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Резня в Рэдвуде. Трейлер
Резня в Рэдвуде. Трейлер
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Дата публикации: 21 ноября 2014
Резня в Рэдвуде
– Пятеро друзей посещают в уик-энд место якобы серийных убийств, являющееся городской легендой. Но они даже и не думали, что эта поездка превратится для них из невинного приключения в кровавую резню.
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