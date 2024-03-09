Не смотри туда
– После ужасной автомобильной аварии молодая Фрэнки пытается убедить друзей, что произошедшее не было случайностью. Она уверена, что в аварии виновата чудовищная сущность, которая теперь преследует ее. Друзья поднимают девушку на смех, но вскоре они начинают погибать. Ужасная особенность в том, что все, кто хоть раз увидит это создание, обречен на ужасную смерть! У Фрэнки остается последняя надежда – найти того, кто знает тайну чудовища и сможет остановить цепь кровавых убийств…
