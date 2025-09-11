Menu
TV Shows
Sorcery Fight
Articles
Статьи о сериале «Sorcery Fight»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
All info
До 3-го сезона «Магической битвы» рукой подать: краткий пересказ 2-х частей вам в помощь — не придется все пересматривать
Пока его составляли, даже прослезились к концу.
Write review
11 September 2025 14:30
«Выглядит как фан-анимация»: когда выйдет 3-й сезон «Магической битвы» — теперь есть и дата, и трейлер, смутивший зрителей (видео)
Заодно рассказываем про еще 4 крутых анонса.
Write review
2 September 2025 12:19
«Лучше оригинала»: ИИ показал, как бы выглядела «Магическая битва» в 90-х — правда, над одним героем «время не властно» (фото)
С такой рисовкой бои выглядели бы еще эпичнее.
Write review
27 August 2025 14:15
В «Магической битве» крутая музыка, но один звук услышали немногие: а ведь он разом показал всю эволюцию «мерзотнейшего» героя
И мы сейчас вовсе не о Сукуне. И даже не о Махито.
Write review
23 August 2025 07:58
Будет ли 3 сезон «Магической битвы»? Есть хорошая и плохая новости — вся надежда на 31 августа
Ни трейлера, ни тизера, зато сэйю Юдзи в восторге.
1 comment
19 August 2025 20:05
Взрываются лица, тела горят: самую брутальную смерть «Магической битвы» в аниме так и не показали — а Ханами и Дзего не попали даже в топ-5
Гибель ключевого персонажа увидим лишь в будущих сезонах.
1 comment
19 August 2025 19:05
Логику запечатали сильнее, чем Годжо Сатору во 2 сезоне: эти 5 сюжетных дыр создатель «Магической битвы» наотрез отказался исправлять
Все надежды только на аниме.
6 comments
1 August 2025 13:17
«Я не одна это вижу?»: создателя «Магической битвы» обвинили в плагиате Годжо Сатору — совпадают внешность, суперсилы и даже характер
Сами шоураннеры игнорируют все вопросы о заимствовании.
2 comments
20 July 2025 18:36
20:31 — прибыла Момо Аясэ: в «Магической битве» появилась главная героиня «Дандадана», и эту пасхалку заметили единицы
Судьбе красотки в мире Годжо Сатору не позавидуешь
3 comments
20 July 2025 07:58
20:31 — выбыл Сон Ки Хун: фанаты нашли в «Игре в кальмара» отсылку на... «Магическую битву» (фото)
Посмеялись? А зря, игроку №456 эта фича бы пригодилась.
4 comments
5 July 2025 20:03
«Мрут чаще и трагичнее, чем Старки на "Красной свадьбе"»: кто не пережил второй сезон «Магической битвы»
Смерти значимых персонажей стали визитной карточкой сериала.
Write review
28 June 2025 08:27
«Хуже, чем в “Атаке титанов”»: «Магическая битва» закончилась так плохо, что фанаты тайтла уже полгода приходят в себя
За судьбу аниме откровенно страшно.
7 comments
7 June 2025 11:50
Если 7 городов России были бы героями аниме: ИИ каждому нашел пару — угадаете, где вайб Сатору, Лайта и Джин-Ву?
Как говорится, как похорошела Микаса Аккерман при… Эрене Йегере.
Write review
5 June 2025 16:40
Сперва пытался убить, а после — защитить: почему Чосо в «Магической битве» называет Юдзи братом
От ненависти до любви один шаг.
Write review
5 June 2025 12:48
«Убыл Годжо Сатору. Убыл в гроб»: эти 5 аниме-героев от звезды «Магической битвы» мокрого места не оставят — выбор нейросети
И Сон Джин-У вы в списке точно не найдете. Не тот уровень.
3 comments
28 May 2025 10:52
Смог бы Джин-У из «Поднятия уровня» уничтожить Сукуну из «Магической битвы»? ИИ рассудил — фанаты будут спорить вечно
Но давайте не превращать это в священную войну фанбаз.
7 comments
24 May 2025 18:07
Аристократы с сюрикенами и форменные психи: что за кланы в «Магической битве» — объясняем так, что проще уже некуда
Одним делением на хорошие и плохие тут не обойдешься.
Write review
21 May 2025 11:21
«Это было странно»: фанаты «Магической битвы» нашли 2 отсылки на тайтл в… «Клубе романтики» — привет от Тогэ и Тодзи (фото)
Одну из пасхалок раскусили даже те, кто толком не знают про мангу и аниме.
Write review
20 May 2025 10:23
Тест для продвинутых фанатов аниме: новички вряд ли угадают 5 тайтлов без Годжо Сатору и других крашей в кадре
Сможете вспомнить название, глядя на один лишь пейзаж?
Write review
19 May 2025 15:42
ИИ объяснил, насколько Годжо Сатору будет силен в «Поднятии уровня»: и даже написал сценарий — Сон Джин У бы точно занервничал
Прибыть можно хоть в 20:31, хоть позже — итог все равно один.
10 comments
18 May 2025 09:54
С №1 не поспорит никто, а что по остальным? В топ-5 сильнейших персонажей «Магической битвы» не нашлось места Рике и даже Тенгену
Прибыл Годжо Сатору, а также новый повод для бедлама в комментариях.
13 comments
15 May 2025 17:38
ИИ назвал 5 признаков, что ваш любимый аниме-герой скоро умрет: увидели хоть один — готовьте платочки
Проверьте на ваших любимых тайтлах — наверняка там встречалась пара «флажков» из списка?
3 comments
14 May 2025 13:17
Прибыл Годжо Сатору и новый тест: только знатоки отличат «Магическую битву» от «Человека-бензопилы» по 6 нюансам
Проверим, насколько вы разбираетесь в популярных тайтлах.
4 comments
14 April 2025 14:44
«Поднятие уровня» и «Атака титанов» — не исключение: что говорит цвет и форма глаз о персонажах аниме
Заглянув в них, можно многое узнать о герое еще до того, как он начнет говорить.
2 comments
12 April 2025 16:11
«Поднятия уровня» в списке нет: топ-6 аниме на любой вкус и жанр — советует композер «Киберслава» и «Майора Грома»
Есть и зрелищные бои, и кулинарные поединки. А про №2 вообще мало кто слышал.
6 comments
28 March 2025 13:46
Рейтинги не обманешь: лишь одно аниме сможет превзойти «Поднятие уровня», и распиаренная «Магическая битва» уже в пролете
А ведь впереди еще финал сезона, а значит цифры будут еще круче.
9 comments
19 March 2025 17:38
«Поднятие уровня» за это время уже бы закончили: когда будет 2 сезон «Человека-бензопилы»?
Кажется, создатели сильно завысили планку и теперь не могут ей соответствовать.
3 comments
8 March 2025 07:29
