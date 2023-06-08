Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
ВАЛЛ-И - трейлер2
Киноафиша Трейлеры ВАЛЛ-И. Трейлер2

ВАЛЛ-И. Трейлер2

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 18 марта 2008
ВАЛЛ-И – ВАЛЛ-И(Вселенский Аннигилятор Ландшафтный Легкий * Интеллектуальный) Робот ВАЛЛ*И из года в год прилежно трудится на опустевшей Земле, очищая нашу планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Его размеренное существование, которое разнообразит лишь хобби по собиранию разных оставшихся после людей любопытных штучек, переменится, когда ВАЛЛ*И встретит робота нового поколения по имени Ева, которая прилетела для изучения брошенной планеты. Ева вскоре откроет, что деятельность ВАЛЛ*И имеет непосредственно отношение к будущему всего человечества и отправляется доложить о результатах экспедиции людям, ожидающим вестей о том, можно ли возвращаться на Землю. В это же время ВАЛЛ*И бросается на поиски новой знакомой, и это путешествие приведет его к череде невероятных событий, благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звездам и даже сумеет изменить к лучшему своих бывших хозяев.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Vladimir 8 июня 2023, 16:25
Оценка
До сих пор это мой любимый мультик от Pixar. Безумно трогательная и забавная анимация и сам сюжет. Ну как они показали такую нежную, робкую и храбрую натуру Валли. Мультик на века определённо. Мультфильм определённо заслуженно получил Оскар
8 июня 2023, 16:25 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

8.5 ВАЛЛ-И
ВАЛЛ-И семейный, фэнтези, анимация, 2008, США
Финник 2 - трейлер 01:37
Финник 2  трейлер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Джульетта и Ромео - дополнительный трейлер 01:30
Джульетта и Ромео  дополнительный трейлер
Пункт назначения: Высотка 613 - дублированный трейлер 01:01
Пункт назначения: Высотка 613  дублированный трейлер
Затерянное место - дублированный трейлер 01:16
Затерянное место  дублированный трейлер
Письма о любви - дублированный трейлер 02:30
Письма о любви  дублированный трейлер
Одержимые. Наследие дьявола - дублированный трейлер 00:59
Одержимые. Наследие дьявола  дублированный трейлер
Выход 8 - дублированный трейлер 01:22
Выход 8  дублированный трейлер
Вниз - трейлер 01:40
Вниз  трейлер
Лермонтов - тизер 01:23
Лермонтов  тизер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше