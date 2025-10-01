Menu
Solo Leveling
Articles
Статьи о сериале «Solo Leveling»
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
All info
«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита»
Тут вам и меланхолия, и лирика.
4 comments
1 October 2025 16:11
«3 сезон “Соло Прокачки” может не выйти никогда»: Aniplex нашла замену «Поднятию уровня» — девочки-самураи вместо Сон Джин-ву
«Обещанного три года ждут», — мудро скажете вы. Только вот продолжения тайтла до сих пор никто не обещал.
5 comments
28 September 2025 14:15
Зашел в портал и пропал: наконец выяснится, что случилось с отцом Сон Джин-Ву из «Поднятия уровня»
В манге молчали, но в новом проекте историю опасного охотника рассекретили.
Write review
27 September 2025 10:23
3 сезон «Поднятия уровня» почти наверняка будет хуже предыдущих: зато выпустят без задержек
От Sony появилось две новости: плохая и хорошая.
Write review
23 September 2025 11:50
Among Us в глубоком космосе: с лучшим аниме осени-2025 уже определились — «Поднятие уровня» по сюжету и рисовке в подметки не годится
Хотя по жанру тайтлы далеки, как в море корабли.
1 comment
22 September 2025 07:00
«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом
Зато на пьедестале сюрпризов нет.
4 comments
16 September 2025 20:03
Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все
Успех сериала создателей ничему не научил.
11 comments
16 September 2025 12:19
«Превращается в фиаско»: «Поднятие уровня» повторило роковую ошибку «Атаки титанов» — проект не спасут даже лучшие режиссеры
Делу поможет лишь баснословный бюджет на уровне голливудских блокбастеров.
1 comment
14 September 2025 20:32
Создатели «Поднятие уровня в одиночку» окончательно «забили» на 3 сезон, но это даже к лучшему: зато Сон Джин Ву теперь — миллиардер
Продолжение популярного тайтла станет богаче (а значит — и эффектнее!) прежнего. Только вот ждать придется минимум пару лет.
2 comments
14 September 2025 14:15
От E-ранговых до Сон Джин-Ву: как в мире «Поднятия уровня» появились охотники — одним щелчком могут снести целый район
Их силы запредельны для человеческого понимания.
2 comments
23 August 2025 19:05
Не «Поднятием уровня в одиночку» едины: топ-5 аниме-боевиков, которые фанатам жанра точно стоит посмотреть
Тут найдется как что-то похожее на хитовое аниме, так и что-то совершенно другое.
2 comments
14 August 2025 07:00
Этот день войдет в историю: это свежее аниме уложило на лопатки «Дандадан» и «Поднятие уровня» — в России у тайтла фанатов мало
Оценок на КП меньше 20 000, хотя проект очевидно достоин большего.
Write review
10 August 2025 19:34
На звание лучшего аниме 2025 года претендуют 5 потрясающих тайтлов: «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» в список так и не попали
Да и «Дандадан» не смог прорваться к пелотону.
7 comments
29 July 2025 21:00
«Он бы не смотрел проходняк»: ИИ назвал 3 аниме, которые стоит показать Джин-У из «Поднятия уровня» — крутые парни такое любят
Про себя же смотреть не так интересно, так что вот ему альтернативы.
4 comments
29 July 2025 15:13
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Причем лидирует «Соло прокачка» с внушительным отрывом.
2 comments
24 July 2025 15:42
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Продюсер аниме-сериала дал неоднозначный намек.
2 comments
22 July 2025 20:03
«Харизма Сон Джин-у не спасает»: ИИ рассчитал самое переоцененное аниме, и «Поднятие уровня» в списке, но не топ-1
Бездушная машина поставила один из популярнейших тайтлов современности лишь на третье место.
3 comments
20 July 2025 20:32
«Повелитель тайн» никогда не станет круче «Поднятие уровня в одиночку» — и хейтерам Сон Джин-Ву с этим придется смириться
Уж слишком разными по настроению оказались тайтлы.
7 comments
18 July 2025 11:50
«Поднятие уровня в одиночку» получит полноценную экранизацию: ее ждет та же беда, что и «Ван Пис» от Netflix
Бездушный конвейер стриминга посягнул на святое.
10 comments
11 July 2025 09:25
«Мы этого не просили»: Netflix снимет сериал по «Поднятию уровня» — актер уже выбран, а в комментариях открылись врата в ад
Создателям придется сильно постараться, чтобы впечатлить фанатов.
Write review
10 July 2025 10:01
Читателям манги привет, остальным соболезнуем: «Монолог фармацевта» получит 3 сезон, но есть проблема — такая же как у «Поднятия уровня»
Маомао и Сон Джин Ву еще нескоро вернутся на экраны.
9 comments
9 July 2025 11:21
«Он будет неполноценным»: в третьем сезоне «Поднятия уровня» с Джин Ву придется распрощаться
Создатели намекают на глобальное изменение сюжета.
23 comments
8 July 2025 17:09
Хватило одной серии: новое аниме побило, казалось бы, незыблемый рекорд «Поднятия уровня» и «Ван-Писа» — мурашки по коже уже от описания
Детишки, милые собачки, жестокая смерть.
3 comments
8 July 2025 12:48
Сын Сон Джин Ву в «Поднятии уровня в одиночку» никогда не сможет стать сильнее отца — и в манхве объяснили, почему
Стать вторым самым сильным существом во вселенной — это запросто. Но выше уже не прыгнуть.
2 comments
7 July 2025 07:58
Круче «Гангстерленда» и «Черного зеркала»: «Поднятие уровня» попало в топ-10 лучших сериалов 2025 года (но №1, все равно, дорама)
Сага о Сон Джин-Ву — единственное аниме в списке.
Write review
3 July 2025 16:40
«Поднятие уровня в одиночку» — почти идеальное аниме, если «правильно» его смотреть: делимся лайфхаком для хейтеров
У Сон Джин-Ву нет цели, только путь.
7 comments
1 July 2025 12:19
3 сезону «Поднятия уровня» придется «забить» на канон: 5 изменений по сравнению с манхвой сделают аниме только лучше
Фанатам качественного экшена — привет, любителям «чтоб все как в оригинале» — соболезнуем.
4 comments
29 June 2025 21:30
Продолжение увидим в следующей жизни? Создатели «Поднятия уровня» наотрез отказались говорить о 3 сезоне — и причина лишь одна
До сих пор есть минимальные шансы, что сиквела не будет вовсе.
10 comments
29 June 2025 16:40
«Кей-поповый» мир победил: у свежего аниме Netflix про корейских айдолов рейтинг даже выше, чем у «Поднятия уровня» — да и рисовка круче
Достаточно взглянуть на пару кадров и станет понятно, почему.
Write review
27 June 2025 07:36
Поспешишь — Сон Джин Ву насмешишь: самое ожидаемое аниме года станет самым провальным — шоураннеры сами себя закопали
Практически нет шансов удачно перенести первоисточник на экран ТВ.
Write review
26 June 2025 07:29
«Это следующее “Поднятие уровня”»: критики и зрители в один голос «короновали» новое китайское аниме «наследником» Сон Джин Ву
Всем, кто ждет 3 сезон «соло прокачки», посвящается.
7 comments
25 June 2025 11:21
Без монстров и крови, со смертью и болью: новое аниме авторов «Поднятия уровня» будет совсем не таким, как все ждут
Не надейтесь увидеть зрелищные потасовки и брутальных героев а-ля Сон Чжин-Ву.
1 comment
22 June 2025 10:52
100 отжиманий, 10 км бега: тренер объяснил, к чему приведут тренировки Джин-Ву из «Поднятия уровня» — о его прессе и не мечтайте
Прокачаться сможете, но совсем не в той области, в которой хотели бы.
18 comments
21 June 2025 18:36
Осторожно, спойлеры: что случится с героями «Поднятия уровня» в финале — Монархи ушли, Титаны пришли
Слабейшему охотнику придется разбираться с угрозами даже после того, как он прокачается.
