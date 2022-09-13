Меню
Базз Лайтер - дублированный трейлер
Базз Лайтер. Дублированный трейлер

Базз Лайтер. Дублированный трейлер

Дата публикации: 18 февраля 2022
Базз Лайтер – Спин-офф «Истории игрушек» от студии Pixar, который расскажет о том, как Базз Лайтер стал знаменитым космическим рейнджером.
Елена Хакимова (Никулина) 13 сентября 2022, 20:52
Оценка
Это позор, что мультфильм 6+с пропогандой ЛГБТдоступен в нашей стране! Сам фильм затянутый, нудный.
Почему нет цензуры. Просто безобразие! Это точно не 6+!!!
5.9 Базз Лайтер
Базз Лайтер анимация, приключения, семейный, комедия, 2022, США
