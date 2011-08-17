Мужчины в большом городе 2
– Оказывается сильным «мачо», живущим в большом городе и качающим мышцы в спортзале, не чужды переживания и сантименты по поводу своей личной жизни. Истории шестерых парней, рассказаны в легкой и не навязчивой манере с искрометным юмором. Всех героев на первый взгляд очень разных: от начинающего успешного бизнесмена Филиппа и не удачливого рекламного агента Никласа, до музыкального продюсера Джерома, ищущего смысл жизни, и безнадежного романтика Гюнтера – объединяет желание выделить среди прочего главные ценности, такие как любовь, семья и дружба.