Write review
21 June 2025 17:09
Даже фанаты Сон Джин-Ву признали: «Рубеж Шангри-Ла» уже стал круче «Поднятия уровня» — тайтл называют «проектом мечты»
А ведь до финала истории Ракуро еще ох, как далеко.
1 comment
18 June 2025 11:21
Если бы «Поднятие уровня» стало дорамой на Netflix: ИИ оживил Джин Ву, Игриса и Чха Хэ Ин — мужчины оценят по достоиству
Вне фэнтезийного мира они выглядят куда более приземленными.
Write review
16 June 2025 20:03
Это новое китайское аниме выйдет лишь через месяц, но оно уже превзошло «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» минимум в одном
Картинка будет роскошной, а вот по сюжету пока непонятно.
11 comments
11 June 2025 12:19
Кто круче — Сон Джин-Ву или... собака из «Ван-Пис»? Охотник уступает очаровательному песику сразу по нескольким важным пунктам
Да, логика здесь и правда есть. Нет, мы не сошли с ума.
7 comments
11 June 2025 09:54
3 сезон «Поднятия уровня» можно больше не ждать: этот мини-сериал Netflix порвет Джин-Ву как тузик грелку
Культовое аниме о мире будущего возвращается.
11 comments
6 June 2025 12:19
Если 7 городов России были бы героями аниме: ИИ каждому нашел пару — угадаете, где вайб Сатору, Лайта и Джин-Ву?
Как говорится, как похорошела Микаса Аккерман при… Эрене Йегере.
Write review
5 June 2025 16:40
«Поднятие уровня в одиночку» скатилось после 1 сезона? На Западе объяснили, почему продолжение аниме «уже не торт»
Учитывая оригинальную манхву, понять претензии иностранцев не так-то и просто.
5 comments
2 June 2025 20:03
«Поднятие» взяло «Оскар», но лучшим признали не его: на фоне философской «Фрирен» Джин Ву — натуральный мясник
В сериала 2023 года тоже два сезона, а оценка на КП равняется 8,7.
7 comments
1 June 2025 10:23
Думаете, что Джин Ву из «Поднятия уровня» — король прокачки? Вы просто не видели эти 5 аниме — даже сам герой бы занервничал
Пока Сон собирал свои тени, герои давно перешли на следующий левел. И даже без системы.
20 comments
30 May 2025 08:56
Кто такой Архитектор из «Соло левелинга»? Объясняем для тех, кто уже запутался во всех этих монстрах
Статую Бога помните? Он создал.
Write review
28 May 2025 13:17
Чжон Ин? Юнхо? В «Поднятии уровня» только один охотник имеет право называться сильнейшим
S-ранг для него что-то вроде промежуточной стадии.
1 comment
27 May 2025 15:42
Хейтеры, лица к осмотру: «Поднятие уровня в одиночку» официально признано лучшим аниме 2025 года — даже «Ван Пис» остался ни с чем
Похоже, тайтл про Сон Джин-Ву с нами надолго.
19 comments
26 May 2025 13:17
Смог бы Джин-У из «Поднятия уровня» уничтожить Сукуну из «Магической битвы»? ИИ рассудил — фанаты будут спорить вечно
Но давайте не превращать это в священную войну фанбаз.
7 comments
24 May 2025 18:07
Устали ждать подробностей по 3-му сезону «Поднятия уровня»? Есть сразу несколько хороших новостей
Даже работа над 4 сезоном уже косвенно подтверждена.
5 comments
23 May 2025 16:11
«Чжин-Ву, ты больше не папочка»: продолжение этого аниме ещё не вышло, но его уже оценили выше, чем «Поднятие уровня»
Старт 2 сезона уже 3 июля. Обводите дату в календаре.
7 comments
21 May 2025 13:46
«Про бегунов»: новое спортивное аниме наверняка даст «прикурить» «Поднятию уровня»
А еще конкурент «Синей тюрьме» и потенциальный победитель фестивалей.
2 comments
20 May 2025 07:29
2 сезон «Дандадана» почти наверняка переплюнет «Поднятие уровня в одиночку» — хватило одного эпизода в трейлере, чтобы это понять
Неспроста первые серии продолжения хотят показать в кинотеатрах.
2 comments
18 May 2025 22:28
Свежее китайское аниме будет в разы круче «Поднятия уровня» минимум в одном: таких боев вы еще точно не видели
До премьеры осталось чуть больше месяца.
9 comments
18 May 2025 10:52
ИИ объяснил, насколько Годжо Сатору будет силен в «Поднятии уровня»: и даже написал сценарий — Сон Джин У бы точно занервничал
Прибыть можно хоть в 20:31, хоть позже — итог все равно один.
10 comments
18 May 2025 09:54
Не позорный тайтл, а убийца исекаев: «Поднятие уровня» оказался так хорош, что поменял жанр аниме
На Западе уже признали фундаментальное влияние онгоинга.
11 comments
17 May 2025 13:46
Много вопросов, ответов нет: «Поднятию уровня» необходим спин-офф о герое, которого во 2 сезоне поматросили и бросили
Тайтл удалось бы раскрыть с куда более глубокой стороны.
4 comments
11 May 2025 21:01
Аниме по этому мульту нулевых заткнуло бы за пояс «Поднятие уровня» с «Истребителем демонов»: российские дети от него без ума
Но и на взрослую аудиторию тайтл вполне мог бы «зайти».
1 comment
11 May 2025 18:36
Простим даже убогую рисовку: «Начало после конца» провалилось, но оказалось лучше «Поднятия уровня» в важнейшем аспекте сюжета
Оба аниме точно достойны внимания.
15 comments
10 May 2025 13:17
«Поднятию уровня» до статуса идеального аниме не хватает 1 штриха: Джин Ву и создатели сильно тормозят
Прекратили сезон на самом интересном месте.
1 comment
7 May 2025 12:48
220 000 причин почему: создатели «Поднятия уровня в одиночку» нашли веский повод отложить 3 сезон культового аниме на 3 года
Франшиза может выйти на новые высоты, если фанаты запасутся терпением.
5 comments
4 May 2025 19:05
Прокачка закончилась, а сюжет только начал разгоняться: 3 сезон «Поднятия уровня» задержится, но есть и хорошая новость
Фанатам велено ждать и не отчаиваться.
Write review
3 May 2025 14:44
«Одно из лучших аниме 2025-го года»: составили график выхода серий «Сверхкуба» — помеси «Матрицы» и «Поднятия уровня»
Тайтл хоть и китайский, но смог отойти от шаблонов. Чем и полюбился зрителям.
Write review
30 April 2025 16:57
Король демонов на их фоне младенец: самые сильные боссы «Поднятия уровня» — одного упомянули во 2 сезоне
В манхве показали во всей красе, в аниме только предстоит.
Write review
27 April 2025 11:21
Ждете продолжение «Поднятия уровня в одиночку»? Запаситесь терпением: вот что известно о премьере и сюжете 3-го сезона
Похоже, оптимистичным прогнозам не суждено сбыться.
2 comments
23 April 2025 09:54
Если устали от «Поднятия уровня»: 5 филосовских аниме с рейтингом выше 7.8 — здесь есть не только бои
В отличие от Джин-Ву из второго сезона, герои хотя бы немного сомневаются в себе.
Write review
22 April 2025 17:38
Джин-Ву качается — вся Япония смотрит: «Поднятие уровня в одиночку» стало феноменом на Netflix
Проект не ругает только ленивый. Но черный пиар тоже работает на пользу.
Write review
22 April 2025 10:52
«Поднятие уровня в одиночку» уже стало культовым аниме: на Западе назвали 3 причины, с которыми не поспоришь
Другим тайтлам стоит обратить внимание.
6 comments
21 April 2025 10:52
Анимешники сравнили «Поднятие уровня» и «Истребителя демонов»: тайтл про Сон Чжин-Ву куда хуже минимум в одном
Авторы проектов по-разному реализовали один и тот же важный троп.
2 comments
20 April 2025 23:55
«Поднятие уровня в одиночку» обошло аниме о наложницах: «Монолог фармацевта» оказался даже круче «Великолепного века»
У проекта безумные рейтинги и любовь зрителей из России.
