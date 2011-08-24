Ночь страха
– У старшеклассника Чарли Брюстера дела пошли в гору: он стал частью крутой тусовки и начал встречаться с самой популярной девочкой в школе. Он даже начал подкалывать своего лучшего друга. Но внезапно все меняется. Новый сосед Джерри, кажется, на первый взгляд обычным человеком, но Чарли чувствует неладное. Все вокруг, включая маму Чарли не замечают ничего подозрительного. Установив наблюдение за соседом, Чарли узнает страшную тайну: его сосед – вампир! Отчаявшись убедить в этом окружающих, Чарли решает найти способ избавиться от монстра лично. Смотрите ремейк классического комедийного фильма ужасов 1985 года от режиссера Крейга Гиллеспи.
