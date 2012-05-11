Верное дельце
– Давид Пеламм — служащий без особых амбиций, которого «обходит на поворотах» его прыткий сослуживец. Однажды вечером, выгуливая свою собаку, Давид находит сумку с кокаином. Имея весьма приблизительные представления о «профессии» дилера, он тем не менее решает заняться сбытом подвернувшегося товара. Его жизнь быстро налаживается: появляется уверенность в себе, с женой снова нежные отношения, легче становится общаться с коллегами, а ненавистный конкурент потеснен. Так продолжается, пока не появляется хозяин сумки и ее содержимого.
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