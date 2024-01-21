Секс – за деньги, любовь – бесплатно
– Тридцатипятилетняя Алиса живет со своим мужем и девятилетним сыном в уютной вилле в престижном районе Рима Париоли. Жизнь ее кажется золотой мечтой, но скоро все это превратится в кошмар. Ее муж погибает в результате несчастного случая, а сама она становится полным банкротом.
Вместе со своим сыном она вынуждена покинуть Париоли и приютиться в предместье Рима, где оказывается совершенно чужой в океане людей самых разных национальностей и культур. Погрязшей в долгах Алисе приходится искать быстрый способ заработать деньги для себя и своего сына. Единственной возможностью для этого оказываются эскорт услуги.
