Насмотревшись детективов
– Нил - владелец скромного видеопроката «Крутой полицейский» и считает себя великим знатоком кино. Он живёт от одного кинопросмотра до другого. Но однажды он встречает роскошную роковую красотку Вайолет, которая переворачивает его серый мирок вверх тормашками. Невероятные приключения так закружат Нейла, что вскоре он сам перестанет отличать кино от реальности. Готов ли Неил начать жизнь, полную адреналина, или он вернётся в своё старое кресло перед телевизором?
