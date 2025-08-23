Menu
Статьи о сериале «Sakamoto Days»
«Ван Пис», ты больше не папочка: новое аниме Netflix заставило команду Соломенной Шляпы пасти задних
Пока только в Японии, но это показатель.
3 comments
23 August 2025 15:42
Без «Атаки титанов» и «Поднятия уровня» в топ-3 популярных аниме 2025 года: дерзкий новичок в Японии оставил с носом даже «Ван-Пис»
Тайтлу без году неделя, а он уже №1.
3 comments
20 August 2025 08:27
Продолжение «Дней Сакамото» точно будет хуже первой части: печальная судьба «лучшей девочки» хайпового тайтла предрешена
Но несколько серий, чтоб попрощаться с легендой, у зрителей еще есть.
1 comment
16 May 2025 12:48
Надежды на старте и испанский стыд ближе к финалу: топ-5 прекрасных аниме с упущенным потенциалом
Если получат ремейки, то обязательно будут обсуждаться миллионами зрителей.
3 comments
19 April 2025 19:05
Дорога ложка к обеду: «Дни Сакамото» «исправили» унизительный эпизод с толстым Тором из «Мстителей: Финал»
Главный герой тут, хоть и пухляш, но точно не объект для шуточек.
Write review
2 March 2025 08:27
Одна ошибка и ты ошибся: «Дни Сакамото» могли повторить дикий успех «Поднятия уровня», но упустили ключевой момент
Поезд хайпа, увы, уже ушел
5 comments
14 February 2025 11:50
8,5 млн зрителей всего-то за неделю: новое аниме о киллере-пенсионере побило уникальный рекорд Netflix
Похоже, проект понравится даже хейтерам жанра.
Write review
24 January 2025 16:40
