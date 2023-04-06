Моё прекрасное несчастье
– Эбби — загадочная и недоступная первокурсница, желающая сбежать от своего прошлого. Трэвис — бунтарь и чемпион подпольных боёв, который не верит в любовь. Воплощая в себе всё, от чего Эбби стоит держаться подальше, Трэвис предлагает пари: если он выиграет следующий поединок, она проведёт месяц с ним. Однако он и не догадывается, что у них намного больше общего, чем кажется...
Фильм не вот прямо ВАУ!!!!.... но ушли домой с хорошим настроением)))
Фильм в целом не плохой, рекомендуем. 😘
