На грани - трейлер
Киноафиша Трейлеры На грани. Трейлер

На грани. Трейлер

Дата публикации: 23 сентября 2011
На грани – Бывший офицер нью-йоркской полиции Ник Кэссиди заходит в известный в Нью-Йорке отель "Рузвельт" на перекрестке 45 улицы и Мэдисон-авеню, поднимается на один из последних этажей... Открывает окно, встает на грань парапета... Его поведение угрожает не только его жизни. Весь город замирает. Сотрудник отдела переговоров нью-йоркской полиции Лидия Мерсер пытается отговорить его от прыжка и в то же время выдерживает натиски коллеги по отделу, уверенного в том, что она переживает конфликт интересов. Но, чем больше времени Лидия проводит в попытках выяснить причины этой опасной ситуации, тем больше она понимает, что здесь содержится скрытый смысл. Может ли поведение бывшего копа иметь что-то общее с загадочным проектом, над которым работает его брат и главный помощник вместе со своей подружкой? Сумеет ли лучший друг Кэссиди снять его оттуда? Или всему причиной закулисные сделки успешного бизнесмена?
Сафар 2 апреля 2015, 12:51
Со скольки лет смотреть можно?

✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Zanti 2 апреля 2015, 12:51
Полнейшая банальщина. Скучно, глупо, долго и запомнить нечего. Не рекомендую.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
весь фильм глазела на сексапильную брюнетку в паре с Беллом (все, на что здесь и можно по сути посмотреть, если совсем делать нечего), скучала от сцен Уорингтона в амплуа "все как обычно" с Бэнкс (первые кадры с ней были обманным маневром, дальше было одно сплошное пафосное занудство).. ну а в конце от души поржала в стиле "че это было???".



господи какой глупый-глупый-глупый фильм. фу.



2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
В фильме много нестыковок и нереалек :)

Достатчно предсказуем и ничего нового мы тут не увидим.

Многие комедийные моменты как бы не в тему.



Но в целом смотрится захватывающе, с интересом, и доброй иронией.✊

Смотреть можно, но домашний вариант вполне сойдет.



7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
7.1 На грани
На грани триллер, 2012, США
