Профессор и призрачный убийца
– Полиции разных стран сталкиваются с серией загадочных и жестоких убийств, похожих на ритуальные. Расследования неизменно заходят в тупик, поскольку убийца исчезает с места преступления словно призрак. Взявшись за дело, детектив Бойд знакомится с университетским профессором, изучающим древние магические культы, в которых для получения поддержки тёмных сил практикуются человеческие жертвоприношения. Теперь профессору предстоит окунуться в глубины психологии убийц и раскрыть тайну, стоящую за жестокими преступлениями.
