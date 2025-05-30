Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows The Newsroom Articles

Статьи о сериале «The Newsroom»

Статьи о сериале «The Newsroom» All info
Квентин Тарантино
У Квентина Тарантино целый список любимых сериалов — среди них есть даже легендарный ситком и хит от Нетфликса Драматический сериал с Аней Тейлор-Джой в главной роли завоевала целую коллекцию самых престижных премией — не зря Тарантино его хвалит.
Write review
30 May 2025 17:38
Не удалось повторить успех: топ худших сериалов от студии, создавшей «Игру престолов»
Не удалось повторить успех: топ худших сериалов от студии, создавшей «Игру престолов» За свою многолетнюю историю HBO смогла создать целый список бессмертных хитов — но на счету студии есть немало и провалившихся проектов в том числе.
1 comment
28 April 2025 15:13
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more