Write review
19 April 2025 18:07
Это долгожданное новое аниме побило позорный рекорд «Поднятия уровня»: и зрители уже создали петицию об отмене тайтла
Только вот шансы, что проект закроют, минимальны.
12 comments
18 April 2025 20:03
2 сезон «Поднятия уровня» превзошел манхву в одном: история Ча Хэ Ин получила серьезное изменение
Любовный интерес Сон Джин Ву перестал быть пустышкой.
2 comments
13 April 2025 08:56
«Поднятие уровня» и «Атака титанов» — не исключение: что говорит цвет и форма глаз о персонажах аниме
Заглянув в них, можно многое узнать о герое еще до того, как он начнет говорить.
2 comments
12 April 2025 16:11
Сон Ки Хун есть и в «Поднятии уровня», и в «Игре в кальмара»: тест покажет, на какого героя вы больше похожи
Ответьте на 7 простых вопросов, чтобы вычислить своего соулмейта.
1 comment
7 April 2025 18:07
Самый эпик еще впереди: список сильнейших врагов Сон Джин-Ву в «Поднятии уровня в одиночку» — Беру даже не в топ-3
Очень завидуем тем, кто не читал манхву, ведь они даже не представляют, что их ждет.
Write review
6 April 2025 20:03
У финала 2 сезона «Поднятия уровня» есть лишь один веский недостаток: в манхве справились гораздо лучше
Конечно, концовка — великая, но могла быть еще круче.
1 comment
6 April 2025 13:17
Монархи пришли: что значит финал 2 сезона «Поднятия уровня» и каких монстров показали в аниме
Арка острова Чеджу — это только цветочки, ягодки будут впереди.
Write review
5 April 2025 15:42
Не только «Поднятие уровня в одиночку»: 5 разноплановых аниме, снятых по корейским манхвам
Можно посмотреть в ожидании 3 сезона истории Сон Джин-Ву.
3 comments
5 April 2025 13:17
«Слизали сюжет точь-в-точь, но это не помогло»: «Поднятию уровня» не светит успех «Истребителя демонов» — и все из-за Джин-Ву
Западные зрители вынесли печальный приговор модному power fantasy.
1 comment
5 April 2025 07:58
Манхву читали далеко не все: о чем будет 3 сезон «Поднятия уровня» (спойлер: стоит того, чтобы ждать 2 года)
Шоураннеры запросто могут вывести тайтл на новый уровень популярности.
Write review
3 April 2025 17:38
Фэнтези другое, вайбы те же: 5 аниме с сюжетом, похожим на «Поднятие уровня в одиночку» — у всех оценка 7+
Если второго сезона приключений Сон Джин-Ву вдруг оказалось недостаточно.
11 comments
2 April 2025 20:32
Оказался круче лишь в одном: финал 2 сезона «Поднятия уровня» так и не смог переплюнуть концовку первого
Да, анимацию конкретно подтянули, но остальное...
2 comments
2 April 2025 16:11
«Поднятие уровня в одиночку» не смогло стать идеальным аниме из-за одного нюанса: зря не взяли пример с «Монолога фармацевта»
Впрочем, время для работы над ошибками еще есть.
18 comments
2 April 2025 07:58
3 сезон «Поднятия уровня в одиночку» выйдет лишь в 2027 году — и есть минимум одна причина радоваться «дикой» задержке
Ну, во-первых, успеете забыть предыдущие сезоны перед просмотром нового. Но, конечно, дело вовсе не в этом.
2 comments
2 April 2025 07:29
Чем финал аниме «Поднятие уровня в одиночку» отличается от манхвы — насчитали минимум 10 серьезных и не очень различий
Хуже тайтл не стал, просто воспринимается чуть иначе.
5 comments
31 March 2025 17:38
Без «Стального алхимика» и «Поднятия уровня»: топ-5 аниме, идеальных от первой и до последней серии
Первое место выглядит как минимум неожиданно и как максимум очень спорно.
16 comments
30 March 2025 20:32
Плохие новости для фанатов «Поднятия уровня в одиночку»: третий сезон придется ждать гораздо дольше, чем второй
Надеялись увидеть продолжение уже в январе? Увы.
