«Вне всяких сомнений — лучший»: хитовый «Андор» всегда был круче «Мандалорца» — Джорджу Мартину хватило двух слов, чтоб объяснить, почему
«Вне всяких сомнений — лучший»: хитовый «Андор» всегда был круче «Мандалорца» — Джорджу Мартину хватило двух слов, чтоб объяснить, почему Писатель выделил пару сильных сторон завершившейся недавно истории Кассиана.
1 comment
27 July 2025 20:32
Киллербот
100% свежести на RT, смех и слезы у критиков: «Киллербот» от Apple уже называют главной Sci-Fi новинкой 2025-го Если любите взрослую фантастику, то добавляйте в список ожидаемого.
2 comments
14 May 2025 07:58
Скарсгард в роли андроида
Красавчик Скарсгард, киборг-убийца: Apple поделилась первыми кадрами своего «Черного зеркала» Кажется, Netflix пора напрячься. 
21 February 2025 15:13
