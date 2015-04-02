Красный штат
– Три подростка отвечают на интернет-предложение сексуального характера, но все их эротические фантазии заканчиваются тем, что, очнувшись после потери сознания, они оказываются в заложниках у фанатиков религиозной общины. В стремлении направить на путь истинный сотни заблудших душ местный священник считает оправданным пролить кровь парочки согрешивших, которыми являются главные герои.
В попытке спастись из ловушки сектантов они обнаруживают комнату, полностью заполненную оружием. Становится ясно, что тут все настроены агрессивно, и их агрессия, судя по количеству боевых припасов, способна уложить на лопатки тысячи. Но что сильнее: религиозная идея проповедника или животное желание выжить ни в чем не повинных парней?
И название такое...хорошее, в самый раз под ноябрьский праздничек.
Гудман, кажется, похудел?
Полуторочасовой ад с выходом за границы фильма в реальную действительность.
Лезут в голову мысли о том, что ты одинаково беззащитен перед психами, террористами и теми, кто тебя вроде бы должен защищать по определению.
С одной стороны - вера без души, с другой - душа без веры.
10/10
какое там нафиг ✊ с одной стороны фанатики, которые тебя убьют, с другой стороны "служители закона", которые уже решили провести зачистку, и если бы не дуделка, вряд ли там вообще кто-то остался...жутко не повезло подросткам ✊ , вместо foursome угодить в такую ж..., ну сами виноваты - меньше надо думать головкой и больше головой...
хрен знает, что здесь кроме пальбы нашел Тарантино, который вроде как восторгался данным творением...
по мне так тупое мочилово, скачал, посмотрел, удалил...хотя актеры отрабатывали...особенно двинутый священник и толстенький агент, который тоже слегка похоже шифером затрещал в конце...по крайней мере смысла в теме с собачками моим радаром засечено не было ✊ , учитывая, что вопрос стоял просто: "почему ты его не шлепнул"
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