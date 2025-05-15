Menu
Статьи о сериале «Devil May Cry»

«Джек Блэк и Момоа не спасут»: топ-4 проекта по видеоиграм не хуже «Аркейна» и «Одних из нас» — советует игровой журналист
«Джек Блэк и Момоа не спасут»: топ-4 проекта по видеоиграм не хуже «Аркейна» и «Одних из нас» — советует игровой журналист Если ничего не поняли в «Майнкрафте», то здесь совсем не обязательно разбираться во вселенных, чтобы насладиться просмотром.
7 comments
15 May 2025 16:11
«Создатели вообще запускали игру?»: главное отличие аниме Devil May Cry от игры — арка Вергилия (и фанаты бесятся не зря)
«Создатели вообще запускали игру?»: главное отличие аниме Devil May Cry от игры — арка Вергилия (и фанаты бесятся не зря) Могущественного героя превратили в марионетку.
6 comments
20 April 2025 21:30
Данте
Леди больше не пустышка, Данте раздает стиля: новый «Devil May Cry» от Netflix разгромил аниме 2007 года Ближе к игровой серии в десятки раз.
8 April 2025 10:23
Рейтинги выше, сюжеты круче: критик советует 3 сериала, снятых по видеоиграм — №1 оценят поклонники «Поднятия уровня»
Рейтинги выше, сюжеты круче: критик советует 3 сериала, снятых по видеоиграм — №1 оценят поклонники «Поднятия уровня» Вместо «Майнкрафта» с 51% «свежести» на RT лучше посмотреть что-то из подборки.
5 April 2025 08:28
