Секс – за деньги, любовь – бесплатно - трейлер
Секс – за деньги, любовь – бесплатно. Трейлер

Секс – за деньги, любовь – бесплатно. Трейлер

Дата публикации: 29 августа 2012
Секс – за деньги, любовь – бесплатно – Тридцатипятилетняя Алиса живет со своим мужем и девятилетним сыном в уютной вилле в престижном районе Рима Париоли. Жизнь ее кажется золотой мечтой, но скоро все это превратится в кошмар. Ее муж погибает в результате несчастного случая, а сама она становится полным банкротом. Вместе со своим сыном она вынуждена покинуть Париоли и приютиться в предместье Рима, где оказывается совершенно чужой в океане людей самых разных национальностей и культур. Погрязшей в долгах Алисе приходится искать быстрый способ заработать деньги для себя и своего сына. Единственной возможностью для этого оказываются эскорт услуги.
Natig Akhmedov 21 января 2024, 23:39
Баба Нада
6.1 Секс – за деньги, любовь – бесплатно
Секс – за деньги, любовь – бесплатно комедия, 2011, Италия