3 comments
30 March 2025 16:40
Вопросов много, экшена мало: объясняем финал 2 сезона «Поднятия уровня» для тех, кто не читал манхву
Напряжение держалось до последних секунд эпизода.
Write review
30 March 2025 09:25
Не только пафос и бои: сюжет «Поднятия уровня» гораздо глубже, чем кажется — хейтеры просто не готовы это понять
Объясняем для тех, кто плюется ядом при виде Сон Джин-Ву.
5 comments
30 March 2025 07:58
Жуткая статуя с застывшей улыбкой еще вернется: Джин-Ву готовят «сюрприз» в продолжении «Поднятия уровня»
Лишился ноги и товарищей в битве с исполином.
5 comments
29 March 2025 14:15
Очумелые ручки: сможете отличить «Поднятие уровня в одиночку» от других аниме лишь по рукам героя? (тест)
Если справитесь без ошибок, вашей внимательности остается позавидовать.
Write review
28 March 2025 08:05
«Кто в здравом уме ставит 10 баллов?»: угадайте аниме по негативному отзыву — досталось даже «Поднятию уровня» (тест)
Сможете определить, где «от анимации глаза на лоб лезут», а где — тайтл «пытается быть "не таким как все"»?
Write review
26 March 2025 09:25
Ах, какой был мужчина: 13 серия «Поднятия уровня» должна исправить главный недочет 2 сезона
Касается одного из важнейшего персонажа манхвы, которого настойчиво игнорируют в тайтле.
1 comment
25 March 2025 10:23
2 сезону «Поднятия уровня» покорилось уникальное достижение — позади теперь не только «Атака Титанов», но и «Ван Пис»
Страшно представить, что будет после третьего сезона.
3 comments
24 March 2025 09:52
На Западе назвали 5 аниме, в которых злодеи на порядок круче, чем в «Поднятии уровня»: есть даже «правильный» Король муравьев
Все тайтлы — довольно известные, но поспорить есть с чем.
11 comments
23 March 2025 18:36
«Сон Джин-Ву отныне — король аниме»: 12 серия «Поднятия уровня» подняла тайтл на новые высоты — финальный бой войдет в историю
Сложно представить, чем дальше будут удивлять шоураннеры.
9 comments
23 March 2025 14:44
Слабый E или сильнейший S: какой ранг ты бы получил в мире «Поднятия уровня» (тест)
Может вы рождены для того, чтобы заходить во врата?
Write review
22 March 2025 08:56
Лишь один персонаж «Поднятия уровня» сильнее Сон Чжин-Ву: и это тот, на кого сложнее всего подумать
Не угадали: речь даже не о главном боссе!
29 comments
22 March 2025 06:02
Это аниме фанаты «Поднятия уровня» советуют на замену: устанете выговаривать название, но у него есть свои плюсы
Зрители отмечают, что оба тайтла очень похожи, но второй так не возносят.
6 comments
21 March 2025 09:54
«Кажется слабой копией или подделкой»: фанаты аниме заметили явный плагиат в новой серии «Поднятия уровня в одиночку»
Но в суд за такое, конечно, не подать.
10 comments
20 March 2025 13:17
Почему «Поднятие уровня в одиночку» стало таким популярным? Объясняем на пальцах 3 основные причины
Таким удачным сочетанием могут похвастаться не все тайтлы.
1 comment
20 March 2025 08:56
Рейтинги не обманешь: лишь одно аниме сможет превзойти «Поднятие уровня», и распиаренная «Магическая битва» уже в пролете
А ведь впереди еще финал сезона, а значит цифры будут еще круче.
9 comments
19 March 2025 17:38
Спилберг еще 7 лет назад снял свое «Поднятие уровня в одиночку»: стоит глянуть, когда закончите аниме про Джин-Ву
Это не точная копия, но атмосфера похожая.
9 comments
19 March 2025 13:46
«Поднятие уровня» уже не раз ругали за клише, но один момент из 11 серии оказался за гранью добра и зла
Настолько топорный сюжетный ход, что кажется, будто создатели даже не старались.
4 comments
18 March 2025 21:30
6 аниме получили 100% рейтинг на Rotten Tomatoes: отличите по кадру «Поднятие уровня» от других тайтлов? (тест)
Если ошибетесь — не беда. Зато на примете будет новая крутая история для просмотра.
Write review
15 March 2025 14:44
Оригинальную манхву ругали за то же самое: создатели «Поднятия уровня» встали на скользкую дорожку, и 10 серия это подтвердила
Благо, шоураннеры еще могут провести работу над ошибками.
2 comments
15 March 2025 13:17
Битва как во «Властелине колец» и интриги уровня «Игры престолов»: спойлеры к 3 сезону «Поднятия уровня»
Глобальные битвы, межпространственные враги и новые альянсы.
3 comments
15 March 2025 11:21
Самое обсуждаемое и раздражающее своим существованием: почему «Поднятие уровня» так не любят в Сети
Изучили форумы, комментарии и пришли в неутешительному выводу.
5 comments
14 March 2025 12:19
Как «Поднятие уровня», но на китайский лад: это аниме стоит глянуть фанатам Джин-Ву — главный герой даже внешне похож
Оба тайтла оценили на 8.3 балла.
6 comments
14 March 2025 07:58
Чем вдохновлялся создатель «Поднятия уровня»? Даже в этом аниме отличается от конкурентов
Не пытался копировать стиль других, как это делают коллеги, а создал нечто новое и уникальное.
4 comments
13 March 2025 07:58
Позорная анимация ни при чём: «Поднятие уровня» близок к тому, чтобы повторить роковую ошибку «Ванпанчмена»
У шоураннеров пока есть время вернуться на путь истинный.
10 comments
12 March 2025 19:23
Круче «Поднятия уровня» почти во всем: это свежее аниме на Западе назвали «идеальным исекаем»
У проекта в России пока не так уж и много поклонников.
16 comments
11 March 2025 20:03
Эти глаза напротив: в 10 серии «Поднятия уровня» использовали запрещенный прием
Фирменная издевка от создателей популярного тайтла.
5 comments
11 March 2025 16:40
«Один в один»: это аниме фанаты постоянно «путают» с «Поднятием уровня в одиночку» — элементы RPG и крутые бои на месте
Искали тайтл наподобие — вы пришли по адресу. Ну, почти.
9 comments
10 March 2025 18:36
«Награда за аристократичную крутость»: ИИ назвал лучшего персонажа «Поднятия уровня в одиночку» — Джин-Ву оказался в пролете
По мнению нейросети, есть герой, который заслуживает не меньшего восхищения.
1 comment
10 March 2025 15:42
«Поднятие уровня» круче культового «Истребителя демонов» минимум в одном: и последняя серия приключений Джин-Ву это доказала
Шоураннеры наконец-то решили заговорить о чем-то кроме драк.
1 comment
9 March 2025 16:11
Устали ждать новые серии «Поднятия уровня в одиночку»? Вот 7 похожих аниме — у всех отличный рейтинг
Можно переключиться в перерывах между свежими эпизодами.
6 comments
9 March 2025 11:50
Канон нам только снится: создатели «Поднятия уровня» «забыли» об одном из важнейших моментов манхвы
5 comments
7 March 2025 17:09
«Поднятие уровня» в пролёте: названы 5 современных аниме, которые почти наверняка станут классикой
«Атаки титанов» в рейтинге тоже нет, но по иной причине.
30 comments
6 March 2025 16:40
Дизлайки льются рекой: новая серия «Поднятия уровня» исправила одну из главных ошибок тайтла — и теперь зрители в ярости
Внимание, впереди важные сюжетные спойлеры.
22 comments
6 March 2025 07:00
У «Поднятия уровня в одиночку» серьезные проблемы с логикой, но ярые фанаты аниме их напрочь игнорируют
Некоторые моменты тайтла «чересчур удобны», и объяснять их никто не спешит.
25 comments
4 March 2025 13:17
Сон Джин-Ву рыдал с бутылкой в руке: в 9 эпизоде 2 сезона показали самую трогательную сцену «Поднятия уровня в одиночку»
Только черствые не заплачут вместе с героем.
