Интерьер: Садо-мазо-гей бар - трейлер
Киноафиша Трейлеры Интерьер: Садо-мазо-гей бар. Трейлер

Интерьер: Садо-мазо-гей бар. Трейлер

Дата публикации: 21 декабря 2012
Интерьер: Садо-мазо-гей бар – Кинематографисты Джеймс Франко и Трэвис Мэтьюз воссоздают утерянные 40 минут фильма «Разыскивающий» (1980) в качестве отправной точки для более широкого исследования сексуальной и творческой свободы.
5.8 Интерьер: Садо-мазо-гей бар
Интерьер: Садо-мазо-гей бар драма, 2013, США
