированный ролик о создании 5 дублированный ролик о создании 5
Малефисента - дублированный ролик о создании 4 дублированный ролик о создании 4
Малефисента - дублированный ролик о создании 2 дублированный ролик о создании 2
Малефисента - отрывок 3 отрывок 3
Малефисента - отрывок 2 отрывок 2
Малефисента - отрывок 1 отрывок 1
Малефисента - дублированный отрывок 1 дублированный отрывок 1
Малефисента - дублированный отрывок 2 дублированный отрывок 2
Малефисента - дублированный ролик о создании 1 дублированный ролик о создании 1
Малефисента - тв ролик 2 тв ролик 2
Малефисента - тв ролик 1 тв ролик 1
Малефисента - международный трейлер международный трейлер
Малефисента - дублированный трейлер 2 дублированный трейлер 2
Малефисента - трейлер 3 трейлер 3
Малефисента - трейлер 2 трейлер 2
Малефисента - дублированный трейлер 1 дублированный трейлер 1
Малефисента - трейлер 1 трейлер 1
Малефисента - превью трейлера превью трейлера
Малефисента - тизер-трейлер 2 тизер-трейлер 2
Малефисента - тизер-трейлер 1 тизер-трейлер 1
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Обожаю Джоли!!! Обязательно пойдем ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Прикольно выглядит А.Джоли, я бы даже сказал придурковато. Обязательно пойду посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:27
Как-то никак. Скучно и потому лезли в голову глупости всякие: а почему бы Джоли рога было не поотшибать? почему именно крылья отрезали? и как она дома и с таким вот ледяным взглядом и надменным oh well, если ей что-то не нравится... И как снимали сцену, где она говорит девочке, что не любит детей? наверняка ребенка при этом не было, нельзя же такое прямо в лоб, в самом деле...

Дочурка у нее прелестная.
16 февраля 2016, 02:27 Ответить
Alessia 17 февраля 2016, 15:48
Хороший фильм, мне понравился!)) Сценарий конечно совсем простой, но ведь это детская сказка.

Анжелина великолепна как всегда! И вообще фильм очень красивый, приятно смотреть.



P.S. Никакого нетрадиционного подтекста и лесбийской любви там и близко нет, это просто у некоторых зрителей гормоны давят на мозг))
17 февраля 2016, 15:48 Ответить
Irisha1989 19 февраля 2016, 00:10
Фильм понравился красочными сценами. Как Джолли играла свою роль и малышку называла чудищем (очень понравилось)Сказка конечно предсказуема, но советую посмотреть тем. кто устал от последних фильмов
19 февраля 2016, 00:10 Ответить
Очевидец 21 февраля 2016, 05:17
Сказка конечно получилась, но с политкорректным подтекстом не режущим глаза. Если "все мужики сво", что никак не удается опровергнуть на протяжении всего фильма, то только нетрадиционная любовь по ненавязчивым намекам авторов фильма является настоящей, способной творить чудеса. И любовь Авроры, не обращающей внимания на комических старушек - фей к "настоящей" женщине Малефисенте и наоборот. Единственные положительные мужские персонажи: ворон -тоже нетрадиционный мужчина, постоянно меняющий свой облик ( считай, что пол ) и юный принц, по всем признакам гей, не понимающий зачем надо целовать принцессу ( действительно зачем геям интересоваться женщинами? ). И вся "нетрадиционная" болотная пустошь противостоящая "традиционному" обществу с господством мужчин, грубой силой пытающегося подавить их право на своё "нетрадиционное поведение".

Анджелина Джоли поразила воображение своей нетрадиционной прической с мощными рогами - как-то раньше актрисы и в качестве главных героинь стеснялись выглядеть подобным образом, но А.Джоли не из тех дам, которые хоть чего-то стесняются и сделала ещё один шаг на пути раскрепощения образа женщин в кино. Скоро отсутствие рогов у актрис будет бросаться в глаза. ✊
21 февраля 2016, 05:17 Ответить
Джек_Воробей_444 4 марта 2016, 23:10
Ответ на сообщение Herbert666 от 30/05/2014 - 23:41:43
Насколько надо быть ИЗВРАЩЁННЫМ И ИСПОРЧЕННЫМ,чтобы в ДЕТСКОЙ сказке ТАКОЕ увидеть?!!!!!!!!!!!!!!Как говориться,у кого что болит... Отличный сказка для детей и их родителей,сюжет немного хромает по части повествования,но в целом весьма и весьма.Очень жизненно:Король злобный говнюк,няни не в состоянии и за собой уследить не то что за ребёнком,принц бесхребетное чмо,а Малефисента... из любого прекрасного человека можно сделать монстра,если отрезать ему "крылья". 9 из 10

З.Ы.Про лесбийскую любовь...некоторые "МУЖЧИНЫ" могут её и в материнской любви углядеть...
4 марта 2016, 23:10 Ответить
RoYu 7 марта 2016, 02:50
Фильм о глубокой и сильной женской любви! О подонках мужиках и хлюпиках прынцах! Рассчитан на аудиторию слабоумных подростков-девочек. Полнеший бред.



p.s. Фея с рогами и когтями (для чего??) на крыльях, это сильно!
7 марта 2016, 02:50 Ответить
Swi4e1 7 марта 2016, 02:50
Чисто для детей. Снят фильм круто.
7 марта 2016, 02:50 Ответить
Toporock 16 марта 2016, 01:03
Цитата (Сибирский Шрек, 02/06/2014 - 20:38:19):

Ему не до них, у него целый бизнес.. и у них... За ними следят слуги, за чернокожими ребятишками..✊
16 марта 2016, 01:03 Ответить
Herbert666 31 марта 2016, 19:46
Оценка
Вчера ходили с девушкой на Малефисенту! Не могу сказать что очень понравилось и не могу сказать, что фильм плохой...эдакий среднечок выше среднего, но на грани между не очень и совсем плохо. Впалил аудиторию. В основном, женщины щебечут, что весьма очевидно, ровно как и дети. Мне кажется зря детей маленьких притащили так как сказка взрослая, дети ничего не поймут.Я хочу сказать что создается ощущение, что фильм снят каким то прогрессирующим новичком - надеялся что картинка будет впечатлительней, сюжет странно построен...сцены временами просто убийствинные и шокирующие. Девушка подросток 16 лет, котороя мечтает жить в лесу\болоте, на дереве, будет с радостью питаться лесными орехами и шишками, и еще очень хочет познакомиться со всем лесным народом 0о почему то в голову лезут грязные мысли о зоофилии и лесбиянстве =D, о лесбиянстве...тут отдельный вопрос...почему то спящую кырасавицу разбудил не поцелуй принца, а поцелуй какойто темной феи Оо эдакой черной госпожи с дубинкой...

Еще при просмотре хочется дорисовать пентаграмму зачитать каримбд и принести в жертву ягненка, приправляя всё это оргией в грязи...да и принцесска временами читает обкуренные тексты...один из них...как рас про жизнь на болоте... Фильм на 7 - 7+ =-)) по 10-ой шкале.



кстати, если кто не знает...в роли принцессы играет дочь Анджелины Джоли ;)
31 марта 2016, 19:46 Ответить
Шверценберг 31 марта 2016, 19:46
Сценарий дурацкий, вся интрига фильма укладывается в 10 минут. Поведение персонажей абсолютно бредовое. Хороша лишь работа художника. Оценка 4/10

P.S Ель Фэннинг(принцесса) является младшей сестрой Дакоты Фэннинг, родителей зовут Джой и Стивен. Причем здесь Джоли ?
31 марта 2016, 19:46 Ответить
leadraven 31 марта 2016, 19:46
Ой, сколько хейтеров и сколь низкие оценки. Что странно, ведь фильм очень милый и добротный. Единственное к чему могу придраться - уж слишком счастливый финал.

Сюжет слабо закручен? Ну, собственно, и ладно, это ж сказка, а не детектив. Актёры молодцы, визуальный ряд на высоте, эмоциональный фон сильный.

Вполне тянет на 8 баллов.
31 марта 2016, 19:46 Ответить
Berlin197150 31 марта 2016, 19:46
Красивый, добрый, замечательный фильм с великолепной Анджелиной Джоли. 10/10
31 марта 2016, 19:46 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.2 Малефисента
Малефисента фэнтези, 2014, США
Мажор в Дубае - трейлер 2 01:42
Мажор в Дубае  трейлер 2
Искупление - трейлер 01:45
Искупление  трейлер
Авиатор - трейлер 2 02:25
Авиатор  трейлер 2
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 2 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер 2
Я бы тебя пнула, если бы могла - дублированный трейлер 02:16
Я бы тебя пнула, если бы могла  дублированный трейлер
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
Голодные игры: Рассвет Жатвы - дублированный тизер 00:54
Голодные игры: Рассвет Жатвы  дублированный тизер
Бэмби: Лесной кошмар - дублированный трейлер 01:33
Бэмби: Лесной кошмар  дублированный трейлер
Сожалею о тебе - дублированный трейлер 02:26
Сожалею о тебе  дублированный трейлер
Первый на Олимпе - трейлер 02:01
Первый на Олимпе  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше