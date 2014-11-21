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Резня в Рэдвуде - трейлер
Киноафиша Трейлеры Резня в Рэдвуде. Трейлер

Резня в Рэдвуде. Трейлер

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Дата публикации: 21 ноября 2014
Резня в Рэдвуде – Пятеро друзей посещают в уик-энд место якобы серийных убийств, являющееся городской легендой. Но они даже и не думали, что эта поездка превратится для них из невинного приключения в кровавую резню.
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3.2 Резня в Рэдвуде
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