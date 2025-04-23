Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Film lists
New Releases
Ratings
Trailers
Close trailer
Close trailer
Kinoafisha
Trailers
Código Marcos. Trailer
Código Marcos. Trailer
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Publication date: 23 April 2025
Código Marcos
– Through 10 years of family archives, we follow the life of Liena, an immigrant mother who faces the challenge of raising her two children in Spain, one of whom is autistic.
Expand
Share trailer
0.0
Código Marcos
Documentary, 2025, Spain
01:56
No Me Sigas
trailer in russian
01:08
The Magic Faraway Tree
trailer in russian
00:55
Tyul'pany
teaser-trailer
02:11
Korolyok moey lyubvi
trailer
01:03
Svoya v dosku
teaser-trailer
01:55
Tvoe serdce budet razbito
trailer
02:10
The Physician II
trailer in russian
02:00
Marsupilami
trailer in russian
01:55
Kosmicheskaya sobaka Lida
trailer
01:28
K sebe nezhno
trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree