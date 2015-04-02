Меню
Дата публикации: 14 ноября 2011
Голодные игры – Действие фильма разворачивается в постапокалиптическом будущем. В государстве, возникшем на руинах Северной Америки, двенадцать регионов порабощены процветающим центром. Каждый год они выставляют выбранных путем жеребьевки девушку и юношу для участия в жестоких Голодных Играх, транслирующихся по телевидению на всю страну. Выигравшим считается последний оставшийся в живых. Так продолжается многие десятки лет, но однажды юная охотница Китнисс и безнадежно влюбленный в нее сын пекаря Пит Мелларк, представители беднейшего региона страны, бросают вызов организаторам бесчеловечного состязания. Гейл - друг детства Китнисс, с которым ее связывают романтические отношения. Когда, добровольно вызвавшись заменить свою младшую сестру, главная героиня отправляется на Голодные Игры, молодые люди надеются, что именно их любовь поможет девушке преодолеть все препятствия и благополучно вернуться домой.
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
По книге «Голодные игры» Сюзан Коллинз американцы снимают одноименный фильм. Мне очень хочется посмотреть, тем более что сама Коллинз участвовала в написании сценария. И вообще, много слышала самых радужных надежд на этот фильм. Трудно удержаться от завышенных ожиданий, но я очень хочу, чтобы фильм получился. Для меня книга стала просто откровением – я с таким запоем книг давно не читала. Если автору удастся перенести тот же накал в фильм – это будет нечто. Насколько я понимаю, к фильму очень серьезно готовятся, и актеров, и всех-всех-всех выбирали крайне придирчиво. С замиранием сердца жду премьеры)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
«Голодные игры» отсняли по роману Сюзан Коллинз. Говорят, даже Содерберг каким-то образом участвовал в съемках, хотя режиссером значится Гэри Росс. Тогда эпохальный фильм получается – вроде бы Содерберг собрался уходить из кино. Я по случаю даже трейлер посмотрел – но он вообще никакой, полный ноль. Что девица, что съемка – ни напряжения, ни загадки. Ладно, трейлеры тоже не показатель. То воткнут в него все лучшие кадры – так, что ожидаешь чего-то невероятного, а оказывается полный вах, то так занудят, что идти не хочется – и чуть не пропускаешь шедевр. Книжка Коллинз вроде серьезная. Так что буду готовиться к лучшему)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
as_skat 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел сие сегодня... Впечатления разные, я старался найти смысл в этом кино. Пожалуй, идея эксплуатации малочисленной элитой большей части населения - главный лейтмотив. Чтобы управлять толпой, нужно держать ее в страхе и дать надежду, но очень осторожно, контролируя ее. Ну и добавьте сюда сопереживание любви и получите отличные тиски, в которых зажат народ. Герои картины не пытаются бороться с существующим порядком, а становятся его действующей частью. Вся борьба свелась к попытке проглотить ядовитые ягоды выжившими детьми...

В целом фильм понравился, но не ждите от него яркого экшена и навороченных спецэффектов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
tracy1 2 апреля 2015, 12:51
фильм очень сырой, недоделанный, порой возникает ощущение, что смотришь русский дешевый сериал ! смысла идти на него в кино нет никакого! все сидел и ждал когда же...ведь пишет народ, что им понравилось!

3/10 максимум!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GoodFella 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отвратителен, своими диалогами, игрой актеров (на уровне наших сериалов). Всю идею битвы за выживание испоганили своей сдержанностью, смотрится как сериал для домохозяек и их детей.

p.s. Что то с кинотеатром не везет в последнее время (бывший киностар в радуге), утром молодежи набьется вечно ржущей и жрущей что то на протяжении всего сеанса, вечером просто полный зал, опять же шум и шуршание. Посоветует кто достойный вариант во Фрунзенском? :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Nad2012 2 апреля 2015, 12:51
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ ФИЛЬМ!!!

Под впечатлением на протяжении всего фильма и до сих пор.

Считаю этот фильм одним из немногих за последние пару-тройку лет, в котором понравилось все:сценарий, игра актеров, музыкальное сопровождение, вообще вся идея впечатлила!

Сразу скажу - книги не читала, но после того впечатления что оставил фильм - обязательно прочитаю.

Актеры -МОЛОДЦЫ -порадовали!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Хороший детский фильм, лет на 10-12.

Такая ненавязчивая подготовочка к тому, что большинство это подножный корм для меньшинства. Соотношение где-то 95/5, если еще не хуже.

Редкие всплески сочувствия сверху вниз возможны, но их, типа, надо еще заслужить. Ленни Кравиц вот хоть и симпатяга, но только к Китнесс проникся.

Кто-то выше говорил, что поржать не получилось. У нас в зале хохотали, когда полено заговорило и оказалось парнем Питой.

Лес какой-то непонятный. По размерам казался не больше городского парка, героиня так быстро от старта добежала до границы, что ее пришлось огнем оттуда отгонять. А проспала двое суток, не просыпаясь, и никто не нашел, странно.

От сцены, когда Китнесс в лесу поднимает руку вверх с характерным жестом, реально были мурашки по коже.

7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
salem 2 апреля 2015, 12:51
Затянуто, динамики нет, однако, девочкам понравится, сцены сюсю-мусю чрезмерно раздуты.

6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 25/03/2012 - 18:01:59):Более ценна точка зрения тех, кто сам заплатил за билет и кого нагло развели этим хайпом

гыгыгыгы...развели вас, развели...а я умный ✊ , скачал экранку...

