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Верное дельце - Трейлер
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Верное дельце. Трейлер

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Дата публикации: 11 мая 2012
Верное дельце – Давид Пеламм — служащий без особых амбиций, которого «обходит на поворотах» его прыткий сослуживец. Однажды вечером, выгуливая свою собаку, Давид находит сумку с кокаином. Имея весьма приблизительные представления о «профессии» дилера, он тем не менее решает заняться сбытом подвернувшегося товара. Его жизнь быстро налаживается: появляется уверенность в себе, с женой снова нежные отношения, легче становится общаться с коллегами, а ненавистный конкурент потеснен. Так продолжается, пока не появляется хозяин сумки и ее содержимого.
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