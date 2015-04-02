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Красный штат - Тизер
Киноафиша Трейлеры Красный штат. Тизер

Красный штат. Тизер

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Дата публикации: 24 декабря 2010
Красный штат – Три подростка отвечают на интернет-предложение сексуального характера, но все их эротические фантазии заканчиваются тем, что, очнувшись после потери сознания, они оказываются в заложниках у фанатиков религиозной общины. В стремлении направить на путь истинный сотни заблудших душ местный священник считает оправданным пролить кровь парочки согрешивших, которыми являются главные герои. В попытке спастись из ловушки сектантов они обнаруживают комнату, полностью заполненную оружием. Становится ясно, что тут все настроены агрессивно, и их агрессия, судя по количеству боевых припасов, способна уложить на лопатки тысячи. Но что сильнее: религиозная идея проповедника или животное желание выжить ни в чем не повинных парней?
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Тут вроде много чего интересного сошлось, смотрю обязательно.

И название такое...хорошее, в самый раз под ноябрьский праздничек.

Гудман, кажется, похудел?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Страшновато и грустно.

Полуторочасовой ад с выходом за границы фильма в реальную действительность.

Лезут в голову мысли о том, что ты одинаково беззащитен перед психами, террористами и теми, кто тебя вроде бы должен защищать по определению.

С одной стороны - вера без души, с другой - душа без веры.



10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 10/09/2011 - 23:35:45):С одной стороны - вера без души, с другой - душа без веры.

какое там нафиг ✊ с одной стороны фанатики, которые тебя убьют, с другой стороны "служители закона", которые уже решили провести зачистку, и если бы не дуделка, вряд ли там вообще кто-то остался...жутко не повезло подросткам ✊ , вместо foursome угодить в такую ж..., ну сами виноваты - меньше надо думать головкой и больше головой...

хрен знает, что здесь кроме пальбы нашел Тарантино, который вроде как восторгался данным творением...

по мне так тупое мочилово, скачал, посмотрел, удалил...хотя актеры отрабатывали...особенно двинутый священник и толстенький агент, который тоже слегка похоже шифером затрещал в конце...по крайней мере смысла в теме с собачками моим радаром засечено не было ✊ , учитывая, что вопрос стоял просто: "почему ты его не шлепнул"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Ну что сказать... Удивили, приятно удивили. Браво. Ожидала увидеть боевичок. Не лишенный смысла, но простенький боевичок. А тут - сатира и абсурдная реальность во всей красе. Как уже говорили, очень затянута проповедь. Перебор. Донести степень тупого фанатизма можно было бы и по ходу действия, тем более, именно это и происходило. Хорошо снято. В кадр впадаешь, там и остаешься. Сцена побега мальчишки по коридорам здания - очень удачно. Вообще, от рваной такой съемки (или как это называется) очень фильм выигрывает. Все очень удачно получилось: шериф-педик, обрюзгший агент, мальчишки, фанатики, само собой, обескураживающее в своей неожиданности убийство девушки и мальчишки. Театр абсурда. Смотреть, однозначно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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