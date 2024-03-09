Меню
Не смотри туда - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Не смотри туда. Дублированный трейлер

Не смотри туда. Дублированный трейлер

Дата публикации: 14 февраля 2024
Не смотри туда – После ужасной автомобильной аварии молодая Фрэнки пытается убедить друзей, что произошедшее не было случайностью. Она уверена, что в аварии виновата чудовищная сущность, которая теперь преследует ее. Друзья поднимают девушку на смех, но вскоре они начинают погибать. Ужасная особенность в том, что все, кто хоть раз увидит это создание, обречен на ужасную смерть! У Фрэнки остается последняя надежда – найти того, кто знает тайну чудовища и сможет остановить цепь кровавых убийств…
Александр Кораблев 9 марта 2024, 18:09
Оценка
Фильм полный отстой, никакой интриги и напряжения, все предсказуемо и до безобразия банально. Зря потраченные время и деньги.
9 марта 2024, 18:09 Ответить
Киноафиша.инфо 9 марта 2024, 19:32
в ответ на сообщение Александр Кораблев от 9 марта 2024, 18:09
К сожалению, не каждый фильм может быть по вкусу 🤔 Спасибо, что поделились своим мнением!
9 марта 2024, 19:32 Ответить
4.2 Не смотри туда
Не смотри туда ужасы, 2023, Канада