Write review
3 March 2025 13:17
Полюбили «Поднятие уровня в одиночку» за эпичнейшие драки? В этом свежем аниме Netflix сцены боя даже круче
Тот самый уровень анимации, к которому нужно стремиться.
20 comments
2 March 2025 13:17
Смогли бы вы прокачаться до S-ранга? Простой тест определит вашу судьбу в «Поднятии уровня в одиночку»
Ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать, что вас ждет.
3 comments
1 March 2025 19:05
«Поднятие уровня в одиночку» теперь не аниме, а фильм: ИИ подобрал актеров для голливудской версии
Попробуйте угадать, кто сыграл бы Джин-Ву.
Write review
24 February 2025 07:29
Мужчин Южной Кореи унизили в 1 сезоне «Поднятия уровня»: к скандалу привел кадр в заставке
Заметить эту мелочь еще надо было постараться.
Write review
22 February 2025 18:36
Целую страну «стерли» с лица Земли: 2 сезон «Поднятия уровня» великолепен, но проблему цензуры уже невозможно игнорировать
Создатели, к слову, избегают комментариев по этой пикантной теме.
2 comments
20 February 2025 09:25
Заметили только японцы: «Поднятие уровня» разрушило четвертую стену так, как еще не делали ни в одном аниме
Не зря тайтл считают гениальным.
2 comments
19 February 2025 20:03
Смотрите второй сезон «Поднятия уровня в одиночку»? Тест покажет, как хорошо вы помните факты о Сон Джин-Ву из первого
За некоторое время эти детали могли подзабыться. Но только не у истинных фанатов.
12 comments
19 February 2025 07:29
«Больше мяса, меньше смысла»: 3 сезон «Поднятия уровня в одиночку» многих разочарует
Ожидания завышены, но реальность будет полна разочарований.
7 comments
16 February 2025 15:42
Не сюжет, а решето: в «Поднятии уровня в одиночку» пропустили несколько важнейших сцен из манги
Зрители могут «недопонять» мотивации некоторых героев и пропустить целые арки.
9 comments
15 February 2025 08:27
Какой ранг у отца Сон Джин Ву? Охотники из «Поднятия уровня в одиночку» приняли его за монстра
Загадочный мужчина, который десятки лет пробыл в игре.
1 comment
15 February 2025 07:29
Одна ошибка и ты ошибся: «Дни Сакамото» могли повторить дикий успех «Поднятия уровня», но упустили ключевой момент
Поезд хайпа, увы, уже ушел
5 comments
14 February 2025 11:50
От «Атаки титанов» до «Поднятия уровня в одиночку»: выберите японское блюдо и узнайте, какое вы аниме (тест)
Предупреждаем: после прохождения аппетит разыграется не на шутку.
Write review
13 February 2025 18:07
Даже «Атака Титанов» так не смогла: 2 сезон «Поднятия уровня в одиночку» оказался так хорош, что буквально «сломал» интернет
100% на RT говорят сами за себя.
17 comments
12 February 2025 10:23
Что известно про второй сезон «Поднятия уровня в одиночку»: дата выхода финала, сюжет, количество серий
Уже скоро фанаты смогут увидеть продолжение.
Write review
9 February 2025 22:07
От Сон Джин-Ву до Игриса: тест покажет, кто вы из аниме «Поднятие уровня в одиночку»
Меньше чем за минуту определим вашего соулмейта.
4 comments
8 February 2025 08:56
Слабейший в мире охотник: на пальцах объясняем, какой ранг у Сон Джин Ву из «Поднятия уровня в одиночку»
Многие зря недооценивали этого героя аниме и манхвы.
3 comments
6 February 2025 18:58
Гайд по «Поднятию уровня в одиночку»: какие ранги охотников существуют в аниме
Сон Джин Ву начал с последнего и добрался до величайшего.
2 comments
6 February 2025 16:20
Обожаете «Поднятие уровня в одиночку»? Тест за минуту определит ваш ранг — ответьте всего на 5 вопросов
Проверим, кем бы вы оказались в этой вселенной.
5 comments
5 February 2025 19:05
