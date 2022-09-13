Меню
Базз Лайтер. Дублированный трейлер
Базз Лайтер. Дублированный трейлер
Дата публикации: 18 февраля 2022
Базз Лайтер
– Спин-офф «Истории игрушек» от студии Pixar, который расскажет о том, как Базз Лайтер стал знаменитым космическим рейнджером.
Елена Хакимова (Никулина)
13 сентября 2022, 20:52
Оценка
Это позор, что мультфильм 6+с пропогандой ЛГБТдоступен в нашей стране! Сам фильм затянутый, нудный.
Почему нет цензуры. Просто безобразие! Это точно не 6+!!!
13 сентября 2022, 20:52
5.9
Базз Лайтер
анимация, приключения, семейный, комедия, 2022, США
01:48
Лермонтов
трейлер
01:55
Сират
дублированный трейлер
01:26
Глазами пса
дублированный трейлер
03:51
Простоквашино
трейлер 2
02:33
Чебурашка 2
трейлер 2
02:13
Сентиментальная ценность
дублированный трейлер
01:45
Искупление
трейлер
00:45
Метод исключения
тизер с субтитрами
01:29
Новая волна
дублированный трейлер
01:42
Мажор в Дубае
трейлер 2
