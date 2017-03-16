Меган Ливи
– Безразличная семья, бестолковая работа, смерть лучшего друга… Меган и не заметила, как жизнь превратилась в безрадостное существование, где ее, казалось, уже ничто не держало. В один прекрасный день она поняла: единственный способ не последовать вслед за другом – сейчас же уехать. Так она стала военнослужащей морской пехоты США. Военная служба, состоящая из строгой дисциплины и каждодневных тяжелых тренировок, давалась Меган с большим трудом: ее результаты по физподготовке оставляли желать лучшего, как и поведение. После очередной выходки девушку едва не отстранили от службы и отправили на дополнительную подготовку в корпус комендора Мартина. Там Меган вскоре поняла, что хочет поступить в кинологическую службу корпуса. Ради этого она улучшила показатели по всем дисциплинам и даже смогла найти общий язык с самым агрессивным псом – Рексом. Меган и Рекс стали отличной командой, они вместе прошли службу в Ираке и спасли сотни человеческих жизней, но ранение во время очередной спецоперации едва не разлучило их навсегда… Справившись с депрессией после отставки, Меган решила бороться – теперь уже за жизнь верного друга.
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