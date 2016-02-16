Мачо и ботан 2
– Офицерам Шмидту и Дженко теперь предстоит работать под прикрытием в местном колледже. Однако когда Дженко встречает родственную душу в футбольной команде, а Шмидт проникает в богемную среду, они начинают сомневаться в их товариществе…
3/10
Легкий, летний, отдыхательный и расслабляющий.
Парочка Татум и Хилл супер. Реально дуэт, хороший.
Фильм ни на минуту не делается серьезным, это один сплошной стеб, искать в нем какой-то посыл и пропаганду - только время терять.
вай вай вай какие мы нежные. Это не Виталик Милонов случаем?