во-первых главная актриса несексуальна, во-вторых...главная актриса совсем несексуальна...в-третьих...ну конечно!!! если главная актриса несексуальна и играет как тупая бл....эм.....барби, на кой ее было туда брать ✊ просто слащавая мордашка в не менее слащавом подростковом кино...откровенный шлак...сколько там говорите они миллионов слили в унитаз? лучше бы голодных детей Африки покормили...

ps (для того чтобы подчеркнуть основную мысль ✊ ) главная актриса НЕСЕКСУАЛЬНА ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение Celt от 26/03/2012 - 18:33:24


пффф уважаемый вам мб на каждый так сказать "выхлоп" американской киноиндустрии аргументированную "оналитегу" подгонять? ✊ думаю людям тут есть чем заняться и без этого...тут многие просто делятся впечатлениями, "чтобы потом не было мучительно больно", остальным кто не ознакомился и все еще раздумывает...а руководствоваться чужими впечатлениями или нет каждый решает сам...вон кто-то даже счастлив, что мне не понравилось ✊ я несу людям счастье ✊

Цитата (Bagenov Ura, 26/03/2012 - 01:38:23):Для меня она очень даже сексуальная и привлекательная

ну как грится о вкусах не спорят...кому-то и Спирс поднимает...кхм...настроение {ничего личного, милашка Бритни ✊ }, но толстощекий хомяк с косой на манер русской деревни со статичным выражением лица (смотрим постер) лично меня не заводит, ✊ для законченного образа америкэн-матрешки ей не хватает только силикончика во все доступные места

ps если Скотт Прометея утопит в подобной карамели, это будет тотальный fail фантастического (условно) жанра за последнее время...

pps ушел смотреть "Бомжа с дробовиком", вот там трейлер обещает зажечь ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
semion78 2 апреля 2015, 12:51
Так себе фильмец, да и идея не фонтан. Пересмотрите лучше Королевскую Битву.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vince 2 апреля 2015, 12:51
Абсолютно солидарен, идея-не очень, постановка полное г..но, сцены чрезмерно затянуты и скучны. Фильм (точнее комикс) ориентирован на совсем юного зрителя. Жаль, что в кино сейчас люди ходят лишь на такое и режиссерам не неужно быть семи пядей во лбу, чтобы на его фильм пошли толпы людей... Абсолютно никакого ощущения после того как вышел из кинозала. Позор граждане, что нас так ценят, что для нас такое снимают.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Celt, 27/03/2012 - 10:59:52):но фильм УЖЕ окупился и это ФАКТ, нравится сие кому-то или нет.

и продолжение, как показывает опыт американского кинопроизводства, безусловно, БУДЕТ.



всё остальное лирика.

желаю вам первому пойти на продолжение в первых рядах усесться и на славу провести пару часов своего времени в неимоверном напряжении того самого мозга, возможности коего вы видимо оцениваете намного выше моих скромных...главное потом, чтобы планка не обрушилась до состояния ❗️

а то даже с моим "перегруженным" мозгом понадобилось много красочно веселого треша (который я уже рекламировал ✊ ), чтобы негатив от этого подобия фантастического фильма выветрить...честное слово, даже Остров так не обосрался (видимо потому что такого мощнейшего промоушена не было)...прям гордость за Бондарчука мелькала ✊

ps дражайший Celt, можете не утруждаться далее в ответах, после Вашего перехода на личности да и основываясь на предыдущих и последующих постах - все ваши старания я расцениваю не более чем тот же "выхлоп", только не американского кинематографа, а другого места ✊ догадаетесь которого своим ненапряженным мозгом? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DanDelion 2 апреля 2015, 12:51
НЕ могу сказать ничего особо хорошего. Действие затянуто, сами "Голодные Игры" идут где-то пол часа от всего фильма. Хотелось больше экшэна, действий и событий. Ожидала чего-то большего. нудно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Люди не читайте отзывы всех этих умников!!! Я из-за ихних отзывов , что типа фильм ужасный , мог не посмотреть этот фильм. Но благодаря моей девушке , которая меня уговорила пойти , я посмотрел фильм =))) И вот реально хочу сказать , что такую чушь пишут на форуме !!! Даже читать больше не буду.

Фильм очень понравился !!!! Реально затягивает , смотришь на одном дыхании. Только концовочка немного затянута.

8 / 10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
полное гээээ...2часа..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
1onejka1 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
фильм афигенный, понравился жуть, ходил под впечатлением целый день.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oberon 2 апреля 2015, 12:51
На этом сайте уже 3 года, но зарегился только сейчас... Сегодня был в кинотеатре- ФИЛЬМ ОТЛИЧНЫЙ!!! Драматический момент предельно выражен, пейзажи очень красивые и тех, кто умеет думать держит до последнего. Не пожалел, что пошёл. А недовольные товарищи здесь... Это просто не ваш жанр- идите на боевики или комедии. Тем, кто любит приключенческие фильмы без лишней резни и сильным психологическим моментом- смело в кино и никого не слушайте.



9 из 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (wachovsky, 29/03/2012 - 15:10:37):



С чего это я корупционер ? Если вы тут пишете , что фильм плохой , а после его просмотра оказывается , что фильм реально классный. Как можно читать ваши отзывы пустые после этого ?



Я просто написал и коротко , ФИЛЬМ СУПЕР , стоит обязательно посмотреть. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Anna 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм!!! Очень понравился! Хотя конечно сюжет и банален, но заставляет сопереживать героям!✊ ОООчень красивая главная героиня, с такой нестандартной, не голлевудской красотой, а вот главный герой на ее фоне смотрится невзрачно)✊ Всем советую посмотреть!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Anna 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Savanna от 21/04/2012 - 17:11:02


Цитата (Savanna, 21/04/2012 - 17:11:02):Внимание - сейчас будет откровение!

Подозреваю, что во второй части будет то же, что и во второй книге

Ахренеть!!!! я в шоке!!! это настоящее откровение для меня! жизнь приобрела новый смысл!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
