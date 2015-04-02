Голодные игры
– Действие фильма разворачивается в постапокалиптическом будущем. В государстве, возникшем на руинах Северной Америки, двенадцать регионов порабощены процветающим центром. Каждый год они выставляют выбранных путем жеребьевки девушку и юношу для участия в жестоких Голодных Играх, транслирующихся по телевидению на всю страну. Выигравшим считается последний оставшийся в живых. Так продолжается многие десятки лет, но однажды юная охотница Китнисс и безнадежно влюбленный в нее сын пекаря Пит Мелларк, представители беднейшего региона страны, бросают вызов организаторам бесчеловечного состязания.
Гейл - друг детства Китнисс, с которым ее связывают романтические отношения. Когда, добровольно вызвавшись заменить свою младшую сестру, главная героиня отправляется на Голодные Игры, молодые люди надеются, что именно их любовь поможет девушке преодолеть все препятствия и благополучно вернуться домой.
В целом фильм понравился, но не ждите от него яркого экшена и навороченных спецэффектов.
3/10 максимум!
p.s. Что то с кинотеатром не везет в последнее время (бывший киностар в радуге), утром молодежи набьется вечно ржущей и жрущей что то на протяжении всего сеанса, вечером просто полный зал, опять же шум и шуршание. Посоветует кто достойный вариант во Фрунзенском? :)
Под впечатлением на протяжении всего фильма и до сих пор.
Считаю этот фильм одним из немногих за последние пару-тройку лет, в котором понравилось все:сценарий, игра актеров, музыкальное сопровождение, вообще вся идея впечатлила!
Сразу скажу - книги не читала, но после того впечатления что оставил фильм - обязательно прочитаю.
Актеры -МОЛОДЦЫ -порадовали!!!
Такая ненавязчивая подготовочка к тому, что большинство это подножный корм для меньшинства. Соотношение где-то 95/5, если еще не хуже.
Редкие всплески сочувствия сверху вниз возможны, но их, типа, надо еще заслужить. Ленни Кравиц вот хоть и симпатяга, но только к Китнесс проникся.
Кто-то выше говорил, что поржать не получилось. У нас в зале хохотали, когда полено заговорило и оказалось парнем Питой.
Лес какой-то непонятный. По размерам казался не больше городского парка, героиня так быстро от старта добежала до границы, что ее пришлось огнем оттуда отгонять. А проспала двое суток, не просыпаясь, и никто не нашел, странно.
От сцены, когда Китнесс в лесу поднимает руку вверх с характерным жестом, реально были мурашки по коже.
7/10
6/10
гыгыгыгы...развели вас, развели...а я умный ✊ , скачал экранку...
во-первых главная актриса несексуальна, во-вторых...главная актриса совсем несексуальна...в-третьих...ну конечно!!! если главная актриса несексуальна и играет как тупая бл....эм.....барби, на кой ее было туда брать ✊ просто слащавая мордашка в не менее слащавом подростковом кино...откровенный шлак...сколько там говорите они миллионов слили в унитаз? лучше бы голодных детей Африки покормили...
ps (для того чтобы подчеркнуть основную мысль ✊ ) главная актриса НЕСЕКСУАЛЬНА ✊
пффф уважаемый вам мб на каждый так сказать "выхлоп" американской киноиндустрии аргументированную "оналитегу" подгонять? ✊ думаю людям тут есть чем заняться и без этого...тут многие просто делятся впечатлениями, "чтобы потом не было мучительно больно", остальным кто не ознакомился и все еще раздумывает...а руководствоваться чужими впечатлениями или нет каждый решает сам...вон кто-то даже счастлив, что мне не понравилось ✊ я несу людям счастье ✊
Цитата (Bagenov Ura, 26/03/2012 - 01:38:23):Для меня она очень даже сексуальная и привлекательная
ну как грится о вкусах не спорят...кому-то и Спирс поднимает...кхм...настроение {ничего личного, милашка Бритни ✊ }, но толстощекий хомяк с косой на манер русской деревни со статичным выражением лица (смотрим постер) лично меня не заводит, ✊ для законченного образа америкэн-матрешки ей не хватает только силикончика во все доступные места
ps если Скотт Прометея утопит в подобной карамели, это будет тотальный fail фантастического (условно) жанра за последнее время...
pps ушел смотреть "Бомжа с дробовиком", вот там трейлер обещает зажечь ✊
и продолжение, как показывает опыт американского кинопроизводства, безусловно, БУДЕТ.
всё остальное лирика.
желаю вам первому пойти на продолжение в первых рядах усесться и на славу провести пару часов своего времени в неимоверном напряжении того самого мозга, возможности коего вы видимо оцениваете намного выше моих скромных...главное потом, чтобы планка не обрушилась до состояния ❗️
а то даже с моим "перегруженным" мозгом понадобилось много красочно веселого треша (который я уже рекламировал ✊ ), чтобы негатив от этого подобия фантастического фильма выветрить...честное слово, даже Остров так не обосрался (видимо потому что такого мощнейшего промоушена не было)...прям гордость за Бондарчука мелькала ✊
ps дражайший Celt, можете не утруждаться далее в ответах, после Вашего перехода на личности да и основываясь на предыдущих и последующих постах - все ваши старания я расцениваю не более чем тот же "выхлоп", только не американского кинематографа, а другого места ✊ догадаетесь которого своим ненапряженным мозгом? ✊
Фильм очень понравился !!!! Реально затягивает , смотришь на одном дыхании. Только концовочка немного затянута.
8 / 10 ✊
9 из 10
С чего это я корупционер ? Если вы тут пишете , что фильм плохой , а после его просмотра оказывается , что фильм реально классный. Как можно читать ваши отзывы пустые после этого ?
Я просто написал и коротко , ФИЛЬМ СУПЕР , стоит обязательно посмотреть. ✊
Цитата (Savanna, 21/04/2012 - 17:11:02):Внимание - сейчас будет откровение!
Подозреваю, что во второй части будет то же, что и во второй книге
Ахренеть!!!! я в шоке!!! это настоящее откровение для меня! жизнь приобрела новый смысл!✊
