Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Американский пирог: Все в сборе - трейлер
Киноафиша Трейлеры Американский пирог: Все в сборе. Трейлер

Американский пирог: Все в сборе. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 2 ноября 2011
Американский пирог: Все в сборе – Летом 1999-го четверо мичиганских парней решили расстаться с невинностью. Прошли годы, и теперь друзья вернулись домой уже повзрослевшими, чтобы вспомнить прошлое и оторваться на полную катушку.
Все трейлеры фильма
Американский пирог: Все в сборе - дублированный трейлер без цензуры дублированный трейлер без цензуры
Американский пирог: Все в сборе - промо-ролик 2 промо-ролик 2
Американский пирог: Все в сборе - отрывок 6 отрывок 6
Американский пирог: Все в сборе - отрывок 5 отрывок 5
Американский пирог: Все в сборе - отрывок 4 отрывок 4
Американский пирог: Все в сборе - отрывок 3 отрывок 3
Американский пирог: Все в сборе - отрывок 2 отрывок 2
Американский пирог: Все в сборе - отрывок 1 отрывок 1
Американский пирог: Все в сборе - тв ролик 8 тв ролик 8
Американский пирог: Все в сборе - тв ролик 7 тв ролик 7
Американский пирог: Все в сборе - тв ролик 6 тв ролик 6
Американский пирог: Все в сборе - тв ролик 5 тв ролик 5
Американский пирог: Все в сборе - тв ролик 4 тв ролик 4
Американский пирог: Все в сборе - тв ролик 3 тв ролик 3
Американский пирог: Все в сборе - тв ролик 2 тв ролик 2
Американский пирог: Все в сборе - тв ролик 1 тв ролик 1
Американский пирог: Все в сборе - дублированный тв ролик 1 дублированный тв ролик 1
Американский пирог: Все в сборе - трейлер без цензуры 2 трейлер без цензуры 2
Американский пирог: Все в сборе - дублированный трейлер 2 дублированный трейлер 2
Американский пирог: Все в сборе - ролик о создании 2 ролик о создании 2
Американский пирог: Все в сборе - дублированный трейлер 1 дублированный трейлер 1
Американский пирог: Все в сборе - международный трейлер международный трейлер
Американский пирог: Все в сборе - ролик о создании 1 ролик о создании 1
Американский пирог: Все в сборе - трейлер без цензуры трейлер без цензуры
Американский пирог: Все в сборе - промо-ролик 1 промо-ролик 1
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
✊ Да это реально самый любимый фильм 90-х =)))) . Поскорей бы уже премьера =)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 05/04/2012 - 08:29:47):



Queen Julia да какая разница , главно что мы через столько лет увидим , опять любимых , лучших , смешных актёров =)) ✊ ✊ ✊ , которые нас повеселят =)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Supersonic83 2 апреля 2015, 12:51
Ходил сегодня на этот фильм в Мираж Синема в Озерках на утренний сеанс. Не ожидал увидеть на сеансе столько людей, зал был заполнен на треть. От фильма получил только позитивные впечатления. Шутки хоть и не блещат оригинальностью, но и не портят общую картину. По моему мнению это лучшая часть Американского Пирога и возможно не последняя.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Мне тоже кажется , сейчас через столько лет , эта часть Пирога соберёт огромные деньги , и пойдут клепать каждый год новые Пироги =))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alex0000 2 апреля 2015, 12:51
Комедия высший класс✊ Одна из лучших за последнее время✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GoodFella 2 апреля 2015, 12:51
Непонятно откуда такая оценка на сайте. Я понимаю немного пошлости в фильме порой не помешает, но когда весь фильм пытаются вытянуть на подобных туалетных шутках, то увольте 1/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ingvars 2 апреля 2015, 12:51
Когда мне было 20 – эта серия фильмов казалась прикольной. Но время не вернёшь. Сейчас уже кажется туповатым… Что и есть на самом деле.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
ОЧень понравился фильм . Так классно увидеть любимых актёров из 90-х =)))))

Много смешных моментов. Короче пирог УДАЛСЯ =))))) ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.1 Американский пирог: Все в сборе
Американский пирог: Все в сборе комедия, 2012, США
Папины дочки. Мама вернулась - трейлер 02:02
Папины дочки. Мама вернулась  трейлер
Глазами пса - дублированный трейлер 01:26
Глазами пса  дублированный трейлер
Эддингтон - дублированный трейлер 02:23
Эддингтон  дублированный трейлер
Мажор в Дубае - трейлер 2 01:42
Мажор в Дубае  трейлер 2
Горыныч - трейлер 02:43
Горыныч  трейлер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе - дублированный трейлер 01:06
Человек-бензопила. Фильм: История Резе  дублированный трейлер
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца - дублированный трейлер 02:13
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца  дублированный трейлер
Бэмби: Лесной кошмар - дублированный трейлер 01:33
Бэмби: Лесной кошмар  дублированный трейлер
Лермонтов - трейлер 01:48
Лермонтов  трейлер
Простоквашино - трейлер 2 03:51
Простоквашино  трейлер 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше