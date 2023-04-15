Меню
Профессор и призрачный убийца
Профессор и призрачный убийца. Дублированный трейлер

Дата публикации: 27 февраля 2023
Профессор и призрачный убийца – Полиции разных стран сталкиваются с серией загадочных и жестоких убийств, похожих на ритуальные. Расследования неизменно заходят в тупик, поскольку убийца исчезает с места преступления словно призрак. Взявшись за дело, детектив Бойд знакомится с университетским профессором, изучающим древние магические культы, в которых для получения поддержки тёмных сил практикуются человеческие жертвоприношения.  Теперь профессору предстоит окунуться в глубины психологии убийц и раскрыть тайну, стоящую за жестокими преступлениями.
User 15 апреля 2023, 00:32
Оценка
Интересный,захватывающий фильм. Неожиданный конец фильма) Нам понравился ♥️
15 апреля 2023, 00:32
4.7 Профессор и призрачный убийца
Профессор и призрачный убийца триллер, 2023, США
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше