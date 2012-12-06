Меню
Гольциус и Пеликанья компания - трейлер
Киноафиша Трейлеры Гольциус и Пеликанья компания. Трейлер

Гольциус и Пеликанья компания. Трейлер

Дата публикации: 6 декабря 2012
Гольциус и Пеликанья компания – Зимой 1590 года в Кольмаре голландский типограф и гравёр Хендрик Гольциус обращается к маркизу Эльзасскому с просьбой о выделении средств на создание типографии, которая будет издавать иллюстрированные книги. Гольциус считает, что первые две книги, которые выйдут из-под печатного станка, следует преподнести Маркизу и его свите. Этими книгами должны стать иллюстрированное издание Ветхого Завета, содержащее шесть историй с эротическим содержанием, и иллюстрированное издание Метаморфоз Овидия, содержащее историю измен Юпитера. Чтобы ещё сильнее прельстить Маркиза, Гольциус и его типографские работники готовятся поставить перед свитой Маркиза серию спектаклей по этим эротическим рассказам. Маркиз, человек, известный широтой взглядов, гордящийся своей религиозной и культурной терпимостью, владелец большой библиотеки, с просвещённым интересом к книгам и новым технологиям печати, поддаётся искушению Гольциуса. В присутствии свидетелей Маркиз заявляет, что возместит производственные затраты Гольциуса и компании, при условии, что те будут держать его в состоянии распалённом и взволнованном. Гольциус и его Пеликанья компания печатных мастеров с их жёнами и любовницами из театрального мира приступают к работе.
6.1 Гольциус и Пеликанья компания
Гольциус и Пеликанья компания биография, исторический, 2012, Великобритания / Нидерланды / Франция / Хорватия
