На грани
– Бывший офицер нью-йоркской полиции Ник Кэссиди заходит в известный в Нью-Йорке отель "Рузвельт" на перекрестке 45 улицы и Мэдисон-авеню, поднимается на один из последних этажей... Открывает окно, встает на грань парапета...
Его поведение угрожает не только его жизни. Весь город замирает. Сотрудник отдела переговоров нью-йоркской полиции Лидия Мерсер пытается отговорить его от прыжка и в то же время выдерживает натиски коллеги по отделу, уверенного в том, что она переживает конфликт интересов. Но, чем больше времени Лидия проводит в попытках выяснить причины этой опасной ситуации, тем больше она понимает, что здесь содержится скрытый смысл.
Может ли поведение бывшего копа иметь что-то общее с загадочным проектом, над которым работает его брат и главный помощник вместе со своей подружкой? Сумеет ли лучший друг Кэссиди снять его оттуда? Или всему причиной закулисные сделки успешного бизнесмена?
✌️
господи какой глупый-глупый-глупый фильм. фу.
✊
Достатчно предсказуем и ничего нового мы тут не увидим.
Многие комедийные моменты как бы не в тему.
Но в целом смотрится захватывающе, с интересом, и доброй иронией.✊
Смотреть можно, но домашний вариант вполне сойдет.
7/10
