Финал «Преступления и наказания» с Янковским еще не скоро: успеете посмотреть 2 крутых похожих сериала — советует критик Эксклюзивно для «Киноафиши» эксперт порекомендовала два топовых проекта. В них тоже случаются преступления, а наказаний за них предостаточно.
8 November 2024 15:42
