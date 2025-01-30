Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Your Friendly Neighborhood Spider-Man
Articles
Статьи о сериале «Your Friendly Neighborhood Spider-Man»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Статьи о сериале «Your Friendly Neighborhood Spider-Man»
All info
Ругать нечего, хвалить почти не за что: каким получился новый мультсериал о Человеке-пауке
Потраченного времени не жаль, но, если б не посмотрел — ничего не потерял бы.
Write review
30 January 2025 08:56
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree